 زيدان يضع شرطاً لتدريب مانشستر يونايتد | عالم الرياضة | DW | 24.08.2018

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عالم الرياضة

زيدان يضع شرطاً لتدريب مانشستر يونايتد

بعدما فاجأ الجميع واستقال من تدريب ريال مدريد، يبدو أن زين الدين زيدان سيعود للتدريب قريبا لكن هذه المرة في الدوري الإنجليزي من بوابة مانشستر يونايتد. المدرب الفرنسي وضع شرطاً للمواقفة على تدريب "الشياطين الحمر". فما هو؟

Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

صورة من الأرشيف.

ذكر موقع صحيفة "ديلي ميل" أن زين الدين زيدان قد ينتقل قريباً للتدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأضاف الموقع البريطاني أن الأسطورة الفرنسية هو المرشح الأبرز لتولي تدريب فريق مانشستر يونايتد.

وأشار موقع "ديلي ميل" أن زين الدين زيدان (46 عاماً) سيوافق على تدريب "الشياطين الحمر" في حال إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينو، وأضاف أن مدرب ريال مدريد السابق متحمس لخوض تجربة تدريبية جديدة في "البريميرليغ".

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نجما فريق ريال مدريد سبب غضب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على إدارة مانشستر يونايتد. كيف ذلك؟ يأتي هذا فيما تتخوف جماهير "الشياطين الحمر" من الخروج خاوية الوفاض من الألقاب للموسم الثاني على التوالي. (01.08.2018)

يستبعد زين الدين زيدان عودة سريعة للتدريب من جديد، بعد استقالته من تدريب ريال مدريد قبل شهور. النجم الفرنسي اتخذ القرار بعد ثلاث سنوات من الحمل الكبير في تدريب الريال. فكيف يقضيى زيدان وقته الآن؟ (13.08.2018)

وتابع المصدر ذاته أن زيدان أخبر بعض من أصدقائه أنه يتوقع حصوله قريباً على عرض تدريبي من مانشستر يونايتد، وأردف أن إدارة "الشياطين الحمر" ترى في زيدان خير بديل لخلافة جوزيه مورينيو(55 عاماً).

وأوضح الموقع البريطاني أن مدرب ريال مدريد السابق هو المرشح المثالي لقيادة سفينة مانشستر يونايتد، وأضاف أن زيدان قادر على إقناع مواطنيه بول بوغبا وأنطوني مارسيال بالبقاء في "مسرح الأحلام" قلعة الفريق الإنجليزي العريق.

من جهة أخرى، أكد موقد "ديلي ميل" أن جوزيه مورينيو لا يعتزم ترك مانشستر يونايتد، رغم المشاكل التي يعاني منها مع إدارة الفريق وبعض اللاعبين، الذين لا يريد المدرب البرتغالي استمرارهم في الفريق، وأضاف أن عودة مانشستر يونايتد إلى سكة الانتصارات، سيخفف من حدة الضغوطات على كاهل المدرب البرتغالي.

وتابع أن مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام برسم الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي مهمة جداً في مسار مورينيو التدريبي مع "الشياطين الحمر".

يُشار إلى مانشستر يونايتد تجرع مرارة الهزيمة أمام برايتون (2-3) في "البريميرليغ"، حيث ارتكب لاعبو "الشياطين الحمر" عدة أخطاء، وفشلوا طيلة أطوار المباراة في تقديم أداء يشفع لهم من أجل اقتناص نقاط المباراة كاملة.

  • Spanien Zinedine Zidane und Florentino Perez in Madrid (picture-alliance/dpa/V. Lerena)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تعيين مفاجئ

    في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

  • Spanien Real Madrid vs Deportivo Coruna (Reuters/S. Vera)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    بداية مُبشرة

    في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.

  • Fußball Champions League Borussia Dortmund v Real Madrid Trainer Zidane (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مواصلة التألق

    استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.

  • Spanien Zinedine Zidane in Madrid (picture-alliance/dpa/J. Martin)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كسب ثقة اللاعبين

    استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid Zidane (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    باكورة الألقاب

    اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    الاستعداد الجيد

    في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/P. Kopczynski Livepic)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    موسم للتاريخ

    سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تراجع ملحوظ

    في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Zinédine Zidane (Imago/Newspix/R. Oleksiewicz)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    خيبة أمل محلية

    لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    طوق النجاة

    نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مسك الختام

    مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Real Madrid gewinnt Finale (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كتابة التاريخ

    قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/B. B. Hojas)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    وداع مفاجئ

    في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل.

    الكاتب: مهدوي رضوان


 

مختارات

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

لم تهنأ جماهير الريال كثيرا بكتابة فريقها التاريخ كأول ناد يفوز بدوري أبطال أوروبا بالمسمى الحالي للمرة الثالثة على التوالي، فقد فاجأ زيدان الجميع وأعلن استقالته من تدريب الفريق. محطات صنعت نجاحات زيدان مع ريال مدريد. (02.06.2018)  

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