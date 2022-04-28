 زيت نخيل مناسب بيئيا واجتماعيا بفضل تطبيق | صنع في ألمانيا | DW | 05.07.2023

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صنع في ألمانيا

زيت نخيل مناسب بيئيا واجتماعيا بفضل تطبيق

رجل أعمال سويسري يربط مزارعي زيت النخيل في إندونيسيا بتطبيقه الذي يضمن عبره استيفاء المعايير البيئية والعمالية في جميع أنحاء البلاد، من المصدر مرورا بالسوق وصولا إلى البيع بالتجزئة والمستهلكين.

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