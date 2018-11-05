 زيارة سرية في أوقات صعبة.. ماذا يفعل غوارديولا في بايرن ميونيخ؟ | عالم الرياضة | DW | 16.11.2018

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عالم الرياضة

زيارة سرية في أوقات صعبة.. ماذا يفعل غوارديولا في بايرن ميونيخ؟

لم يقل بايرن ميونيخ شيئا رسميا عن تلك الزيارة، لكن وسائل إعلام مختلفة كشفت قيام بيب غوارديولا بزيارة مقر ناديه القديم في مدينة ميونيخ. وفي ظل تراجع مستوى بايرن مع المدرب كوفاتش قد تأتي تكهنات. فما السبب في تلك الزيارة.

Champions-League Manchester City vs Liverpool (Reuters/D. Staples)

في ظل أوقات صعبة يعيشها بايرن ميونيخ مع مدربه الجديد نيكو كوفاتش، حيث يحتل الفريق المركز الخامس في ترتيب الدوري الألماني بعد 11 جولة، قام المدرب الإسباني بيب غوارديولا (47 عاماً)، مدرب بايرن السابق ومانشستر سيتي حاليا، بزيارة غير معلنة إلى "زيبنر شتراسه"، مقر نادي بايرن ميونيخ، حسبما كشفت مواقع ألمانية مختلفة. وكشفت محطة "سكاي سبورت" أن الزيارة جاءت يوم الأربعاء.

مختارات

أهدى لاعبو بايرن ميونيخ فوزهم بلقب الدوري الألماني وبطولة كأس ألمانيا لمدربهم الإسباني بيب غوارديولا الذي سينتقل لتدريب مانشستر سيتي الموسم القادم. وداع غوارديولا كان مؤثرا، لكنه لم يمنع من استحضار حصيلته مع البافاري. (23.05.2016)

وسط أجواء ومشاعر مؤثرة ودع جوسيب غوارديولا الأحد فريق بايرن ميونيخ وهو يحتفل بإحرازه لقب كأس ألمانيا وثاني لقب له في هذا الموسم. وداع غوارديولا تخللته دموع ولم يخل من عبارات اعتذار للبافاري. (22.05.2016)

وربما تدفع تلك الزيارة بعض المراقبين للربط بين قدوم غوارديولا، الذي هيمن في ظل قيادته للبافاري، في ثلاث سنوات سابقة، على مقدرات كرة القدم في ألمانيا، وحالة الضعف التي يعاني منها بايرن الآن، حيث يتأخر عن متصدر الترتيب بروسيا دورتموند بـ7 نقاط.

غير أن عودة غوارديولا لتدريب بايرن أمر مستبعد تماما، فقد مدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2021 ثم إنه سعيد بإنجازاته في إنجلترا، إضافة إلى أنه ذكر مؤخرا أنه فكر في ألا يدرب بايرن أصلا عندما اتفق مع الإدارة عام 2013.

ويبدو أن زيارة غوارديولا سببها بسيط جدا، حسبما تذكر مواقع ألمانية مثل "تي زد" و"شبورت1" و"بيلد". فغوارديولا يمتلك أصلا مسكنا في ميونيخ، ومازالت تربطه علاقات جيدة مع عدد من العاملين بالنادي البافاري، رغم تركه الفريق في عام 2016. ويبدو أيضا أنه استغل توقف الدوريات الأوروبية بسبب المباريات الدولية ويقوم برحلة قادته إلى مقر فريقه السابق.

ص.ش/ع.ج.م

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    غوارديولا أصبح بطلا كتالونيًّا، ومثلما كان ناجحا كصانع للألعاب في صفوف برشلونة، ها هو ينجح في الإطاحة بسيادة ريال مدريد على الكرة الإسبانية. حتى صار برشلونة هو المقياس وليس الريال.

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    تيتو فيلانوفا كان دائماً الساعد الأيمن لغوارديولا، لكن وحين أصبح مدربا لبرشلونة تصدعت الصداقة بينهما. وحين أصيب فيلانوفا بالسرطان وذهب إلى نيويورك للعلاج، لم يقم غوارديولا بزيارته رغم وجوده في نفس المدينة.

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    مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"

    لكن وبغض النظر أين يعمل غوارديولا، مع بايرن أو غيره، يخفق قلبه لناديه المفضل برشلونة. في آذار/مارس الماضي شاهد مع والده مباراة برشلونة ومانشستر سيتي. إعداد: أندرياس تسين زيموس/ عبد الرحمن عثمان

    الكاتب: أندرياس تسين زيموس/ عبد الرحمن عثمان


مختارات

مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"

القسم الأكبر من مسيرته الرياضية أمضاها مدرب بايرن ميونيخ بيب غوارديولا مع فريق برشلونة. في البداية كلاعب ثم كمدرب ناجح، والآن ولأول مرة، يقود بايرن كخصم لـ "ناديه". (05.05.2015)  

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زيارة سرية في أوقات صعبة.. ماذا يفعل غوارديولا في بايرن ميونيخ؟

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