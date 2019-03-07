زيدان يسعى إلى إفساد مخططات كلوب!

يبدو أن مدرب ريال مدريد زين الدرين زيدان، لن يضيع وقتاً طويلاً في تعزيز كتيبة "الميرنغي" بلاعبين جدد، يساعدون قطار الفريق على العودة إلى سكته الصحيح، لاسيما بعدما اقترب الفريق من الخروج هذا الموسم خاوي الوفاض.

وأشار موقع صحيفة "ميرور" البريطانية أن زين الدين زيدان، طلب من إدارة ريال مدريد التعاقد مع نجم ليون الفرنسي نبيل فقير. وأضاف أن المدرب الفرنسي يضع فقير على قائمة اللاعبين الذين يريد ضمهم إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

ويطمح زين الدين إلى الاستفادة من مهارات نبيل فقير (25 عاماً) فوق المستطيل الأخضر، حيث من المتوقع أن يعطي الدولي الفرنسي إضافة قوية إلى خط هجوم "الأبيض الملكي"، الذي يعاني هذا الموسم من تراجع واضح.

وقد يعني انتقال نبيل فقير إلى ريال مدريد ربما رحيل غاريث بيل عن الفريق بنسبة كبيرة، إذ يلعب الدولي الفرنسي في نفس مكان بيل فوق الملعب. فضلاً عن علاقة الدولي الويلزي المتوترة مع زيدان، فقد أشارت تقارير سابقة أن غاريث بيل من بين أسباب رحيل المدرب الفرنسي على الفريق.

من جهة أخرى، يعد نبيل فقير من أبرز أهداف مدرب ليفربول يورغن كلوب، إذ كان "الريدز" قريباً للغاية من ضم صاحب القدم اليسرى الساحرة في الميركاتو الصيفي الماضي، بيد أن صفقة النجم الفرنسي من أصول جزائرية فشلت في آخر المطاف.

الجدير ذكره أن عقد نبيل فقير مع ليون الفرنسي ينتهي صيف السنة القادمة. وتبلغ القيمة المالية للدولي الفرنسي حاليا حوالي 70 مليون يورو، حسب ما يشير إليه موقع "ترانسفر ماركت" المتخصص في شؤون اللاعبين.