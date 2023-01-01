زيارة مدينة فيلنيوس

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في عام 2023 ستحتفل العاصمة الليتوانية فيلنيوس بالذكرى 700 لتأسيسها. مما دفع مراسل يوروماكس أكسل بريمافيسي إلى السفر إليها لمعرفة أهم ما يجب زيارته فيما تُعرف بـ "روما الشرق".
يموت عدد كبير من الأطفال في أوروبا كل عام غرقاً. مبادرة لجامعة ألمانية تهدف إلى تحسين قدرة الصغار على السباحة. النتائج الأولى مشجعة، لكن المشاكل الناتجة عن عدم توفر البنية التحتية والمدربين لا تزال قائمة.
يحاول مهاجرون غير نظاميين أغلبهم من العراقيين منذ أيام العبور من بيلاروسيا إلى ليتوانيا مشيا على الأقدام. وفي مجموعات مغلقة على مواقع التواصل يحاولون تنظيم رحلتهم المحفوفة بالمخاطر. التفاصيل في هذا التقرير.
المياه تتدفق من الخيم والخدمات سيئة جدا، المرض يفتك ببعضهم ولم يقابلهم أي مسؤول لغرض تقديم طلبات لجوء. عراقيون عالقون في مخيمات أشبه بالمعتقلات في ليتوانيا. لماذا غادروا العراق؟ وهل يرغبون في العودة رغم الظروف الصعبة؟
تثار التكهنات حول قرب قيام المستشار الألماني أولاف شولتس بزيارة لكييف بصحبة الرئيس الفرنسي ورئيس الحكومة الإيطالية، وفيما لم يؤكد شولتس نيته هذه الزيارة يعود إلى دائرة الضوء النقاش حول موقف شولتس "المتردد" إزاء أوكرانيا.
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