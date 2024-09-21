زيلنسكي: لم نحصل على موافقة الغرب لاستخدام أسلحة بعيدة المدى

قال الرئيس الأوكراني إنه لم يحصل على موافقة أمريكية أو بريطانية لاستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا، معتقدا "أنهم يخشون التصعيد". واضاف بأنه سيقدم "خطة النصر" الأوكرانية على روسيا للحلفاء الغربيين الأسبوع المقبل.

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لم يحصل بعد على "إذن" من واشنطن ولندن لاستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا خشية "تصعيد" الوضع.

وقال لصحافيين بينهم مراسل وكالة فرانس برس مساء أمس الجمعة (20 أيلول/ سبتمبر 2024) : "لم تمنحنا أمريكا ولا المملكة المتحدة الإذن لاستخدام هذه الأسلحة على الأراضي الروسية" وبالتالي لن تقدم كييف على ذلك. وأضاف "أعتقد أنهم يخشون التصعيد".

وتطالب أوكرانيا بالحصول على إذن لضرب العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى، لكن الغرب، خصوصاً الرئيس الأمريكي جو بايدن، يخشى رد فعل روسيا. وحذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن قراراً مماثلاً سيعني أن "دول (حلف شمال الأطلسي) الناتو في حالة حرب مع روسيا".

من جهة أخرى، قال زيلينسكي إن المساعدات العسكرية "تسارعت" منذ مطلع أيلول/ سبتمبر، في حين يكافح جيشه لإبطاء تقدم القوات الروسية في شرق البلاد. وأضاف: "نحن سعداء، ونشعر بتأثير ذلك".

وأدى التأخير في تسليم المساعدات الغربية بسبب الانقسامات السياسية إلى نفاد الذخيرة والأسلحة لدى الجيش الأوكراني. وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على دعم حلفائها في مواجهة جيش روسي أكثر عدة وأفضل عتاداً.

وانتقد الرئيس الأوكراني مبادرة السلام التي اقترحتها الصين والبرازيل في الربيع. وقال: "لا أعتقد أنها خطة فعلية، لأنني لا أرى إجراءات أو خطوات محددة بل مجرد إجراءات معممة (...) التعميمات دائماً تخفي شيئاً ما".

وأكّدت الصين والبرازيل أنهما تدعمان "عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مناسب، تقبل به كل من روسيا وأوكرانيا، بمشاركة متساوية لجميع الأطراف، فضلاً عن مناقشات منصفة لكل خطط السلام".

أسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"خطة النصر" الأوكرانية

من ناحية أخرى، قال زيلينسكي إنه سوف يقدم "خطة النصر" الأوكرانية للرئيس الأمريكي جو بايدن والمرشحين الرئاسيين الأسبوع المقبل، وإعلانها بشكل عام للحلفاء وآخرين.

وأضاف زيلينسكي للصحفيين أمس الجمعة: "خطة النصر، هذا الجسر لتعزيز أوكرانيا، يمكن أن تسهم في عقد اجتماعات دبلوماسية مستقبلية مثمرة بشكل أكبر مع روسيا. ويجب أن تراها روسيا"، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. وأضاف أن الخطوط العريضة للمقترح تشمل ضمان مكانة أوكرانيا في "الهندسة الأمنية" العالمية لتعزيز قدراتها التسليحية وتطورها الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يتوجه الرئيس الأوكراني إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث من المقرر أن يلقي كلمة أوكرانيا في المناقشات العامة يوم الأربعاء، ثم ينطلق إلى واشنطن للقاء بايدن.

ومن المنتظر أيضاً أن يجري زيلينسكي محادثات مع المرشحة الديمقراطية للرئاسة، نائبة الرئيس كامالا هاريس، والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب وأعضاء بارزين في الكونغرس.

ع.ح/ع.ج (أ ف ب ، د ب أ)