زيت النخيل تحت الاختبار

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
زيت النخيل متوفر في العديد من المنتجات الغذائية، لكن زراعة النخيل الذي ينتج هذا الزيت يتم على حساب تعرية الغابات المطيرة. فما هي البدائل لهذا المنتج رفقاً بالمناخ وبسكان الغابات المطيرة؟
يرى البعض أن غابات الأمازون المطيرة هي الرئة الخضراء للأرض، كما أن بها أكبر تنوع بيولوجي في العالم. اختفاء أشجارها بفعل القطع أو الحرائق له تبعات خطيرة. ما أهمية هذه الغابات على الاستقرار البيئي العالمي؟
لعقود طويلة من الزمن كان مبدأ "سيادة الدول" الإطار الحاكم للعلاقات الدولية، لكن تفاقم ظاهرة التغير المناخي التي تهدد كوكب الأرض قد يؤدي إلى تدخلات خارجية بدافع منع "إبادة بيئية"، يقول المحلل الألماني أندرياس كلوته.
أصبح زيت النخيل مكوناً يدخل في العديد من المنتجات الغذائية الأساسية اليومية. غير أن ارتباطه بتدمير مساحات واسعة من الغابات وانعكاس ذلك سلباً على المناخ والبشر ساهم في تراجع شعبيته كثيراً. فما مدى صحة ذلك؟
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول