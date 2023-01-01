 زيارة مدينة فيلنيوس | يوروماكس | DW | 01.01.2023

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يوروماكس

زيارة مدينة فيلنيوس

في عام 2023 ستحتفل العاصمة الليتوانية فيلنيوس بالذكرى 700 لتأسيسها. مما دفع مراسل يوروماكس أكسل بريمافيسي إلى السفر إليها لمعرفة أهم ما يجب زيارته فيما تُعرف بـ "روما الشرق".

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