زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لباريس.. ماذا تمخض عنها؟

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رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في زيارة رسمية إلى باريس وفي صلب المحادثات ملفا إيران ولبنان.. فما الذي حمله معه لابيد إلى قصر الإليزيه؟ وماذا تمخض عن محادثاته مع ماكرون؟
قد لا يعرف الكثيرون أن النجم التلفزيوني والكاتب الصحفي ورئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يائير لابيد لم يتحصل على شهادة الثانوية. ما هي أهم صفات الرجل؟ وكيف وصل إلى أقوى منصب في الدولة العبرية؟
قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان إن نفتالي بينيت أبلغ أعضاء حزبه بأنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة. وتتجه إسرائيل لانتخابات مبكرة مجددا. وبمجرد حل الكنيست كما هو متوقع سيتولى وزير الخارجية رئاسة حكومة انتقالية.
يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بزيارة إلى فرنسا، ملفها الأبرز سيكون النووي الإيراني، في وقت تطالب فيه إسرائيل القوى الغربية بممارسة "ضغط منسق" على طهران وبجدول زمني محدد للمفاوضات.
في خطوة يرى فيها مراقبون محاولة لمنع بنيامين نتنياهو من العودة للحكم، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد على تقديم مشروع لحل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة. وسيتولى لابيد رئاسة حكومة انتقالية.
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