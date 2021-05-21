زيارة وزير الدفاع الأمريكي لإسرائيل.. ماذا حققت؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في إسرائيل ضمن جولته في الشرق الأوسط تزامنا مع استمرار الاحتجاجات ضد حكومة نتانياهو وتصاعد التوتر في الضفة الغربية.. ما الذي حققته زيارة الوزير الأمريكي؟
أعلنت مصادر فلسطينية مقتل ثلاثة فلسطينيين في اشتباك مع القوات الإسرائيلية التي قالت إن ذلك وقع في تبادل لإطلاق النار خلال عملية لتوقيف مطلوبين. التطورات الميدانية تثير قلق واشنطن التي بدأ وزير دفاعها زيارة لإسرائيل.
انطلق في العقبة الأردنية اجتماع "أمني ـ سياسي" هو الأول من نوعه منذ سنوات بين ممثلين عن إسرائيل والسلطة الفلسطينية "لبحث التهدئة". تزامناً مع ذلك قال
مسؤولون إسرائيليون إن مسلحاً قتل مستوطنين في سيارتهما بالضفة الغربية.
تعهد مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون في ختام اجتماع برعاية عربية أمريكية بمدينة العقبة الأردنية بـ"خفض التصعيد ومنع المزيد من العنف". وعقد الاجتماع في توقيت حرج إذ أعلنت إسرائيل عن مقتل اثنين من مواطنيها قرب نابلس.
وسط شكوك في نجاح مسعاه، سيحاول وزير الخارجية الأمريكي في زيارة خاطفة للشرق الأوسط خفض التوتر المتفاقم بين إسرائيل والفلسطينيين. ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط هجوم آخر على مستوطنة و"تحييد إرهابي".
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول