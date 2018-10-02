زيدان قريباً مدرباً لبايرن ميونيخ؟

كشف تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية أن إدارة نادي بايرن ميونيخ تفكر في البحث عن بديل للمدرب نيكو كوفاتش، بعد نتائج الفريق المتواضعة على مستوى الدوري ودوري الأبطال الأوروبي، حتى أن بايرن يشغل الآن المركز السادس في ترتيب الدوري. أحد الأسماء المرشحة بقوة لشغل منصب المدير الفني للنادي البافاري هو النجم زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد السابق، لكن التقرير لم يذكر مصادر "موثوقة" لهذا الأنباء.

ومنذ خروج زين الدين زيدان من نادي ريال مدريد بعد ثلاثة مواسم كانت القمة فيها فوزه مع النادي الملكي بثلاثة ألقاب متتالية لدوري الأبطال، تنتشر الشائعات حول تولي "زيزو" لمنصب المدرب في أحد الأندية العالمية الكبرى، أبرزها نادي مانشستر يوناتيد الإنكليزي، الذي يواجه صعوبات هو الآخر بقيادة "السبشيل وان" جوزيه مورينيو.

لكن مدير أعمال زيدان، أليان ميغاليشتيو استبعد في لقاء مع صحيفة فرنسية رحيل زيدان نحو الدوري الإنكليزي الممتاز، فاتحا الباب أمام احتمال عودة زيدان إلى الدوري الإيطالي، إلى نادي يوفنتوس تورين الذي لعب له بين موسمي 1996 و 2001. ولم يستبعد مدير الأعمال تولي زيدان التدريب لنادٍ "على أن يكون له قلب ومن الأندية الكبيرة"، حسبما كتب موقع صحيفة "بيلد".