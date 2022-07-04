 زيارة ولي العهد السعودي لباريس.. كيف يراها الأوروبيون؟ | مسائية DW | DW | 28.07.2022

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مسائية DW

زيارة ولي العهد السعودي لباريس.. كيف يراها الأوروبيون؟

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يواصل زيارته لباريس ضمن جولته الأوروبية الجديدة.. فما الذي يبحثه بن سلمان مع مضيفه ماكرون؟ وبأي منظار يرى الأوربيون هذه الزيارة؟

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