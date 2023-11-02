 زيارة شولتس لأفريقيا...مساع ألمانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 02.11.2023

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سياسة واقتصاد

زيارة شولتس لأفريقيا...مساع ألمانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية

تحظى أفريقيا بأهمية سياسية استراتيجية واقتصادية متنامية لألمانيا. وفي هذا الإطار، جاءت زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس إلى غانا ونيجيريا لتعزيز العلاقات الألمانية مع القارة السمراء، فهل تنجح جهوده؟

الرئيس النيجيري بولا تينوبو خلال استقباله المستشار شولتس في أبوجا - 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2023

المستشار شولتس في نيجيريا، هل يصبح هذا البلد الإفريقي أحد أهم مصادر الطاقة بالنسبة إلى المانيا؟

جاءت زيارة المستشار الألماني أولاف شولتش إلى كلا من نيجيريا وغانا في   منطقة غرب أفريقيا  في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا والبلدين الأفريقيين فيما تعد الجولة الثالثة لشولتس إلى أفريقيا خلال عامين. وتئن نيجيريا تحت وضع اقتصادي صعب مع انخفاض قيمة اقتصادها إلى 477 مليار دولار (451 مليار يورو) في عام 2022 من 546 مليار دولار في عام 2015.

وخلال محادثاته مع الجانب الألماني، سعى  رئيس نيجيريا  بولا تينوبو لجذب مستثمرين إلى قطاع التعدين في بلاده الذي لم يحظ بالكثير من التطور منذ عقود، حيث قال إنه ناقش مع شولتس إمكانية تصدير الغاز النيجيري إلى أوروبا. وأضاف تينوبو بأنه تمت مناقشة "إمكانية تسهيل شحن الغاز المسال إلى أوروبا. ولدينا رغبة في إتمام ذلك". وتهدف الشركات الألمانية إلى تعزيز أنشطتها وأعمالها في أفريقيا خاصة في مجالات مثل الهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي المسال، فيما أبدى أعضاء جمعية الأعمال الألمانية- الأفريقية استعدادهم للحفاظ على استقرار مستويات الإنفاق في أفريقيا.

مختارات

زيادة الاستثمارات في أفريقيا

من جانبه، قال شولتس إن قطاع الطاقة يعد أحد المجالات الرئيسية الذي يمكن ضخ استثمارات فيه في المستقبل، مضيفا خلال تواجده في أبوجا أن أحد مجالات التعاون الرئيسية بين بلاده ونيجيريا سيكون "استغلال الفرص الاقتصادية في بلدكم. الغاز والنفط من بين هذه الفرص نظرا لارتبطاهما تقليديا ببلدكم".

المستشار شولتس ورئيس غانا نانا أكوفو-أدو - 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023

التقى شولتس برئيس غانا حيث تعد ألمانيا أكبر شريك اقتصادي في منطقة غرب أفريقيا، هل يتم تعزيزها بعد زيارة المستشار؟

وتسعى ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، إلى تقليل اعتمادها على  مصادر الطاقة الروسية  منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير / شباط العام الماضي فيما تنظر إلى قطاع الطاقة في أفريقيا باعتباره بديلا محتملا. وخلال محطته الثانية، تمحورت محادثات شولتس مع رئيس غانا نانا أكوفو-أدو حول توسيع العلاقات الاقتصادية في مجالات الطاقة والزراعة والتحول الرقمي بين ألمانيا   وغانا  التي تمتلك ثاني أكبر اقتصاد في منطقة غرب أفريقيا. وبلغت صادرات ألمانيا إلى غانا العام الماضي 314.77 مليون دولار وسط توقعات بإمكانية زيادة حجم التجارة البينية خلال السنوات المقبلة.

وفي ذلك، يعتقد محللون أن ألمانيا تعد الداعم الرئيسي للاتحاد الأفريقي في ضوء نشاط الوكالة الألمانية للتعاون الدولي التي دشنت العديد من البرامج الاقتصادية الفعالة في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

ثمار المساعدات الألمانية في أفريقيا

وفي مقابلة مع DW، قال محلل الشؤون الأفرييقية، إيمانويل بنساه، إن زيارة شولتس سوف "تعزز الاستثمارات وتمكن ألمانيا من الاحتفاظ بهذا النوع من النفوذ في أفريقيا." وأضاف "أعتقد أننا جميعا على دراية بمدى نشاط وعمل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي على مدار السنوات العشر الماضية فضلا عن دعمها لمؤسسات مثل الاتحاد الأفريقي  والإيكواس وغيرها من كيانات أفريقية".

وأضاف أن اجتماع شولتس مع رئيسي غانا ونيجيريا سيساعد في الوقوف على مدى تأثير مثل هذه البرامج في البلدين. في سياق متصل أعربت ألمانيا عن دعمها لمسار الديمقراطية في أفريقيا حيث برز ذلك من خلال زيارة شولتس مقر أمانة المجموعة الاقتصادية لدول   غرب إفريقيا  "إيكواس" إذ أعرب عن مخاوفه إزاء موجة الانقلابات الأخيرة في أفريقيا.

