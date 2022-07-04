زيارة ولي العهد السعودي لباريس.. كيف يراها الأوروبيون؟

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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يواصل زيارته لباريس ضمن جولته الأوروبية الجديدة.. فما الذي يبحثه بن سلمان مع مضيفه ماكرون؟ وبأي منظار يرى الأوربيون هذه الزيارة؟
بعد اليونان شكلت فرنسا ثاني محطة أوروبية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي. فرغم الانتقادات استقبل ماكرون بن سلمان بحفاوة بالغة أمام قصر الإليزيه. فما أبرز ملفات هذه الزيارة؟
من اليونان يستهل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أول زيارة له إلى الاتحاد الأوروبي منذ مقتل خاشقجي، وذلك قبل أن يصل فرنسا. زيارة بن سلمان تأتي وسط متغيرات وظروف إقليمية ودولية ليس آخرها حرب أوكرانيا وأزمة الطاقة.
وقعت السعودية واليونان عدة اتفاقيات في مجالات الانترنت والطاقة وغيرها، في إطار زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لأثينا، وهي الزيارة الأولى له لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس في باريس مشاورات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال عشاء العمل، كان موضوعها التنسيق الألماني الفرنسي للتحرك اللاحق في العدوان على أوكرانيا والدعم اللاحق لكييف.
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