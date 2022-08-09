زيارة محمود عباس لبرلين.. ماذا حققت؟

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رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في برلين لبحث آخر تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي .. فماذا حققت هذه الزيارة؟ وكيف أضحت ملامح الدور الألماني في المنطقة؟
دعا المستشار الألماني شولتس إلى حل تفاوضي بين إسرائيل والفلسطينيين، قبل تغيير الوضع الحالي لفلسطين كدولة مراقب بالأمم المتحدة. بينما قال الرئيس عباس إن حكومته ستقوم بدفعة في الأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين دولة مستقبلة.
تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بإطلاق حزمة مساعدات جديدة لتخفيف العبء عن مواطنيه، وذلك بعد الإعلان عن زيارة رسوم الغاز في الخريف المقبل في خطوة تهدف إلى مساعدة مستوردي الغاز المتضررين من تراجع إمدادات الغاز الروسي.
قال المستشار الألماني إن إجراءات جديدة سيتم اتخاذها لمساعدات الفئات الأكثر ضعفاً على مواجهة التضخم المتزايد. شولتس أكد أيضا على رفضه حظر منح تأشيرات للمواطنين الروس، كما أكد استمرارية نفس سياسة بلاده تجاه دولة إٍسرائيل.
ألقت السلطات الألمانية القبض على سوري للاشتباه في دعمه لتنظيم داعش في برلين، ويبدو أنه عمل كمسؤول في التنظيم الإرهابي. ومن المتوقع أن يمثل المتهم أمام قاضي التحقيق غدا الأربعاء للبث في مصيره.
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