 زيدان يُخطط لتجريد غوارديولا من سلاح مهم! | عالم الرياضة | DW | 25.04.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

زيدان يُخطط لتجريد غوارديولا من سلاح مهم!

أورد تقرير صحفي أن زين الدين زيدان يُخطط للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي ليروي ساني. ويتردد اسم النجم الألماني كذلك بقوة على طاولة بايرن ميونيخ، الذي يستعد لفتح خزائنه لضم صاحب القدم اليسرى الساحرة، حسب تقارير صحفية متطابقة.

Sport, Fußball: Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (Getty Images/G. Arroyo Moreno)

مع اقتراب إسدال الستار عن أقوى الدوريات الأوروبية، ستدخل أغلب الفرق الكبرى قريباً إلى سوق انتقالات اللاعبين، بهدف تدعيم كتيبتها الكروية إما بلاعبين جذبوا الأنظار إليهم بقوة أو نجوم يحاولون البحث عن تجربة جديدة، بعد موسم مخيب لم يكن في مستوى التطلعات.

ويُعد نجم مانشستر سيتي ليروي ساني من اللاعبين، المتوقع رحيلهم عن "الأزرق السماوي" نهاية الموسم، إذ جلس صاحب القدم اليسرى الساحرة كثيراً على دكة البدلاء، وذلك رغم مستواه الرائع في أكثر من مباراة.

ويُشير موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي إلى أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، يُخطط للتعاقد مع ليروي ساني في فترة الانتقالات الصيفة، إذ يرصد رادار المدرب الفرنسي ساني، الذي يُعتبر من المواهب القادمة بقوة في عالم كرة القدم.

مختارات

ألحق مانشستر سيتي الخسارة الأولى بمتصدر الدوري الإنجليزي ليفربول، في مباراة كانت في قمة الإثارة والتشويق. المباراة شهدت تألق الدولي الألماني ليروي سانيه، الذي نفض الغبار عن نفسه وقدم أفضل مباراة له مع مانشستر سيتي. (04.01.2019)

رغم الإساءات العنصرية التي طالت ليروي سانيه، كشف نجم الكرة الأسمر مع زميله سيرجي غنابري أنهما أفضل من يقود هجوم الماكينات الألمانية في السنوات القادمة. حتى أن البعض "شكر الله على وجودهما في ألمانيا". (26.03.2019)

ويعتزم زيدان القيام بتغييرات كبيرة في تشكيلة ريال مدريد بداية الموسم، إذ رصد "الميرنغي" ميزانية ضخمة، من أجل تدعيم الفريق بعدة لاعبين في فترة الانتقالات الصيفية، وذلك على أمل عودة قطار الفريق إلى سكته الصحيحة، بعد موسم مخيب للآمال على كل الأصعدة.

وسيكون التعاقد مع ليروي ساني – في حال نجح- ضربة قوية من زيدان إلى بيب غوارديولا، الذي أبدى إعجابه الكبير بالنجم الألماني في أكثر من مرة، إذ قال المدرب الإسباني في تصريحات صحفية بعد فوز فريقه على مانشستر يونايتد 2-0 إنه يحب أحيانا انتقاد ليروي ساني من أجل مساعدته على إخراج أفضل ما في جعبته، وفق ما أشار إليه موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

من جهة أخرى، أفادت تقارير صحفية متطابقة قبل أيام أن بايرن ميونيخ يحاول بدوره التعاقد مع ليروي ساني في "الميركاتو" الصيفي، وأضافت أن النادي البافاري ربما يدفع حوالي 100 مليون يورو لضم الموهوب الألماني.

وينتهي عقد ليروي ساني (23 عاماً) مع مانشستر سيتي سنة 2021، ولم يجدد الدولي الألماني حتى الآن عقده مع متصدر الدوري الإنجليزي، وذلك رغم محاولات الفريق في أكثر من مرة تمديد عقد ساني، وقطع الطريق بذلك على الفرق الراغبة في الحصول على خدماته.

يشار إلى أن ليروي ساني، سجل أمس الأربعاء (24 أبريل/نيسان 2019) الهدف الثاني في مرمى مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذ دخل الدولي الألماني في الشوط الثاني، وسدد كرة قوية عجز حارس "الشياطين الحمر" دي خيا عن صدها.

  • Spanien Zinedine Zidane und Florentino Perez in Madrid (picture-alliance/dpa/V. Lerena)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تعيين مفاجئ

    في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

  • Spanien Real Madrid vs Deportivo Coruna (Reuters/S. Vera)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    بداية مُبشرة

    في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.

  • Fußball Champions League Borussia Dortmund v Real Madrid Trainer Zidane (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مواصلة التألق

    استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.

  • Spanien Zinedine Zidane in Madrid (picture-alliance/dpa/J. Martin)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كسب ثقة اللاعبين

    استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid Zidane (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    باكورة الألقاب

    اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    الاستعداد الجيد

    في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/P. Kopczynski Livepic)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    موسم للتاريخ

    سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تراجع ملحوظ

    في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Zinédine Zidane (Imago/Newspix/R. Oleksiewicz)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    خيبة أمل محلية

    لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    طوق النجاة

    نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مسك الختام

    مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Real Madrid gewinnt Finale (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كتابة التاريخ

    قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/B. B. Hojas)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    وداع مفاجئ

    في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

لم تهنأ جماهير الريال كثيرا بكتابة فريقها التاريخ كأول ناد يفوز بدوري أبطال أوروبا بالمسمى الحالي للمرة الثالثة على التوالي، فقد فاجأ زيدان الجميع وأعلن استقالته من تدريب الفريق. محطات صنعت نجاحات زيدان مع ريال مدريد. (02.06.2018)  

مواضيع ذات صلة

Champions League - Real Madrid vs Ajax Amsterdam

زيدان يحسم مصير توني كروس! 23.04.2019

بينما يُرتقب أن يقرر زين الدين زيدان في مصير عدة لاعبين في ريال مدريد نهاية الموسم، يبدو أن المدرب الفرنسي قد حسم مُسبقاً مستقبل النجم الألماني توني كروس، الذي كان من أعمدة زيدان في ولايته التدريبية الأولى مع "الميرنغي".

Fussball l Barcelona vs Real Madrid l 4:1 - Enttäuschung

محيط نجم ريال مدريد غاضب من زيدان 17.04.2019

يبدو أن قرار زيدان الأخيرة بمنح نجم ريال مدريد غاريث بيل تسع دقائق لعب قد أشعل غضب المحيطين بالنجم الويلزي، الذي يقترب من الرحيل عن "الميرنغي" نهاية الموسم الحالي، حسب ما أوردت ذلك عدة تقارير صحفية متطابقة.

UEFA Champions League Achtelfinale | Paris St. Germain - Real Madrid | Zinedine Zidane

زيدان يسعى إلى إفساد مخططات كلوب! 16.03.2019

يحاول ريال مدريد الظفر بخدمات نجم يسيل لعاب عدة أندية أوروبية عملاقة. زيدان طلب من إدارة "الميرنغي" ضم النجم الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية. نجم فريق ليون الفرنسي يعد أيضاً هدفاً لمدرب ليفربول يورغن كلوب.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

زيدان يُخطط لتجريد غوارديولا من سلاح مهم!

كأس ألمانيا: بايرن يكبح عودة بريمن ويبلغ النهائي

الكشف عن صورة نادرة لميسي وزوجته

إحصائية سلبية تحرج كريستيانو رونالدو

لايبزيغ يطيح بهامبورغ ويبلغ نهائي كأس ألمانيا للمرة الأولى

زيدان يحسم مصير توني كروس!