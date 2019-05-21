 زيدان يستقر على بديل بوغبا | عالم الرياضة | DW | 28.05.2019

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عالم الرياضة

زيدان يستقر على بديل بوغبا

كشف تقرير صحفي عن اتجاه زين الدين زيدان للتعاقد مع بديل لنجم مانشستر يونايتد بول بوغبا. مدرب "الميرنغي" استقر على لاعب ينشر سحره الكروي منذ سنوات فوق الملاعب الأوروبية، ويعد واحد من أحسن اللاعبين في مركز خط الوسط.

Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/augenklick/firo/C. Kaspar)

صورة من الأرشيف.

ليس سراً أن زين الدين زيدان من أشد المعجبين بنجم مانشستر يونايتد بول بوغبا، إذ يأتي الدولي الفرنسي على قائمة الصفقات، التي يعتزم مدرب "الميرنغي" القيام بها في فترة الانتقالات الصيفية، وذلك من أجل العودة بقطار الفريق إلى مساره الصحيح.

بيد أن التعاقد مع بول بوغبا لن يكون بالأمر الهين، لاسيما مع تمسك إدارة "الشياطين الحمر" بالدولي الفرنسي، فضلاً عن دخول عدة أندية كبيرة على الخط للاستفادة من خدمات اللاعب على غرار: يوفنتوس وباريس سان جيرمان.

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بينما تحاصر الشائعات بقوة مستقبل بول بوغبا مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وضعت إحصائية حديثة النجم الفرنسي في موقف محرج للغاية وجعلته يتصدر القائمة بدون منازع. فما الذي توصلت إليه هذه الإحصائية بخصوص بول بوغبا؟ (27.04.2019)

موسم مأساوي واجهه نادي مانشستر يونايتد، انتهى بإهدار بطاقة التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا. المدرب سولسكاير، وفي مرحلة التقييم يكشف أن عددا من اللاعبين سيغادرون نادي الشياطين الحمر، فمن يكون هؤلاء؟ (06.05.2019)

وأمام هذا الوضع، يبدو أن زيدان أصبح أكثر من أي وقت مضى مستعدا لتقبل فكرة عدة التعاقد مع مواطنه، فقد ذكر موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، سيتجه للتعاقد مع متوسط ميدان يوفنتوس ميراليم بيانيتش حتى يكون بديلاً لصفقة بول بوغبا.

وأوضح موقع "لو 10 سبورت" أن رحيل ميراليم بيانيتش عن "البيانكونيري" سهل بالمقارنة مع مغادرة بوغبا فريق "الشياطين الحمر"، كما أن صفقة بيانيتش لن تكلف خزينة كثيراً "الأبيض الملكي".

وتابع نفس المصدر أن انتقال بيانيتش (29 عاماً) إلى ريال مدريد ممكن جداً، خاصة وأن يوفنتوس تعاقد مع الدولي الويلزي آرون رامزي (28 عاماً)، الذي يمكن له اللعب في نفس مركز بيانيتش فوق المستطيل الأخضر.

يشار إلى أن زين الدين زيدان، يريد إبرام عدة صفقات قوية في أقرب وقت ممكن، وذلك من أجل الدخول في مرحلة إعداد الفريق للموسم المقبل، الذي لن تقبل فيه جماهير "الميرنغي" خروج فريقها خاوي الوفاض للموسم الثاني على التوالي.

  • Spanien Zinedine Zidane und Florentino Perez in Madrid (picture-alliance/dpa/V. Lerena)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تعيين مفاجئ

    في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

  • Spanien Real Madrid vs Deportivo Coruna (Reuters/S. Vera)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    بداية مُبشرة

    في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.

  • Fußball Champions League Borussia Dortmund v Real Madrid Trainer Zidane (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مواصلة التألق

    استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.

  • Spanien Zinedine Zidane in Madrid (picture-alliance/dpa/J. Martin)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كسب ثقة اللاعبين

    استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid Zidane (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    باكورة الألقاب

    اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    الاستعداد الجيد

    في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/P. Kopczynski Livepic)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    موسم للتاريخ

    سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تراجع ملحوظ

    في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Zinédine Zidane (Imago/Newspix/R. Oleksiewicz)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    خيبة أمل محلية

    لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    طوق النجاة

    نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مسك الختام

    مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Real Madrid gewinnt Finale (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كتابة التاريخ

    قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/B. B. Hojas)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    وداع مفاجئ

    في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

لم تهنأ جماهير الريال كثيرا بكتابة فريقها التاريخ كأول ناد يفوز بدوري أبطال أوروبا بالمسمى الحالي للمرة الثالثة على التوالي، فقد فاجأ زيدان الجميع وأعلن استقالته من تدريب الفريق. محطات صنعت نجاحات زيدان مع ريال مدريد. (02.06.2018)  

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