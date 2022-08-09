زيارة محمود عباس لبرلين.. ماذا حققت؟

شولتس لعباس: الوقت ليس مناسبا للاعتراف بدولة فلسطينية

دعا المستشار الألماني شولتس إلى حل تفاوضي بين إسرائيل والفلسطينيين، قبل تغيير الوضع الحالي لفلسطين كدولة مراقب بالأمم المتحدة. بينما قال الرئيس عباس إن حكومته ستقوم بدفعة في الأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين دولة مستقبلة.