زيارة سرية في أوقات صعبة.. ماذا يفعل غوارديولا في بايرن ميونيخ؟

في ظل أوقات صعبة يعيشها بايرن ميونيخ مع مدربه الجديد نيكو كوفاتش، حيث يحتل الفريق المركز الخامس في ترتيب الدوري الألماني بعد 11 جولة، قام المدرب الإسباني بيب غوارديولا (47 عاماً)، مدرب بايرن السابق ومانشستر سيتي حاليا، بزيارة غير معلنة إلى "زيبنر شتراسه"، مقر نادي بايرن ميونيخ، حسبما كشفت مواقع ألمانية مختلفة. وكشفت محطة "سكاي سبورت" أن الزيارة جاءت يوم الأربعاء.

وربما تدفع تلك الزيارة بعض المراقبين للربط بين قدوم غوارديولا، الذي هيمن في ظل قيادته للبافاري، في ثلاث سنوات سابقة، على مقدرات كرة القدم في ألمانيا، وحالة الضعف التي يعاني منها بايرن الآن، حيث يتأخر عن متصدر الترتيب بروسيا دورتموند بـ7 نقاط.

غير أن عودة غوارديولا لتدريب بايرن أمر مستبعد تماما، فقد مدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2021 ثم إنه سعيد بإنجازاته في إنجلترا، إضافة إلى أنه ذكر مؤخرا أنه فكر في ألا يدرب بايرن أصلا عندما اتفق مع الإدارة عام 2013.

ويبدو أن زيارة غوارديولا سببها بسيط جدا، حسبما تذكر مواقع ألمانية مثل "تي زد" و"شبورت1" و"بيلد". فغوارديولا يمتلك أصلا مسكنا في ميونيخ، ومازالت تربطه علاقات جيدة مع عدد من العاملين بالنادي البافاري، رغم تركه الفريق في عام 2016. ويبدو أيضا أنه استغل توقف الدوريات الأوروبية بسبب المباريات الدولية ويقوم برحلة قادته إلى مقر فريقه السابق.

ص.ش/ع.ج.م