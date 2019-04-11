 زيدان يحسم مصير توني كروس! | عالم الرياضة | DW | 23.04.2019

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عالم الرياضة

زيدان يحسم مصير توني كروس!

بينما يُرتقب أن يقرر زين الدين زيدان في مصير عدة لاعبين في ريال مدريد نهاية الموسم، يبدو أن المدرب الفرنسي قد حسم مُسبقاً مستقبل النجم الألماني توني كروس، الذي كان من أعمدة زيدان في ولايته التدريبية الأولى مع "الميرنغي".

Champions League - Real Madrid vs Ajax Amsterdam (picture-alliance)

صورة من الأرشيف.

تراجع مستوى توني كروس بشكل واضح في هذا الموسم، وجلس في أكثر من مرة على مقاعد البدلاء، ما جعل الشك يُحيط بمستقبل النجم الألماني، الذي يُعد واحدا من أحسن اللاعبين في العالم في مركز وسط الميدان.

وقبل أسابيع، تلقى توني كروس دفعة قوية بعد عودة زين الدين زيدان إلى تدريب ريال مدريد، فقد كان كروس عنصرا أساسيا في كتيبة المدرب الفرنسي، الذي سيطر على مسابقة دوري أبطال أوروبا في ثلاثة مواسم على التوالي.

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يبدو أن مقصلة مدرب "المانشافت" يواخيم لوف تقترب من رقبة نجم ريال مدريد توني كروس. الدولي الألماني فقد هذا الموسم بريقه الكروي بشكل لافت مع "الأبيض الملكي"، فهل تنتهي قريباً صلاحية الاعتماد عليه في المنتخب الألماني؟ (08.03.2019)

يستعد فريق ريال مدريد لكرة القدم بإبرام صفقات جديدة لعلّ أبرزها ستكون صفقة مع لاعب تشيلسي إيدين هازارد، لكنه قبل ذلك سيسعى إلى "التخلص" من وجوه قدامى من بينهم الألماني توني كروس. (25.03.2019)

وتفيد صحيفة "ABC" أن زين الدين زيدان لا يفكر بالمرة في التخلص من توني كروس في فترة الانتقالات الصيفية، وأضافت الصحيفة الإسبانية أن المدرب الفرنسي يثق في قدرة النجم الألماني على استعادة مستواه المعهود، والعودة إلى التألق في وقت قريب للغاية.

وأوضحت نفس الصحيفة أن توني كروس لا ينوي بدوره الرحيل عن القلعة المدريدية نهاية الموسم، حيث يرى متوسط الميدان الموهوب أنه لازال قادراً على إعطاء الكثير لريال مدريد، ومساعدة قطار الفريق على العودة إلى سكة الانتصارات وحصد الألقاب.

ونوه المصدر إلى أن إدارة "الميرنغي" لا تريد رحيل توني كروس عن الفريق، بيدا أن إدارة الفريق قد تتجه إلى بيع الدولي الألماني في حال وصول عرض كبير من فريق يرغب في الاستفادة من خدمات توني كروس.

وكانت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، قد أوردت قبل أيام أن انتقال نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا المحتمل إلى ريال مدريد، ربما يدفع توني كروس إلى حزم حقائبه والرحيل عن الفريق، خاصة وأن عدة أندية كبيرة مهتمة بخدمات الدولي الألماني الموهوب مثل الفريق الفرنسي العملاق باريس سان جيرمان.

ر.م/ ع.ج

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  • 10. Bildergalerie Tschö Philipp - Höhepunkt der Karriere als Nationalspieler... (picture-alliance/dpa/M. Brandt)

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  • Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/D. Martinez)

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  • Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/D. Martinez)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    إذ تعرض لاعب خط وسط بايرن ميونيخ سيبستيان رودي لإصابة خطيرة أجبرت المدرب على إخراجه وإدخال إيلكاي غوندوغان بديلاً عنه.

  • Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/H. McKay)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    وبمرور الوقت تحسن الأداء السويدي بشكل ملحوظ حيث تخلى الفريق تدريجياً عن الأداء الدفاعي وبدأ يبادل ألمانيا الهجمات. قدم اللاعب "أولا تويفونين" سجلت أول أهداف السويد وذلك في الدقيقة 32 من اللقاء.

  • WM 2018 - Deutschland - Schweden (picture-alliance/dpa/S.Grits)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    في بداية الشوط الثاني ضغط الألمان وأفلحوا بتعديل النتيجة عن طريق ماركو رويس في الدقيقة 48 من المباراة، وذلك إثر تمريرة من فيرنر فشل ماريو غوميز في استلامها لتصل الكرة إلى ريوس الذي سدد بثقة في الشباك.

  • WM 2018 - Deutschland - Schweden (picture-alliance/dpa/A.Gebert)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    بعد هدف التعادل بذل المنتخب الألماني جهودا حثيثة لتسجيل هدف ثان، غير أن الدفاع السويدي والحظ وقفا له بالمرصاد. وضاعت فرص خطيرة للفريق الألماني في الدقائق 50 و56 من قبل مولر وهيكتور. غير أن الفرصة الذهبية أهدرها ريوس في الدقيقة 60، بعد محاولته الاستعراض والتسديد بكعب القدم لتمر الكرة بعيداً عن الشباك.

  • Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/M. Dalder)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    أُجبر المانشافت على مواصلة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه جيروم بواتينغ في الدقيقة 82.

  • Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف توني كروس نجم ريال مدريد هدف الفوز القاتل لألمانيا إثر ضربة حرة تبادل خلالها التمرير مع ماركو رويس قبل أن يسدد كرة صاروخية عرفت طريقها للشباك السويدية. الهدف أبقى على آمال ألمانيا في التأهل لدور الستة عشر.

  • Fussball WM 1938 - Italient gewinnt (picture-alliance/AP Photo)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    كانت ألمانيا تخشى أن يعيد التاريخ نفسه عندما فشلت في تخطي الدور الأول من مونديال فرنسا 1938، والذي ظفرت به إيطاليا. اليوم عززت ألمانيا حظوظها بالإفلات من ذلك المصير. وتحتاج ألمانيا للفوز على كوريا الجنوبية في المباراة الأخيرة مع انتظار نتيجة مباراة المكسيك والسويد لتحديد الأول والثاني في المجموعة السادسة. إعداد: خالد سلامة


مختارات

في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

اقتنصت ألمانيا فوزاً تاريخيا من السويد، حيث سجل المانشافت بعشرة لاعبين وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع هدفه القاتل. وبذلك أبقى على حظوظ ألمانيا للتأهل للدور الثاني في مونديال روسيا. أبرز مجريات المباراة في صور. (09.07.2018)  

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