زيدان يستقر على بديل بوغبا

ليس سراً أن زين الدين زيدان من أشد المعجبين بنجم مانشستر يونايتد بول بوغبا، إذ يأتي الدولي الفرنسي على قائمة الصفقات، التي يعتزم مدرب "الميرنغي" القيام بها في فترة الانتقالات الصيفية، وذلك من أجل العودة بقطار الفريق إلى مساره الصحيح.

بيد أن التعاقد مع بول بوغبا لن يكون بالأمر الهين، لاسيما مع تمسك إدارة "الشياطين الحمر" بالدولي الفرنسي، فضلاً عن دخول عدة أندية كبيرة على الخط للاستفادة من خدمات اللاعب على غرار: يوفنتوس وباريس سان جيرمان.

وأمام هذا الوضع، يبدو أن زيدان أصبح أكثر من أي وقت مضى مستعدا لتقبل فكرة عدة التعاقد مع مواطنه، فقد ذكر موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، سيتجه للتعاقد مع متوسط ميدان يوفنتوس ميراليم بيانيتش حتى يكون بديلاً لصفقة بول بوغبا.

وأوضح موقع "لو 10 سبورت" أن رحيل ميراليم بيانيتش عن "البيانكونيري" سهل بالمقارنة مع مغادرة بوغبا فريق "الشياطين الحمر"، كما أن صفقة بيانيتش لن تكلف خزينة كثيراً "الأبيض الملكي".

وتابع نفس المصدر أن انتقال بيانيتش (29 عاماً) إلى ريال مدريد ممكن جداً، خاصة وأن يوفنتوس تعاقد مع الدولي الويلزي آرون رامزي (28 عاماً)، الذي يمكن له اللعب في نفس مركز بيانيتش فوق المستطيل الأخضر.

يشار إلى أن زين الدين زيدان، يريد إبرام عدة صفقات قوية في أقرب وقت ممكن، وذلك من أجل الدخول في مرحلة إعداد الفريق للموسم المقبل، الذي لن تقبل فيه جماهير "الميرنغي" خروج فريقها خاوي الوفاض للموسم الثاني على التوالي.