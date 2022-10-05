 زيارة زيلينسكي إلى واشنطن.. الدلالات والأهداف | مسائية DW | DW | 21.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

زيارة زيلينسكي إلى واشنطن.. الدلالات والأهداف

الرئيس الأوكراني زيلينكسي يزور واشنطن..وإدارة بايدن تعلن عن مساعدات إضافية لكييف تشمل نظام باتريوت وموسكو تحذر من أن الزيارة قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.. فما أهداف هذه الزيارة وما انعكاساتها؟

المزيد من المركز الإعلامي

دول أوبك بلس تخفض إنتاجها النفطي.. الرسائل والتأثيرات

دول "أوبك بلس" تخفض إنتاجها النفطي.. الرسائل والتأثيرات 05.10.2022

امتد التوتر بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تعزيز موسكو لقواتها بالقرب من أوكرانيا إلى مجلس الأمن الدولي.

مواجهة بين روسيا وأمريكا في الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا 01.02.2022

عقد الرئيسان الأمريكي جو بايدن والروسي فلادمير بوتين أمس قمة افتراضية، تناولا خلالها التصعيد الأخير في أوكرانيا.

قمة عبر الفيديو بين بايدن وبوتين حول الناتو والحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا 08.12.2021

كيف تستعد الشرطة الفرنسية لما بعد مباراة المغرب وفرنسا؟

كيف تستعد الشرطة الفرنسية لما بعد مباراة المغرب وفرنسا؟ 14.12.2022

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

قضيتا الضرائب والهجوم على الكابيتول..الضغوط تشتد على ترامب

قضيتا الضرائب والهجوم على الكابيتول..الضغوط تشتد على ترامب 21.12.2022

مؤتمر بغداد 2 في الأردن.. أي جديد في الملفات الإقليمية؟

مؤتمر "بغداد 2" في الأردن.. أي جديد في الملفات الإقليمية؟ 20.12.2022

أعطال مركبة بوما القتالية.. ضربة لسمعة الأسلحة الألمانية؟

أعطال مركبة "بوما" القتالية.. ضربة لسمعة الأسلحة الألمانية؟ 20.12.2022

هل تفتح موسكو جبهة جديدة للحرب انطلاقا من بيلاروسيا؟

هل تفتح موسكو جبهة جديدة للحرب انطلاقا من بيلاروسيا؟ 19.12.2022

المزيد مسائية DW

Tunisia's President Kais Saied casts his ballot at a polling station during parliamentary election in Tunis, Tunisia December 17, 2022. Tunisian Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

بعد نتائج الانتخابات التونسية ـ هل يراجع قيس سعيد سياساته؟ 19.12.2022

احتجاجات الأردن.. كيف تريد الحكومة احتواءها؟

احتجاجات الأردن.. كيف تريد الحكومة احتواءها؟ 17.12.2022

سباق تسلح جديد.. من المستفيد؟

سباق تسلح جديد.. من المستفيد؟ 17.12.2022

مسائية DW: هل يخوض إردوغان الانتخابات الرئاسية دون منافس؟

مسائية DW: هل يخوض إردوغان الانتخابات الرئاسية دون منافس؟ 15.12.2022

اقرأ أيضا

June 15, 2022, Kyiv, Kyiv Oblast, Ukraine: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy talks by phone with U.S. President Joe Biden, from his office at the Mariyinsky Palace, June 15, 2022 in Kyiv, Ukraine. (Credit Image: Â© Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside/Planet Pix via ZUMA Press Wire

زيلنسكي يكثف اتصالاته وسط جهود دولية لزيادة الدعم لأوكرانيا 12.12.2022

باتصالات مع رؤساء كل من أمريكا وفرنسا وتركيا في يوم واحد، يكثف الرئيس الأوكراني زيلنسكي نشاطه الدبلوماسي لزيادة الدعم الدولي لكييف. وأكد بايدن مواصلة دعم أوكرانيا، بينما تستضيف فرنسا مؤتمرًا لهذا الغرض.

11.6.2010, Johannesburg, Südafrika, Desmond Tutu waves in front of US Vice President Joe Biden at the FIFA World Cup 2010 before the match between South Africa and Mexico at the Soccer City stadium outside Johannesburg, South Africa, 11 June 2010. EPA/SRDJAN SUKI Please refer to www.epa.eu/downloads/FIFA-WorldCup2010-Terms-and-Conditions.pdf ++ +++ dpa-Bildfunk +++

القمة الأمريكية-الأفريقية.. ما المخاطر التي تواجهها القارة السمراء؟ 12.12.2022

تعقد القمة الأمريكية-الأفريقية الثانية في واشنطن بمشاركة نحو خمسين وفدا من القارة السمراء. وستكون القضايا الأمنية والاقتصادية والتعافي من جائحة كورونا على رأس جدول الأعمال. فيما يسعى القادة الأفارقة لشراكة أكثر عدلا.

President Joe Biden speaks during a meeting with Israel's President Isaac Herzog in the Oval Office of the White House, Wednesday, Oct. 26, 2022, in Washington. (AP Photo/Patrick Semansky)

بايدن يلتقي هرتسوغ ويشدد على أهمية التفاوض على حل الدولتين 27.10.2022

في لقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، كما شدد على أهمية "تهدئة الوضع الأمني" في الضفة الغربية، وعلى أهمية التفاوض على حل الدولتين لتحقيق السلام.

FILE PHOTO: Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman and U.S. President Joe Biden meet at Al Salman Palace upon his arrival in Jeddah, Saudi Arabia, July 15, 2022. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY REFILE - CORRECTING ID/File Photo

بايدن ينتظر عودة الكونغرس قبل "خيارات" في العلاقة مع الرياض 16.10.2022

الرئيس الأمريكي جو بايدن "ليس لديه أي نية" للقاء ولي العهد السعودي في قمة مجموعة الـ20، حسبما أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، الذي قال إن بايدن "لن يتصرف بشكل متهور" في إعادة تقييم علاقة واشنطن بالرياض.