زيدان ينصح نجم باريس سان جيرمان بالانتقال إلى نادٍ آخر

ذكر موقع "تريبونا" أن، مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان، نصح نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي بالانتقال إلى "الميرنغي"، وأضاف أن زيدان يُريد من مواطنه ارتداء قميص النادي الملكي في أقرب وقت ممكن.

وأشار الموقع، بناء على معلومات استقاها من وسائل إعلام إسبانية أن، زين الدين زيدان (46 عاماً) التقى مبابي (19 عاماً) بداية هذا الأسبوع في حفل الفيفا لجوائز أفضل لاعب، والذي احتضنته العاصمة الإنجليزية لندن. وأضاف الموقع أن الأسطورة الفرنسية، تحدث مع مبابي على هامش التحضير لتوزيع جوائز الأفضل لهذا العام.

وحسب نفس المصدر، قال زيدان موجهاً حديثه لأفضل لاعب شاب في مونديال روسيا 2018 "مبابي، عليك باللعب في فريق ريال مدريد".

هذا وكان كيليان مبابي قد ضمن اختياره في التشكيل المثالي لأفضل11 لاعباً في العالم 2018، فيما فشل زيدان في التتويج بجائزة أفضل مدرب هذا العالم، والتي فاز بها مواطنه ديدييه ديشامب بعدما قاد المنتخب الفرنسي للفوز بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه على حساب المنتخب الكرواتي العنيد.

من جهة أخرى، حاول ريال مدريد أكثر من مرة الحصول على خدمات النجم الفرنسي الشاب، لاسيما في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث أبدى "الأبيض الملكي" رغبة كبيرة في الظفر بخدمات مبابي، من أجل تعويض رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى فريق يوفنتوس الإيطالي.

يُشار إلى أن، كيليان مبابي يربتط بعقد مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يمتد إلى غاية سنة 2022، بينما تبلغ قيمة الدولي الفرنسي المالية في أسواق الساحرة المستديرة حوالي 150 مليون يورو، وفق ما أشار إليه موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.