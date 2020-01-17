زيدان يراقب عن كثب نجم غوارديولا!

يبدو أن ريال مدريد قد بدأ مبكراً رصد بعض الأسماء الكروية، التي ينوي التعاقد معها في "الميركاتو" الصيفي، وذلك بهدف تقوية كتيبة زين الدين زيدان الكروية، وتحقيق كل الألقاب القارية والمحلية الممكنة في عالم الساحرة المستديرة.

وفي هذا الشأن، ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، يراقب عن كثب وضعية رحيم ستيرلينغ مع فريقه مانشستر سيتي، وأضافت الصحيفة البريطانية أن "الميرنغي"، يرغب في ضم ستيرلينغ إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد رحيم ستيرلينغ (25 عاماً) مع مانشستر سيتي صيف 2023، ويأمل حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمديد عقد نجمه ستيرلينغ في أقرب وقت ممكن، من أجل قطع الطريق على الأندية المهتمة بالحصول على خدماته، ومن بينها ريال مدريد.

وأفادت "ديلي تلغراف" أن ريال مدريد، معجب للغاية بموهبة رحيم ستيرلينغ فوق المستطيل الأخضر، حيث يرغب "الأبيض الملكي" في خطف الدولي الإنجليزي، الذي يعد من أهم ركائز مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت عزم ريال مدريد التعاقد مع رحيم ستيرلينغ، إلاّ أن مانشستر سيتي رفض التفريط في خدمات نجمه، الذي نجح حتى الآن في تسجيل 20 هدفاً في جميع المنافسات هذا الموسم.

يشار إلى أن القيمة السوقية لرحيم ستيرلينغ، تبلغ حالياً حوالي 160 مليون يورو، وفق ما أورد موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يعنى بأخبار اللاعبين في عالم كرة القدم.