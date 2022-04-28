زيت نخيل مناسب بيئيا واجتماعيا بفضل تطبيق

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رجل أعمال سويسري يربط مزارعي زيت النخيل في إندونيسيا بتطبيقه الذي يضمن عبره استيفاء المعايير البيئية والعمالية في جميع أنحاء البلاد، من المصدر مرورا بالسوق وصولا إلى البيع بالتجزئة والمستهلكين.
منذ ظهوره للمرة الأولى، حقق تطبيق انستغرام انتشارا كبيرا خاصة بين الأوساط الشبابية. وفي السياق ذاته، أحدث التطبيق ثورة في صناعة السياحة، فكيف هذا؟
عبر مقاطع فيديو إبداعية قصيرة على "تيك توك"، أثر شباب على قوائم وأرقام مبيعات الكتب. ظاهرة أحدثت ضجة في أوساط الأدب بعد أن باتت دور النشر تتهافت على التعاون مع مؤثرين مشهورين على أمل الوصول إلى جمهور أوسع من القراء.
تعمل بالطاقة الشمسية وسرعتها 130 كلم في الساعة، سيارة جديدة طورها طلاب ألمان في مدينة آخن. وتكفي بطارية السيارة لقطع مسافة 600 كيلومتر قبل الحاجة إلى إعادة شحنها.
انعكست جائحة فيروس كورونا وما نتج عنها من تطبيق لقواعد التباعد الاجتماعي على البشر. لكن ليس هذا فحسب، بل امتدت آثار أزمة كورونا للقرود أيضا على جزيرة بالي الإندونيسية. فماذا حدث؟
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