بدوره، أشار بول إيجيمي، الخبير النيجيري في الشؤون الدولية، إلى أن استقرار   القارة الأفريقية  سوف يخدم أجندة الدول الغربية وألمانيا.

وفي مقابلة مع DW، أضاف "لن تنفق أي دولة من دول الشمال العالمي أموالها في أي دولة من دول الجنوب العالمي إذ كان يعصفها حالة من عدم الاستقرار، لأن الاستثمار مرتبط بالاستقرار ثم يتبع ذلك جني المكاسب".

صورة من الأرشيف لمشروع الحديقة الوطنية خاودوم في ناميبيا بدعم ألمانيا - مايو/ أيار 2023

ألمانيا تدعم العديد من المشاريع التنموية في القارة السمراء، هل يتعزز هذا الدعم مع توجه ألمانيا لتنويع مصادر الطاقة؟

وتعد مبادرة "ميثاق مع أفريقيا" التي أطلقتها ألمانيا إحدى ركائز علاقتها مع القارة حيث ينصب تركيز المبادرة على مجال الهجرة النظامية ودعم إعادة إندماج الأفارقة الذين يرغبون في العودة من ألمانيا وأوروبا إلى بلدانها الأصلية.

وسبق لألمانيا أن دشنت عملية لإصلاح سياسات الهجرة، فيما تأمل في جذب العمالة الشابة الماهرة من  القارة السمراء. وفي ذلك، قال بنساه: "أعتقد أنها فكرة رائعة وفرصة عظيمة لهذين البلدين الواقعين في غرب إفريقيا (نيجيريا وغانا) لإجراء المحادثات مع (ألمانيا التي تعد) أكبر داعم للمؤسسات القارية."

الجدير بالذكر أن برلين سوف تستضيف في 20 نوفمبر / تشرين الثاني اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا فيما يأمل شولتس في بعث إشارة عن نوايا ألمانيا الإيجابية صوب أفريقيا حيث جاءت جولته الأفريقية الأخيرة في هذا الصدد.

التنمية بأيدي أفريقية

وخلال زيارته إلى غانا، برز لقاء بين المستشار الألماني مع طلاب جامعة آشيسي في شرق البلاد حيث تركزت المداخلات والتفاعل بين شولتس والطلاب حول   إمكانات القارة  حيث يمثل الشباب مفتاح تقدم وتنمية أفريقيا.

وفي حديثها إلى شولتس، قالت الطالبة فاليريا أكون إنه يجب على ألمانيا والغرب تجنب الهوس بالسيطرة والتحكم عند التعامل مع أفريقيا.

وأضافت "بينما نواصل مناقشة مستقبل أفريقيا، أود تسليط الضوء على دور ألمانيا. تميل القوى الخارجية إلى نسيان أن الحلول المحلية موجودة بالفعل في القارة، ونحن لسنا بحاجة إلى منقذ من الدول الغربية. الأفكار موجودة في القارة، لكنها في حاجة إلى تطوير لتمهيد الطريق أمام ازدهارها."

واتفقت في هذا الطرح مع شولتس حيث أكد دعمه  حاجة أفريقيا  إلى امتلاك مسار التنمية والنمو، مضيفا أن أهم ما استخلصه من خلال حديثه مع الطلاب هو أن "القارة يمكنها تحقيق ذلك من خلال المواهب والتقنيات التي يتم تطويرها في أفريقيا.. أعتقد أن هذا الأمر يجدر ذكره".

إيزاك كاليدزي – أكرا / م.ع

  • Ein Mädchen tanzt Ballett zwischen Wellblechhütten Everyday Africa (Brian Otieno/storitellah.com)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    رقص الباليه في كل مكان

    "الرقص في الشوارع" هكذا يسمي المصور براين أوتينو هذه الصورة، التي هي جزء من مجموعته "قصص كيبيرا". قصصه المصورة هذه توثق جانباً آخر أكثر شاعرية وجمال للحياة اليومية في حي كيبيرا، أكبر الأحياء الفقيرة جنوب غرب نيروبي. الحياة صعبة للغاية هنا بالنسبة للفتيات، اللائي يخشين من الاعتداءات. تُظهر صورة أوتينو راقصة الباليه الشغوفة، إلزيه، ذات الستة عشر ربيعاً.

  • Motorcycle Marriage, Everyday Africa: Eine Hochzeitsgesellschaft auf Motorrollern (Ley Uwera)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    عرائس على دراجات نارية

    شاركت المصورة الصحفية المستقلة لي يوفيرا صورة بعنوان "زواج الدراجات النارية"، على موقع انستغرام. اكتشفت يوفيرا موكب الزفاف على الدراجات النارية في مدينة بني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تجلس كل عروس وشاهد عقد قرانها على دراجة نارية. ونُشرت أعمال يوفيرا في مجلات دولية.

