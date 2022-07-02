زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لباريس.. ماذا تمخض عنها؟

من أضواء الإعلام إلى رئاسة الحكومة.. من هو يائير لابيد؟

قد لا يعرف الكثيرون أن النجم التلفزيوني والكاتب الصحفي ورئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يائير لابيد لم يتحصل على شهادة الثانوية. ما هي أهم صفات الرجل؟ وكيف وصل إلى أقوى منصب في الدولة العبرية؟