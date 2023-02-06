زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي لكييف.. الدلالات والأهداف

زيلينسكي يزور بريطانيا وسط مخاوف من هجوم روسي واسع

أعلنت الحكومة البريطانية عن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى لندن، فيما تواصل روسيا تكثيف الاستعدادات لهجوم واسع، في وقت تتوقع فيه كييف أن توسع موسكو نطاق عملياتها العسكرية.