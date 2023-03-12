زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لبرلين ورأي المواطنين

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
مظاهرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اثناء زيارته لألمانيا، ضد مساعي حكومته تمرير إصلاحات قضائية مثيرة للجدل
أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن قلق بلاده حيال الإصلاحات المثيرة للجدل للنظام القضائي في إسرائيل، وذلك خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في برلين. وتوافق بين البلدين حول صفقة للدفاع الصاروخي.
وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى ألمانيا في زيارة رسمية يلتقي خلالها المسؤلين الألمان. تأتي الزيارة وسط جدل شديد يدور في إسرائيل حول تعديلات في النظام القضائي انتقدتها برلين، فيما تستمر المظاهرات داخل إسرائيل رفضاً لها.
تتواصل الاحتجاجات في إسرائيل ضد مشروع قانون لإصلاح النظام القضائي الذي يعمل الائتلاف بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على تمريره. ويرى مراقبون أن الفجوة بين مؤيدي التشريع ومعارضيه في المجتمع آخذة في الاتساع.
يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو بزيارة لبرلين للقاء المستشار شولتس. زيارة تأتي في زمن الأزمات حسب بعض المراقبين، إذ يثير نهج الحكومة اليمينية الإسرائيلية قلق ألمانيا. هنا نظرة تاريخية للعلاقة بين إسرائيل وألمانيا.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول