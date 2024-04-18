زيارة مفاجئة لنائب المستشار الألماني إلى أوكرانيا

بغية تعزيز دعم أوكرانيا في وجه الهجمات الجوية الروسية على بنيتها التحتية، يزور نائب المستشار الألماني ووزير اقتصاده كييف، من أجل التحضير أيضا لمؤتمر "تعافي أوكرانيا".

وصل روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني، اليوم الخميس (18 نيسان/أبريل 2024)، إلى العاصمة الأوكرانية كييف رفقة وفد اقتصادي. وتدور الزيارة حول الهجمات الروسية الأخيرة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ودعم البلاد بمساعدات طارئة، وتعزيز الاقتصاد الأوكراني، والعلاقات الاقتصادية مع ألمانيا.

ويعتزم هابيك، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الاقتصاد في ألمانيا، التحضير خلال زيارته لـ"مؤتمر تعافي أوكرانيا" المقرر عقده في برلين في حزيران/يونيو المقبل.

وقال هابيك عند وصوله إن الزيارة تأتي في وقت تحتاج فيه أوكرانيا إلى كل الدعم في "كفاحها من أجل الحرية"، وأضاف: "إنها معركة من أجل الحرية... نعم، أوكرانيا تقاتل من أجل تقرير مصيرها، ومن أجل سلامة أراضيها ضد عدوان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، لكنها تقاتل أيضاً من أجل القيم التي توحد أوروبا وتُشكلها".

ويعتزم هابيك لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو ووزير الطاقة هيرمان هالوشينكو، من بين آخرين.

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والأربعاء طلبت ألمانيا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية في أسرع وقت ممكن مع قصف صواريخ روسية لمدن أوكرانية وتوجيه الرئيس الأوكراني نداءات عاجلة مجدداً من أجل الدعم.

وأطلق وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك مبادرة جديدة تستهدف التعاون مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ودول أخرى، سيتم مناقشتها في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع هذا الأسبوع.

وتواجه أوكرانيا نقصاً في الذخيرة مع حجب الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي تمويلاً مهماً كانت توفره الولايات المتحدة لأوكرانيا لعدة أشهر، كما أخفق الاتحاد الأوروبي في تسليم الذخائر في الوقت المحدد.

وقالت بيربوك قبيل الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في جزيرة كابري الإيطالية "علينا نحن وشركاؤنا في أنحاء العالم الآن أن نكون حازمين في دفاعنا ضد الإرهاب الجوي الروسي". وأضافت أن "تعزيز الدفاعات الجوية مسألة حياة أو موت بالنسبة لآلاف الأشخاص في أوكرانيا، كما أنه يمثل أفضل حماية لأمننا".

ومن المقرر أن يتوجه هابيك بعد ذلك إلى مولدوفا، حيث يلتقي رئيسة الوزراء دورين ريسيان، من بين آخرين. وترى القيادة الموالية للغرب في الدولة التي تطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أن مولدوفا، التي تقع على الحدود مع أوكرانيا، تتعرض أيضاً لتهديد من جانب موسكو.

خ.س/ف.ي (د ب أ، رويترز)