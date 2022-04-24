 زيت النخيل تحت الاختبار | المستقبل الآن | DW | 01.05.2022

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المستقبل الآن

زيت النخيل تحت الاختبار

زيت النخيل متوفر في العديد من المنتجات الغذائية، لكن زراعة النخيل الذي ينتج هذا الزيت يتم على حساب تعرية الغابات المطيرة. فما هي البدائل لهذا المنتج رفقاً بالمناخ وبسكان الغابات المطيرة؟

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