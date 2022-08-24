 زيارة ماكرون.. هل يستميل الرئيس الفرنسي قادة الجزائر؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 24.08.2022

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سياسة واقتصاد

زيارة ماكرون.. هل يستميل الرئيس الفرنسي قادة الجزائر؟

هل تطوي زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر صفحة الخلاف الدبلوماسي معها؟ هذا ما يتمناه ماكرون وقادة الجزائر الذين يسعون إلى تراجع الرئيس الفرنسي عن تصريح أدلى به حول تاريخ الجزائر ونخبتها الحاكمة. فهل يتأتى ذلك؟

Flaggen | Frankreich & Algerien

يأمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أن تطوي رحلته إلى الجزائر، والتي تستغرق ثلاثة أيام ، اعتبارا من غد الخميس (24 أغسطس/ آب 2022)، صفحة الخلاف الدبلوماسي معها وتسمح له بتطوير علاقته مع الشبان الجزائريين، لكن قد يكون من الصعب كسب زعماء الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.

مختارات

ويريد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التزامات استثمارية قوية، يبدو من غير المرجح الإعلان عنها هذا الأسبوع، وأن يتراجع ماكرون عن تعليقات أدلى بها العام الماضي حول تاريخ الجزائر والنخبة الحاكمة فيها.

بالنسبة لفرنسا، فإن العلاقات الأفضل مع مستعمرتها السابقة تزداد أهمية لأن نقص الطاقة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا أدى إلى زيادة الطلب على الغاز من شمال أفريقيا، وكذلك بسبب الهجرة المتزايدة عبر البحر المتوسط.

في غضون ذلك، تريد الجزائر الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة لتأمين عقود كبيرة ومشروعات استثمارية، كما فعلت بالفعل مع إيطاليا وتركيا، لتأمين الإيرادات التي ستساعدها على تجاوز أي سنوات عجاف في المستقبل.

ماكرون يختار "التركيز على المستقبل"

وقال مسؤول جزائري طلب عدم ذكر اسمه "الجزائر تريد علاقات اقتصادية قوية وشراكة جادة".

وقالت الرئاسة الفرنسية إن وفد ماكرون سيضم رئيسي شركة إنجي للهيدروكربونات وشركة فري للتكنولوجيا، لكن لن تكون هناك عقود أعمال كبيرة.

وعندما زار ماكرون الجزائر آخر مرة في عام 2017، استقبله الشبان الجزائريون بحرارة المتلهف‭.

وفي أحد شوارع الجزائر العاصمة، قال نور الدين أيوب اليوم الأربعاء "لن ننسى ما قاله عندما سُئل عن الحرب في الجزائر".

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

يمني الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون النفس بتراجع ماكرون عن تعليقات أدلى بها العام الماضي حول تاريخ الجزائر والنخبة الحاكمة فيها.

ويبدو أن ماكرون حريص على البناء على هذه النية الطيبة هذا الأسبوع، إذ من المقرر أن يقوم بزيارة لإحياء ذكرى "شهداء" استقلال الجزائر عن فرنسا وحضور حفل لرقص "البريك دانس" وزيارة متجر اشتهر بدوره في موسيقى "الراي" في شمال أفريقيا. وقال مستشار لماكرون "اختار الرئيس التركيز على المستقبل خلال هذه الزيارة".

تصريحات ماكرون حول الهوية الجزائرية

لكن رغبة ماكرون المعلنة منذ فترة طويلة في الخروج من الإرث القبيح للحكم الاستعماري الفرنسي في الجزائر وإحباطه من نظرة السلطات الجزائرية لتلك الفترة، تسبب في وقوعه في خطأ كبير العام الماضي قد يلقي بظلاله على رحلته.

وفي تعليقات على مسار الانتخابات، أشار إلى أن الهوية الوطنية الجزائرية قد تشكلت في ظل الحكم الفرنسي وأن قيادة البلاد أعادت كتابة تاريخ النضال من أجل الاستقلال على أساس كراهية فرنسا.

وقد دفع ذلك قادة الجزائر إلى سحب سفير البلاد للتشاور وإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الفرنسية، مما عرقل مسارات النقل أمام البعثة العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل.

وتشير الأجواء في الجزائر العاصمة إلى أن تبون وحلفاءه العسكريين ربما لا يزالون منزعجين. ونشرت وسائل الإعلام الحكومية، التي غالبا ما تعكس نبرتها التفكير الرسمي، قصصا تنتقد فرنسا قبيل زيارة ماكرون.

ونقل تقرير لوكالة أنباء رسمية هذا الأسبوع عن منظمات جزائرية مطالبتها لماكرون بوقف استضافة مجموعات في فرنسا يرونها معادية للجزائر ومدعومة من خصمها الإقليمي الرئيسي المغرب.

في غضون ذلك، عبر ساسة محافظون عن انزعاجهم من قرار ماكرون إحضار أسقف الجزائر وحاخام فرنسا الأكبر لزيارة مقبرة لغير المسلمين تعود إلى الحقبة الاستعمارية.

