زيدان يضع شرطاً لتدريب مانشستر يونايتد

ذكر موقع صحيفة "ديلي ميل" أن زين الدين زيدان قد ينتقل قريباً للتدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأضاف الموقع البريطاني أن الأسطورة الفرنسية هو المرشح الأبرز لتولي تدريب فريق مانشستر يونايتد.

وأشار موقع "ديلي ميل" أن زين الدين زيدان (46 عاماً) سيوافق على تدريب "الشياطين الحمر" في حال إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينو، وأضاف أن مدرب ريال مدريد السابق متحمس لخوض تجربة تدريبية جديدة في "البريميرليغ".

وتابع المصدر ذاته أن زيدان أخبر بعض من أصدقائه أنه يتوقع حصوله قريباً على عرض تدريبي من مانشستر يونايتد، وأردف أن إدارة "الشياطين الحمر" ترى في زيدان خير بديل لخلافة جوزيه مورينيو(55 عاماً).

وأوضح الموقع البريطاني أن مدرب ريال مدريد السابق هو المرشح المثالي لقيادة سفينة مانشستر يونايتد، وأضاف أن زيدان قادر على إقناع مواطنيه بول بوغبا وأنطوني مارسيال بالبقاء في "مسرح الأحلام" قلعة الفريق الإنجليزي العريق.

من جهة أخرى، أكد موقد "ديلي ميل" أن جوزيه مورينيو لا يعتزم ترك مانشستر يونايتد، رغم المشاكل التي يعاني منها مع إدارة الفريق وبعض اللاعبين، الذين لا يريد المدرب البرتغالي استمرارهم في الفريق، وأضاف أن عودة مانشستر يونايتد إلى سكة الانتصارات، سيخفف من حدة الضغوطات على كاهل المدرب البرتغالي.

وتابع أن مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام برسم الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي مهمة جداً في مسار مورينيو التدريبي مع "الشياطين الحمر".

يُشار إلى مانشستر يونايتد تجرع مرارة الهزيمة أمام برايتون (2-3) في "البريميرليغ"، حيث ارتكب لاعبو "الشياطين الحمر" عدة أخطاء، وفشلوا طيلة أطوار المباراة في تقديم أداء يشفع لهم من أجل اقتناص نقاط المباراة كاملة.