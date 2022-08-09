 زيارة محمود عباس لبرلين.. ماذا حققت؟ | مسائية DW | DW | 16.08.2022

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مسائية DW

زيارة محمود عباس لبرلين.. ماذا حققت؟

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في برلين لبحث آخر تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي .. فماذا حققت هذه الزيارة؟ وكيف أضحت ملامح الدور الألماني في المنطقة؟

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