وقال عبد الرزاق مقري زعيم المعارضة إن هذه الخطوة تهدف على ما يبدو إلى تشجيع الجزائر على تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقال المسؤول الجزائري "مواقف الجزائر معروفة. لن تتغير... فرنسا دولة علمانية. لا نعرف سبب وجود رجل دين في الوفد".

ع.ش/ ف.ي (رويترز)

  • Charles de Gaulle (imago)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    شارل ديغول 1958- 1969

    جنرال وواحد من أعظم رؤساء فرنسا في القرن الماضي، تولى الرئاسة عام 1958، وتبنى سياسة تدافع عن استقلال فرنسا وترفض سيطرة أمريكا والاتحاد السوفيتي. تنحى عن منصبه عام 1969 بسبب فشله في كسب التأييد الشعبي للاستفتاء، الذي طرحه من أجل تطبيق المزيد من اللامركزية.

  • Frankreich ehemaliger Senatspräsident Alain Poher (picture-alliance/dpa/M. Clement)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    آلان بوهير 1969-1969

    عمدة أبلون سور، خوله منصب رئاسة مجلس الشيوخ برئاسة فرنسا مؤقتاً عقب استقالة ديغول عام 1969. ترشح بوهير فيما بعد للانتخابات الرئاسية عن حزب الوسط الديمقراطي، لكنه خسرها أمام منافسه جورج بومبيدو.

  • Georges Pompidou, Portraetfoto 1967 Kalenderblatt (dpa)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    جورج بومبيدو 1969-1974

    رئيس الوزراء الفرنسي في عهد شارل ديغول بين عامي 1962-1968. انتخب بومبيدو رئيساً لفرنسا عن حزب "الاتحاد من أجل الدفاع عن الجمهورية" عام 1969 وبقي في منصبه حتى وفاته سنة 1974، حيث يعتبر بومبيدو أول رئيس لفرنسا يموت أثناء فترته الرئاسية بسبب السرطان. وجاء آلان بوهير ليحل محله مؤقتاً مرة أخرى.

  • Deutschland Staatsakt für Helmut Schmidt in Hamburg - Valéry Giscard d’Estaing (Getty Images/S. Gallup)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    فاليري جيسكار ديستان 1974-1981

    وزير المالية الأسبق جيكسار ديستان الذي كان ينتمي إلى يمين الوسط قاد فرنسا لفترة رئاسية واحدة بين عامي 1974-1981 وشهدت رئاسته إقرار سياسية ليبرالية متقدمة وتقوية الوحدة الأوروبية. هزمه الرئيس الاشتراكي ميتران في انتخابات عام 1981.

  • Francois Mitterand (picture-alliance/S. Simon)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    فرانسوا ميتران 1981-1995

    أول رئيس اشتراكي في عهد الجمهورية الخامسة الفرنسية وأطول رؤسائها بقاء في سدة الحكم 1981-1995. شهدت فترته الرئاسية إطلاق العديد من البرامج الإصلاحية ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

  • Jacques Chirac / Frankreich / Paris (AP)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    جاك شيراك 1995-2007

    ترشح للانتخابات الرئاسية عام 1995 عن حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" وفاز بها. أُعيد انتخابه عام 2002. وتقاعد شيراك عن العمل السياسي عام 2011 بسبب ظروفه الصحية، ومتابعته قضائياً بتهمة إساءة استخدام المال العام.

  • Frankreich Nicolas Sarkozy (Getty Images/AFP/I. Langsdon)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    نيكولا ساركوزي 2007-2012

    الرجل القوي في اليمين الفرنسي، انتخب ساركوزي رئيساً لفرنسا لفترة رئاسية واحدة بين عامي 2007-2012، خسر الانتخابات الرئاسية أمام فرانسوا أولوند عام 2012، واعتزل الحياة السياسية نهائياً سنة 2016 عقب فشله في الانتخابات التمهيدية لتمثيل اليمين الفرنسي في الانتخابات الرئاسية.

  • Frankreich Francois Hollande in Paris (Reuters/C. Hartmann)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    فرانسوا أولوند 2012- 2017

    الرئيس الاشتراكي الثاني بعد فرنسوا ميتران في ظل ما يسمى بـ"الجمهورية الخامسة". قاد فرنسا لفترة رئاسية واحدة ما بين 2012-2017. أعلن أولوند عام 2016 عدم رغبته الترشح لفترة رئاسية ثانية.

  • Emmanuel Macron (picture alliance/Wostok Press/MAXPPP/F. Castel)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    إيمانويل ماكرون 2017-

    أصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الخامسة الفرنسية (39 عاماً). استقال عام 2016 من منصبه كوزير للاقتصاد والصناعة والاقتصاد الرقمي، وأسس حركة إلى الأمام. فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 2017 أمام منافسته مارين لوبن.