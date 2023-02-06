 زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي لكييف.. الدلالات والأهداف | مسائية DW | DW | 16.02.2023

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مسائية DW

زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي لكييف.. الدلالات والأهداف

وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في كييف في أول زيارة لوزير إسرائيلي لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية عليها.. ما دلالات هذه الزيارة؟ وما أهدافها؟

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