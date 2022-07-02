 زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لباريس.. ماذا تمخض عنها؟ | مسائية DW | DW | 05.07.2022

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مسائية DW

زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لباريس.. ماذا تمخض عنها؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في زيارة رسمية إلى باريس وفي صلب المحادثات ملفا إيران ولبنان.. فما الذي حمله معه لابيد إلى قصر الإليزيه؟ وماذا تمخض عن محادثاته مع ماكرون؟

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In this photo provided by the Luhansk region military administration, damaged residential buildings are seen in Lysychansk, Luhansk region, Ukraine, early Sunday, July 3, 2022. Russian forces pounded the city of Lysychansk and its surroundings in an all-out attempt to seize the last stronghold of resistance in eastern Ukraine's Luhansk province, the governor said Saturday. A presidential adviser said its fate would be decided within the next two days. (Luhansk region military administration via AP)

مسائية DW: الجيش الروسي يتقدم في شرق أوكرانيا.. هل يراجع الغرب خطته؟ 04.07.2022

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ARCHIV - 31.10.2016, Israel, Jerusalem: Yair Lapid, Parteivorsitzender Jesch Atid Partei, gibt ein Interview. Zwei Gegner des israelischen Regierungschefs Netanjahu wollen bei der Parlamentswahl im April gemeinsam antreten. Ex-Militärchef Ganz und Jair Lapid von der Zukunftspartei teilten am Donnerstag mit, sie wollten eine gemeinsame Liste bilden. Foto: Sebastian Scheiner/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

من أضواء الإعلام إلى رئاسة الحكومة.. من هو يائير لابيد؟ 30.06.2022

قد لا يعرف الكثيرون أن النجم التلفزيوني والكاتب الصحفي ورئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يائير لابيد لم يتحصل على شهادة الثانوية. ما هي أهم صفات الرجل؟ وكيف وصل إلى أقوى منصب في الدولة العبرية؟

Israeli Prime Minister Naftali Bennett speaks at a news conference on an Israeli Defense Force base in Beit El in the West Bank, Tuesday, April 5, 2022. (AP Photo/Maya Alleruzzo)

رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يترشح في الانتخابات المقبلة 29.06.2022

قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان إن نفتالي بينيت أبلغ أعضاء حزبه بأنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة. وتتجه إسرائيل لانتخابات مبكرة مجددا. وبمجرد حل الكنيست كما هو متوقع سيتولى وزير الخارجية رئاسة حكومة انتقالية.

Israeli Foreign Minister Yair Lapid speaks next to Prime Minister Naftali Bennett (not pictured) as they give a statement at the Knesset, Israel's parliament, in Jerusalem, June 20, 2022. REUTERS/Ronen Zvulun

لابيد في باريس لبحث الملفين الإيراني واللبناني 05.07.2022

يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بزيارة إلى فرنسا، ملفها الأبرز سيكون النووي الإيراني، في وقت تطالب فيه إسرائيل القوى الغربية بممارسة "ضغط منسق" على طهران وبجدول زمني محدد للمفاوضات.

(210613) -- JERUSALEM, June 13, 2021 (Xinhua) -- Israel's new Prime Minister Naftali Bennett (R) and Yair Lapid, Israel's alternate prime minister and foreign minister, attend the first cabinet meeting of the new coalition government in Jerusalem, on June 13, 2021. Naftali Bennett, leader of the right-wing Yamina (United Right) party, was sworn in as new Israeli prime minister on Sunday night, sending Benjamin Netanyahu to the opposition after a record 12-year rule. This came after the new coalition government, headed by Bennett and Yair Lapid, leader of the centrist Yesh Atid (Future) party, was approved by the parliament, or Knesset, in a vote of confidence. (JINI via Xinhua)

إسرائيل تتجه لانتخابات مبكرة ولابيد سيتولى رئاسة حكومة انتقالية 20.06.2022

في خطوة يرى فيها مراقبون محاولة لمنع بنيامين نتنياهو من العودة للحكم، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد على تقديم مشروع لحل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة. وسيتولى لابيد رئاسة حكومة انتقالية.