زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي لكييف.. الدلالات والأهداف

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وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في كييف في أول زيارة لوزير إسرائيلي لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية عليها.. ما دلالات هذه الزيارة؟ وما أهدافها؟
في أرفع زيارة لمسؤول إسرائيلي لأوكرانيا منذ الغزو الروسي قبل عام، عرض وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين دعمه لمبادرة سلام أوكرانية في الأمم المتحدة. ويقوم كوهين خلال الزيارة بإعادة فتح السفارة الإسرائيلية في كييف.
أعلنت السلطات الأوكرانية أنها رصدت ستة مناطيد تجسس مشتبه بها فوق العاصمة كييف، بينما انهال على مدينة لفيف قصف روسي.
شنت روسيا موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على البنية التحتية في مختلف أنحاء أوكرانيا، حسب مسؤولين أوكرانيين. وكييف تجدد مطالبتها الحلفاء بإمدادها بصواريخ وطائرات مقاتلة، غداة جولة أوروبية لزيلينسكي طلبا لمزيد من الدعم.
أعلنت الحكومة البريطانية عن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى لندن، فيما تواصل روسيا تكثيف الاستعدادات لهجوم واسع، في وقت تتوقع فيه كييف أن توسع موسكو نطاق عملياتها العسكرية.
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