  • Check Mate, Everyday Africa: Zwei Schachspieler, über das Brett gebeugt, im Hintergrund Zuschauer (Mustafa Said)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الشطرنج

    يعيش ويعمل مصطفى سعيد في هرجيسا في الصومال. صورته تُظهر مهاد (يسار) ومحمد (يمين)، وهما يجلسان مقابل بعضهما البعض في نهائي بطولة الشطرنج لإقليم أرض الصومال للشطرنج، والتي فاز بها مهاد.

  • Foto: Floating in Water, Everyday Africa. Ein Mann im Wasser, Kameraperspektive halb im Wasser (Sam Vox)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    التصوير تحت الماء

    المصور سام فوكس يوثق الحياة اليومية في تنزانيا، ويقول أنه يروي "قصصاً عن الناس والأماكن وثقافاتهم وتقاليدهم المختلفة". يعمل فوكس مع منظمات مثل Water Aid أو Everyday Education، وعن لقطاته الغريبة المصورة تحت الماء يكتب "نحن مصنوعون من المياه المالحة، نقية وهادئة مثل بحر المساء".

  • Movie Stars in the Making, Everyday Africa: eine Gruppe Jungen probt Kampfposen (Edward Echwalu )

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    نجوم سينما

    فتح إدوارد إشفالو الباب أمام نجوم الغد في أحد الأحياء الفقيرة في العاصة الأوغندية، كمبالا. إشفالو فخور بأن يكون جزءاً من معرض "يوميات افريقيا"، كما كتب على حسابه على انستغرام:"لم يسبق أن كانت معظم الصور المنشورة عن الحروب والفقر والأمراض، وإنما تنقل أيضاً الحياة اليومية داخل القارة، وبالأخص أن هذه القصص يرويها أفارقة".

  • Zwei schwarze Frauen mit Turmfrisuren blicken sich an, Everyday Africa (Yagazie Emezi)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    تسريحة الشعر

    يضم حساب المصورة النيجيرية، ياغزي إيمز، على انستغرام أكثر من 140 ألف متابع. توثق صورها في الغالب النساء الأفريقيات، بما في ذلك تسريحات شعرهن. من أجل عملها تسافر إيمز إلى عدد من الدول الإفريقية، منها تنزانيا، زامبيا، غانا، الغابون، ليبيريا، و أوغندا.

  • Foto zeigt eine schwarze Frau mit weißer Gerichtsperücke, Everyday Africa (Tom Saater)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    قبل الترافع عن القضية

    يعمل توم زاتر، من نيجيريا، مصوراً في مجال الفيلم الوثائقي والفيلم القصير. تم عرض أعماله في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك في مهرجان البندقية. وتظهر هذه الصورة محامية طموحة في طريقها إلى امتحانها في العاصمة أبوجا في نيجيريا. مثل جميع مصوري "يوميات إفريقيا"، يريد زاتر إظهار الحياة العادية في أفريقيا التي لا تُشاهد تقريباً في وسائل الإعلام الغربية.

  • Material Culture, Everyday Africa: Eine Gruppe junger Männer posiert und tanzt vor und auf einem Kleintransporter (Zinyange Auntony)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    جو الحفلات

    بدلاً من الوقوف في طابور أمام أحد المصارف أو محطات البنزين في زيمبابوي ، يستمتع هؤلاء الشباب بحياتهم. وتتكون المجموعة المسماة "الثقافة المادية" من شباب ينحدرون من مختلف بلدات بولاوايو، ثاني أكبر المدن في البلاد. المصور زينيانغ أونتوني يعيش ويعمل هناك.

  • Invasive Species, Everyday Africa: Ein Mann kämpft sich durch einen See voller Wasserhyazinthen (Maheder Haileselassie)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الأزمة البيئية

    قام ماهر هايلاسي لاسي بتصوير هذا الرجل الذي يشق طريقه عبر بحيرة تنبت بها الخزامى. تتكاثر هذه النباتات بسرعة كبيرة وتعمل على تدمير التنوع البيولوجي في بحيرة مثل بحيرة تانا في إثيوبيا. توثيق التغييرات البيئية في وطنه إثيوبيا هو مصدر قلق ملح بالنسبة للمصور المنحدر من أديس أبابا.

  • Shaking Hands, Everyday Africa: Drei Frauen, eine mit Fahrrad, die anderen zu Fuß, begrüßen sich auf einer Straße (Nana Kofi Acquah)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الشارع مكان لقاء

    يسافر المصور الغاني، نانا كوفي أكوا في جميع أنحاء القارة. ويشرح من خلال صورته بعنوان "المصافحة" التي التُقطت في تانغين داسوري في بوركينا فاسو: "تستغرق النزهات القصيرة وقتاً طويلاً، لأن المرء يلقي بالتحية على كل شخص يقابله". ويضيف :"ليس" مرحباً أو "صباح الخير"، ولكن "كيف حال زوجك وأطفالك وعملك وصحتك؟" والمرء يستمع إلى كل إجابة ".إعداد: زابينه أولزيه/ ترجمة: إيمان ملوك


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