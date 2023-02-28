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وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك وصلت إلى الصين، في أول زيارة رسمية لها منذ توليها منصبها
أثارت تصريحات للرئيس الفرنسي بشأن تايوان لغطا، لكن وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك التي بدأت أول زيارة رسمية لها للصين، أكدت وحدة أوروبا في مواقفها بشأن القضايا المحورية. فيما انتقدت المعارضة نهج بيربوك تجاه الصين.
دافع زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي عن موقف ماكرون المتعلق بالدور الذي ينبغي أن تلعبه أوروبا في أزمة تايوان. ويتوقع أن يلقي هذا الموضوع أيضا بظلاله على زيارة وزيرة الخارجية الألمانية إلى الصين.
يجري وفد سعودي وآخر عماني محادثات مع الحوثيين في صنعاء، في زيارة نادرة للعاصمة الخاضعة لسيطرة المتمردين المتحالفين مع إيران. ويأتي ذلك في إطار مسعى جديد لإحياء عملية السلام في اليمن بعد التقارب الأخير بين الرياض وطهران.
قال الرئيس الصيني إن بلاده مستعدة للعمل مع الاتحاد الأوروبي لاستئناف التعاون على جميع المستويات وإنهاء "التدخل" والتحديات لضخ قوة دفع جديدة في العلاقات بين الجانبين. وأكد ماكرون وجين بينغ رفضهما استخدام السلاح النووي.
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