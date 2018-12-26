زيدان يحلم بضم "جوهرة" فرنسا

منذ سنوات، يواصل كيليان مبابي نشر سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر، فنجم باريس سان جيرمان، يُقدم مستويات رائعة للغاية سواء مع فريق العاصمة الفرنسية أو مع منتخب "الديكة"، الذي قاده للفوز بمونديال روسيا الأخير.

وتسيل موهبة "جوهرة" فرنسا لُعاب أكثر من فريق أوروبي عملاق، إذ يأتي ريال مدريد على رأس المهتمة بالحصول على خدمات مبابي في أقرب وقت ممكن، لاسيما وأن الدولي الفرنسي مازال بإمكانه التطور كثيراً، والوصول إلى مستويات آخرى في عالم الساحرة المستديرة.

وفي هذا الشأن، أورد موقع "soccerlink" أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، يحلم بضم كيليان مبابي إلى كتيبته الكروية في أقرب وقت ممكن. وأضاف الموقع الفرنسي أن مدرب "الأبيض الملكي" طلب من رئيس الفريق فلورنتينو بيريز القيام بكل شيء ممكن، من أجل ضم "جوهرة" فرنسا في مهلة لا تتعدى سنة واحدة فقط.

وتابع المصدر أن زين الدين زيدان، يُدرك صعوبة مهمة ضم مبابي من فريق باريس سان جيرمان، بيد أن المدرب الفرنسي يأمل أن ينجح "الميرنغي" في خطف النجم الشاب في أقرب وقت ممكن.

ونوه المصدر أن فلورنتينو بيريز، كان يركز جهده بشكل كبير في الشهور الأخيرة على ضم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا. وأردف أنه مع عودة زيدان إلى تدريب ريال مدريد تغير كل شيء، حيث يريد المدرب الفرنسي التعاقد فقط مع كيليان مبابي.

وكانت صحيفة "ماركا" قد أشارت مؤخراً إلى أن كيليان مبابي، بدأ بالفعل التحرك من أجل الرحيل عن باريس سان جيرمان. وأضافت الجريدة الإسبانية أن مبابي رفض تجديد عقده الذي ينتهي مع فريق العاصمة الفرنسية في صيف سنة 2023.