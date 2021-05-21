 زيارة وزير الدفاع الأمريكي لإسرائيل.. ماذا حققت؟ | مسائية DW | DW | 09.03.2023

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مسائية DW

زيارة وزير الدفاع الأمريكي لإسرائيل.. ماذا حققت؟

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في إسرائيل ضمن جولته في الشرق الأوسط تزامنا مع استمرار الاحتجاجات ضد حكومة نتانياهو وتصاعد التوتر في الضفة الغربية.. ما الذي حققته زيارة الوزير الأمريكي؟

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*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** FILE PHOTO: Streaks of light are seen as Israel's Iron Dome anti-missile system intercept rockets launched from the Gaza Strip towards Israel, as seen from Ashkelon, Israel, May 12. REUTERS/Amir Cohen/File Photo

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A Palestinian hurls a paint bucket at an Israeli military vehicle during a raid in Nablus in the Israeli-occupied West bank, February 22, 2023. REUTERS/Raneen Sawafta

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Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu R and U.S. Secretary of State Antony Blinken hold a joint press conference in Jerusalem on May 25, 2021, days after an Egypt-brokered truce halted fighting between the Jewish state and the Gaza Strip s rulers Hamas. Pool PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY JERX20210525103 MENAHEMxKAHANA

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وسط شكوك في نجاح مسعاه، سيحاول وزير الخارجية الأمريكي في زيارة خاطفة للشرق الأوسط خفض التوتر المتفاقم بين إسرائيل والفلسطينيين. ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط هجوم آخر على مستوطنة و"تحييد إرهابي".