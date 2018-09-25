 زيدان ينصح نجم باريس سان جيرمان بالانتقال إلى نادٍ آخر | عالم الرياضة | DW | 28.09.2018

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عالم الرياضة

زيدان ينصح نجم باريس سان جيرمان بالانتقال إلى نادٍ آخر

يبدو أن رحيل زين الدين زيدان عن ريال مدريد لم يقطع حبال الود بينه وبين "الميرنغي". زيدان التقى هذا الأسبوع في حفل الفيفا لجوائز أفضل لاعب مع نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي ووجه إليه نصيحة خاصة كشفت عنها تقارير صحفية.

Fußball UEFA Nations League Frankreich - Niederlande (picture-alliance/AP Photo/C. Ena)

ذكر موقع "تريبونا" أن، مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان، نصح نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي بالانتقال إلى "الميرنغي"، وأضاف أن زيدان يُريد من مواطنه ارتداء قميص النادي الملكي في أقرب وقت ممكن.

وأشار الموقع، بناء على معلومات استقاها من وسائل إعلام إسبانية أن، زين الدين زيدان (46 عاماً) التقى مبابي (19 عاماً) بداية هذا الأسبوع في حفل الفيفا لجوائز أفضل لاعب، والذي احتضنته العاصمة الإنجليزية لندن. وأضاف الموقع أن الأسطورة الفرنسية، تحدث مع مبابي على هامش التحضير لتوزيع جوائز الأفضل لهذا العام.

مختارات

بعدما أبدى رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز في وقت سابق حسرته على عدم التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، كشفت تقارير صحفية فرنسية عن خطة رئيس "الميرنغي" في الظفر بخدمات نجم فرنسا الصاعد. فما هي؟ (18.08.2018)

بعد مونديال روسيا، بات كيليان مبابي (19) أقوى المرشحين لخلافة ميسي ورونالدو. اليوم تتنافس أربعة أندية كبيرة لضمه وبالتأكيد الأرقام ستكون صاروخية، ما يزيد حسرة نادٍ رفضه لأنه لم يكن "محاربا قوبا". (14.09.2018)

وحسب نفس المصدر، قال زيدان موجهاً حديثه لأفضل لاعب شاب في مونديال روسيا 2018 "مبابي، عليك باللعب في فريق ريال مدريد".

هذا وكان كيليان مبابي قد ضمن اختياره في التشكيل المثالي لأفضل11 لاعباً في العالم 2018، فيما فشل زيدان في التتويج بجائزة أفضل مدرب هذا العالم، والتي فاز بها مواطنه ديدييه ديشامب بعدما قاد المنتخب الفرنسي للفوز بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه على حساب المنتخب الكرواتي العنيد.

من جهة أخرى، حاول ريال مدريد أكثر من مرة الحصول على خدمات النجم الفرنسي الشاب، لاسيما في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث أبدى "الأبيض الملكي" رغبة كبيرة في الظفر بخدمات مبابي، من أجل تعويض رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى فريق يوفنتوس الإيطالي.

يُشار إلى أن، كيليان مبابي يربتط بعقد مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يمتد إلى غاية سنة 2022، بينما تبلغ قيمة الدولي الفرنسي المالية في أسواق الساحرة المستديرة حوالي 150 مليون يورو، وفق ما أشار إليه موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.

  • Spanien Zinedine Zidane und Florentino Perez in Madrid (picture-alliance/dpa/V. Lerena)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تعيين مفاجئ

    في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

  • Spanien Real Madrid vs Deportivo Coruna (Reuters/S. Vera)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    بداية مُبشرة

    في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.

  • Fußball Champions League Borussia Dortmund v Real Madrid Trainer Zidane (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مواصلة التألق

    استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.

  • Spanien Zinedine Zidane in Madrid (picture-alliance/dpa/J. Martin)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كسب ثقة اللاعبين

    استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid Zidane (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    باكورة الألقاب

    اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    الاستعداد الجيد

    في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/P. Kopczynski Livepic)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    موسم للتاريخ

    سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تراجع ملحوظ

    في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Zinédine Zidane (Imago/Newspix/R. Oleksiewicz)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    خيبة أمل محلية

    لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    طوق النجاة

    نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مسك الختام

    مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Real Madrid gewinnt Finale (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كتابة التاريخ

    قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/B. B. Hojas)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    وداع مفاجئ

    في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

لم تهنأ جماهير الريال كثيرا بكتابة فريقها التاريخ كأول ناد يفوز بدوري أبطال أوروبا بالمسمى الحالي للمرة الثالثة على التوالي، فقد فاجأ زيدان الجميع وأعلن استقالته من تدريب الفريق. محطات صنعت نجاحات زيدان مع ريال مدريد. (02.06.2018)  

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زيدان ينصح نجم باريس سان جيرمان بالانتقال إلى نادٍ آخر

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