زيارة زيلينسكي إلى واشنطن.. الدلالات والأهداف

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الرئيس الأوكراني زيلينكسي يزور واشنطن..وإدارة بايدن تعلن عن مساعدات إضافية لكييف تشمل نظام باتريوت وموسكو تحذر من أن الزيارة قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.. فما أهداف هذه الزيارة وما انعكاساتها؟
باتصالات مع رؤساء كل من أمريكا وفرنسا وتركيا في يوم واحد، يكثف الرئيس الأوكراني زيلنسكي نشاطه الدبلوماسي لزيادة الدعم الدولي لكييف. وأكد بايدن مواصلة دعم أوكرانيا، بينما تستضيف فرنسا مؤتمرًا لهذا الغرض.
تعقد القمة الأمريكية-الأفريقية الثانية في واشنطن بمشاركة نحو خمسين وفدا من القارة السمراء. وستكون القضايا الأمنية والاقتصادية والتعافي من جائحة كورونا على رأس جدول الأعمال. فيما يسعى القادة الأفارقة لشراكة أكثر عدلا.
في لقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، كما شدد على أهمية "تهدئة الوضع الأمني" في الضفة الغربية، وعلى أهمية التفاوض على حل الدولتين لتحقيق السلام.
الرئيس الأمريكي جو بايدن "ليس لديه أي نية" للقاء ولي العهد السعودي في قمة مجموعة الـ20، حسبما أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، الذي قال إن بايدن "لن يتصرف بشكل متهور" في إعادة تقييم علاقة واشنطن بالرياض.
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