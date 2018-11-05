زيارة سرية في أوقات صعبة.. ماذا يفعل غوارديولا في بايرن ميونيخ؟

في ظل أوقات صعبة يعيشها بايرن ميونيخ مع مدربه الجديد نيكو كوفاتش، حيث يحتل الفريق المركز الخامس في ترتيب الدوري الألماني بعد 11 جولة، قام المدرب الإسباني بيب غوارديولا (47 عاماً)، مدرب بايرن السابق ومانشستر سيتي حاليا، بزيارة غير معلنة إلى "زيبنر شتراسه"، مقر نادي بايرن ميونيخ، حسبما كشفت مواقع ألمانية مختلفة. وكشفت محطة "سكاي سبورت" أن الزيارة جاءت يوم الأربعاء.
وربما تدفع تلك الزيارة بعض المراقبين للربط بين قدوم غوارديولا، الذي هيمن في ظل قيادته للبافاري، في ثلاث سنوات سابقة، على مقدرات كرة القدم في ألمانيا، وحالة الضعف التي يعاني منها بايرن الآن، حيث يتأخر عن متصدر الترتيب بروسيا دورتموند بـ7 نقاط.
غير أن عودة غوارديولا لتدريب بايرن أمر مستبعد تماما، فقد مدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2021 ثم إنه سعيد بإنجازاته في إنجلترا، إضافة إلى أنه ذكر مؤخرا أنه فكر في ألا يدرب بايرن أصلا عندما اتفق مع الإدارة عام 2013.
ويبدو أن زيارة غوارديولا سببها بسيط جدا، حسبما تذكر مواقع ألمانية مثل "تي زد" و"شبورت1" و"بيلد". فغوارديولا يمتلك أصلا مسكنا في ميونيخ، ومازالت تربطه علاقات جيدة مع عدد من العاملين بالنادي البافاري، رغم تركه الفريق في عام 2016. ويبدو أيضا أنه استغل توقف الدوريات الأوروبية بسبب المباريات الدولية ويقوم برحلة قادته إلى مقر فريقه السابق.
ص.ش/ع.ج.م
-
مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"
بعد نجاحه وهو في سن 13 بدخول "لاماسيا" مدرسة برشلونة لكرة القدم للتدريب، صار لاعباً في الفريق الأول بعد بلوغه 18 عاما. وبين عامي 1990 و2001 فاز مع ناديه ببطولة الدوري ست مرات ومرتين بالكأس وأبطال أوروبا.
-
مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"
وفي عام 1992، ربح غوارديولا (في يمين الصورة) مع فريق مدينته الميدالية الذهبية الأولمبية. آنذاك كان يلعب معه لويس إنريكه (يسار الصورة)، مدرب برشلونة الحالي.
-
مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"
في عام 2001 غادر غوارديولا برشلونة، لأن مدربها الهولندي لويس فان غال اعتمد على لاعبين شبان مثل شافي هيرنانديز. وبعد تنقلات في إيطاليا وقطر والمكسيك، عاد غوارديولا عام 2007 كمدرب إلى برشلونة.
-
مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"
ومنذ البداية كان واضحاً أنه لا يراهن على الأسماء اللامعة للاعبين مثل إيتو وديكو ورونالدينو. وهو يفضل لاعبين يضعون أنفسهم في خدمة الفريق ويمكنهم تطبيق فلسفته الكروية القائمة على الاستحواذ على الكرة وسرعة التمريرات، والمعروفة باسم تيكي – تاكا.
-
مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"
نهج غوارديولا جلب نجاحا، نجاحاً باهراً: 14 فوزاً خلال أربع سنوات جمعها الكتالانيون معه. وأسلوب برشلونة في اللعب صار موضة يحاول الآخرون تقليدها. في السنة الأولى فاز بالثلاثية.
-
مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"
غوارديولا أصبح بطلا كتالونيًّا، ومثلما كان ناجحا كصانع للألعاب في صفوف برشلونة، ها هو ينجح في الإطاحة بسيادة ريال مدريد على الكرة الإسبانية. حتى صار برشلونة هو المقياس وليس الريال.
-
مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"
من أسباب نجاح غوارديولا اللاعب الأرجنتيني ميسي (يساراً)، الذي نال من مدربه حرية كاملة في اللعب. كما اعتمد على محور الوسط ممثلا بإنيستا وشافي وحارس المرمى فالديس.
-
مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"
وبعد أربع سنوات من الجلوس على مقعد برشلونة، قرر غوارديولا التوقف، بسبب الضغوط النفسية المتواصلة. خاصة وأن الموسم الأخير له مع برشلونة لم يكن ناجحاً كالمواسم السابقة. ريال يفوز بالدوري وتشيلسي بأبطال أوروبا، وغوارديولا يقرر الاستقالة.
-
مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"
تيتو فيلانوفا كان دائماً الساعد الأيمن لغوارديولا، لكن وحين أصبح مدربا لبرشلونة تصدعت الصداقة بينهما. وحين أصيب فيلانوفا بالسرطان وذهب إلى نيويورك للعلاج، لم يقم غوارديولا بزيارته رغم وجوده في نفس المدينة.
-
مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"
لكن وبغض النظر أين يعمل غوارديولا، مع بايرن أو غيره، يخفق قلبه لناديه المفضل برشلونة. في آذار/مارس الماضي شاهد مع والده مباراة برشلونة ومانشستر سيتي. إعداد: أندرياس تسين زيموس/ عبد الرحمن عثمان
الكاتب: أندرياس تسين زيموس/ عبد الرحمن عثمان