زيدان يُخطط لتجريد غوارديولا من سلاح مهم!

مع اقتراب إسدال الستار عن أقوى الدوريات الأوروبية، ستدخل أغلب الفرق الكبرى قريباً إلى سوق انتقالات اللاعبين، بهدف تدعيم كتيبتها الكروية إما بلاعبين جذبوا الأنظار إليهم بقوة أو نجوم يحاولون البحث عن تجربة جديدة، بعد موسم مخيب لم يكن في مستوى التطلعات.

ويُعد نجم مانشستر سيتي ليروي ساني من اللاعبين، المتوقع رحيلهم عن "الأزرق السماوي" نهاية الموسم، إذ جلس صاحب القدم اليسرى الساحرة كثيراً على دكة البدلاء، وذلك رغم مستواه الرائع في أكثر من مباراة.

ويُشير موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي إلى أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، يُخطط للتعاقد مع ليروي ساني في فترة الانتقالات الصيفة، إذ يرصد رادار المدرب الفرنسي ساني، الذي يُعتبر من المواهب القادمة بقوة في عالم كرة القدم.

ويعتزم زيدان القيام بتغييرات كبيرة في تشكيلة ريال مدريد بداية الموسم، إذ رصد "الميرنغي" ميزانية ضخمة، من أجل تدعيم الفريق بعدة لاعبين في فترة الانتقالات الصيفية، وذلك على أمل عودة قطار الفريق إلى سكته الصحيحة، بعد موسم مخيب للآمال على كل الأصعدة.

وسيكون التعاقد مع ليروي ساني – في حال نجح- ضربة قوية من زيدان إلى بيب غوارديولا، الذي أبدى إعجابه الكبير بالنجم الألماني في أكثر من مرة، إذ قال المدرب الإسباني في تصريحات صحفية بعد فوز فريقه على مانشستر يونايتد 2-0 إنه يحب أحيانا انتقاد ليروي ساني من أجل مساعدته على إخراج أفضل ما في جعبته، وفق ما أشار إليه موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

من جهة أخرى، أفادت تقارير صحفية متطابقة قبل أيام أن بايرن ميونيخ يحاول بدوره التعاقد مع ليروي ساني في "الميركاتو" الصيفي، وأضافت أن النادي البافاري ربما يدفع حوالي 100 مليون يورو لضم الموهوب الألماني.

وينتهي عقد ليروي ساني (23 عاماً) مع مانشستر سيتي سنة 2021، ولم يجدد الدولي الألماني حتى الآن عقده مع متصدر الدوري الإنجليزي، وذلك رغم محاولات الفريق في أكثر من مرة تمديد عقد ساني، وقطع الطريق بذلك على الفرق الراغبة في الحصول على خدماته.

يشار إلى أن ليروي ساني، سجل أمس الأربعاء (24 أبريل/نيسان 2019) الهدف الثاني في مرمى مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذ دخل الدولي الألماني في الشوط الثاني، وسدد كرة قوية عجز حارس "الشياطين الحمر" دي خيا عن صدها.