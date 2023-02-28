 زيارة وزيرة الخارجية الألمانية إلى الصين | DW الأخبار | DW | 14.04.2023

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DW الأخبار

زيارة وزيرة الخارجية الألمانية إلى الصين

وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك وصلت إلى الصين، في أول زيارة رسمية لها منذ توليها منصبها

المزيد من المركز الإعلامي

زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي لبرلين.. ماذا تمخض عنها؟

زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي لبرلين.. ماذا تمخض عنها؟ 28.02.2023

بيربوك في العراق... سبل التعاون وأهم المعوقات؟

بيربوك في العراق... سبل التعاون وأهم المعوقات؟ 07.03.2023

في الهند شددت بيربوك ونظيرها الهندي على الالتزام بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكنها اختلفا بشأن النفط الروسي.

وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك في زيارتها الأولى للهند 06.12.2022

لقاء بايدن وشولتس.. ما انعكاساته على ملفي أوكرانيا والصين؟

لقاء بايدن وشولتس.. ما انعكاساته على ملفي أوكرانيا والصين؟ 03.03.2023

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لعبة المحيبس أو إخفاء الخاتم... لعبة مسلية يعشقها العراقيون ويمارسونها في شهر رمضان فقط. فكيف تلعب هذه اللعبة؟

ما هي لعبة المحيبس أو إخفاء الخاتم التي يمارسها العراقيون في شهر رمضان فقط؟ 14.04.2023

موجة جفاف في تونس تثقل كاهل المزارعين

موجة جفاف في تونس تثقل كاهل المزارعين 14.04.2023

أكّد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، خلال زيارته الأولى لمنطقة الساحل، أنّ بلاده ستبقى ملتزمة الأمن في المنطقة.

وزيرا الدفاع والتنمية الألمانيان في النيجر لدعم الأمن في الساحل 14.04.2023

منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا فر ملايين الأوكران إلى الخارج بحثا عن مكان آمن. لكن الكثيرين تعرضوا لسوء المعاملة.

لاجئون أوكران يتعرضون لسوء المعاملة في الخارج 14.04.2023

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بيربوك بعد تصريح ماكرون: نحن موحّدون في سياستنا تجاه الصين 13.04.2023

أثارت تصريحات للرئيس الفرنسي بشأن تايوان لغطا، لكن وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك التي بدأت أول زيارة رسمية لها للصين، أكدت وحدة أوروبا في مواقفها بشأن القضايا المحورية. فيما انتقدت المعارضة نهج بيربوك تجاه الصين.

06.09.2021, Berlin, Rolf Mützenich, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, spricht bei einem Pressestatement vor der Fraktionssitzung im Bundestag. Am 07.09.2021 tagt der Deutsche Bundestag zur „Situation in Deutschland“.

سياسي ألماني بارز يدافع عن تصريحات ماكرون حول أزمة تايوان 12.04.2023

دافع زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي عن موقف ماكرون المتعلق بالدور الذي ينبغي أن تلعبه أوروبا في أزمة تايوان. ويتوقع أن يلقي هذا الموضوع أيضا بظلاله على زيارة وزيرة الخارجية الألمانية إلى الصين.

Head of the Houthi Supreme Political Council, Mahdi al-Mashat, meets with Saudi and Omani delegations at the Republican Palace in Sanaa, Yemen April 9, 2023. Saba News Agency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. TPX IMAGES OF THE DAY

محادثات نادرة: وفد سعودي وآخر عماني في صنعاء "لصناعة السلام" 09.04.2023

يجري وفد سعودي وآخر عماني محادثات مع الحوثيين في صنعاء، في زيارة نادرة للعاصمة الخاضعة لسيطرة المتمردين المتحالفين مع إيران. ويأتي ذلك في إطار مسعى جديد لإحياء عملية السلام في اليمن بعد التقارب الأخير بين الرياض وطهران.

French President Emmanuel Macron, left, shakes hands with Chinese President Xi Jinping after meeting the press at the Great Hall of the People in Beijing, Thursday, April 6, 2023. (AP Photo/Ng Han Guan, Pool)

ماكرون وشي يدعوان إلى مفاوضات سلام ورفض لاستخدام "النووي" 06.04.2023

قال الرئيس الصيني إن بلاده مستعدة للعمل مع الاتحاد الأوروبي لاستئناف التعاون على جميع المستويات وإنهاء "التدخل" والتحديات لضخ قوة دفع جديدة في العلاقات بين الجانبين. وأكد ماكرون وجين بينغ رفضهما استخدام السلاح النووي.