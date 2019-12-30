 زيت جوز الهند - هل هو مفيد أم ضار؟ | عالم المنوعات | DW | 31.12.2019

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منوعات

زيت جوز الهند - هل هو مفيد أم ضار؟

يثير زيت جوز الهند ضجة لا تنتهي، فالتحذيرات من الافراط في استخدامه، تقابلها إعلانات ترغّب الناس به، حتى بات لغزا يحير الجميع! فالناس يخبزون ويطهون به. ويستخدمونه للشعر والبشرة. هو العقار الخارق، ولكن، هناك الكثير ضده.

زيت جوز الهند يستخلص من ثمار جوز الهند الغنية بالزيت، وتستخدم اجزاءه في خبر المعجنات وصنع الاطعمة

زيت جوز الهند، زيت غني بالسعرات الحرارية، لكن المختصين مختلفون حول فوائده مقارنة بمضاره، لاسيما انه يرفع نسب الكولسترول الضار بالدم والشرايين

ليس لأن زيت جوز الهندبات أحدث صيحات الأطعمة الخارقة يعني أنه يجب وضعه في كل الأطعمة. فيجب الانتباه عند تناول زيت جوز الهند لأن دهونه المشبعة يمكن أن ترفع كمية البروتين الدهني مرتفع الكثافة (إتش دي إل) وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (إل دي إل)، وذلك بعد مراجعة 21 دراسة نشرت في عدد نيسان/إبريل 2016 بدورية "نيوتريشن ريفيوز" .

مختارات

ولذا فإنه في حين يمكن لزيت جوز الهند أن يرفع الكوليسترول الذي يقي القلب مثل (إتش دي إل)، إلا أنه يضخ في نفس الوقت كوليسترول "إل دي إل" غير الجيد والمرتبط بخطر الإصابة بمرض القلب، حسبما ذكر موقع "ايفري داي هيلث". وتقول خبيرة الطب التكاملي وصحة المرأة تيراونا لوج إنّ علينا عدم نسيان أنه إذا كان المرء يتناول زيت جوز الهند فيجب أن يكون ذلك ضمن كثير من الزيوت في النظام الغذائي، ولا يجوز الاعتماد عليه بشكل تام.

 وتضيف أنه لا يوجد حاجة لإضافته على كل شيء، حيث أنه يحتوي على 117 سعرة حرارية لكل ملعقة طعام وهو نفس المقدار تقريبا للزيوت الأخرى. وببساطة يجب استخدامه بالتناوب، فمرة يستخدم زيت الزيتون البكر وينتقل إلى زيت الفول السوداني وزيت بذور العنب وصولا إلى السمن الحيواني. وعند وضع جوز الهند على الجلد يضفي لمعانا. وتقول لوج: "أنا متيمة باستخدامه خارجياً.. فزيت جوز الهند رائع عندما يتعلق بالحكة أو الالتهاب أو خطر الإصابة بعدوى بكتيرية".

م.م/ ع.ج.م (د ب أ)

  • Aufgeschnittene Avocado mit Kern (Colourbox)

    "دهون نافعة" تحرق الدهون الضارة

    رغم احتواء الأفوكادو على الكثير من الدهون غير المشبعة، إلا أن هذه الدهون تحفز عمليات حرق الدهون الضارة وتزيد من التناغم بين عمل الخلايا والهرمونات الحارقة للدهون.

  • Kokosöl (ckellyphoto/Fotolia.com)

    "دهون نافعة" تحرق الدهون الضارة

    ليست كل الدهون ضارة، فزيت جوز الهند على سبيل المثال يتحول مباشرة لطاقة ولا يخزنه الجسم، وفقاً لتقرير نشره موقع "لايف مور" الألماني. لذلك يعتبر زيت جوز الهند من محفزات حرق الدهون.

  • Glas mit Saft und Tomate (BilderBox)

    "دهون نافعة" تحرق الدهون الضارة

    عصير الطماطم ليس من العصائر المنتشرة بشدة، ولكنه يساعد على هدم الخلايا الدهنية وبالتالي فهو من المواد المفيدة للباحثين عن طرق لتخفيف الوزن.

  • Fit und gesund Zimt (Colourbox)

    "دهون نافعة" تحرق الدهون الضارة

    تتعدد فوائد القرفة الصحية بشكل يجعل الخبراء ينصحون باستخدامها سواءاً كمشروب أو حتى كبهارات للأطعمة الحارة أو الحلوة. تساعد القرفة على إحداث توازن في معدل الإنسولين بالجسم وبالتالي تقي الإنسان شر نوبات الجوع المفاجئة.


مختارات

"دهون نافعة" تحرق الدهون الضارة

لا يتخيل كثيرون أن الاستعانة بدهون لتسريع حرق الدهون بالجسم، لكن العديد من الزيوت الطبيعية والأطعمة الغنية بالدهون تقوم بهذه المهمة على أكمل وجه وتسهم في خفض الوزن وتجنب نوبات الجوع المفاجئة. (24.05.2017)  

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