زيارة تضامنية- كوهين يؤكد وقوف إسرائيل بجانب أوكرانيا وشعبها

في الزيارة الأولى لوزير إسرائيلي إلى أوكرانيا منذ الغزو الروسي، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أن بلاده "متمسكة بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها". ووصل كوهين، إلى كييف صباح اليوم الخميس (16 فبراير/ شباط 2023)، في زيارة تضامنية يقابل خلالها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وقام إيلي كوهين بزيارة لمدينة بوتشا التي شهدت جرائم حرب ارتكبتها القوات الروسية منذ انطلاق غزوها للأراضي الأوكرانية في 24 فبراير/ شباط 2022، وزيارة النصب التذكاري بابين يار لضحايا الهولوكوست، حيث قتل نحو 33 ألف شخص ودفنوا على يد القوات الألمانية في 1941.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا الخميس، قال كوهين إن "إسرائيل تعارض بشدة قتل المدنيين الأبرياء". وأضاف كوهين أن إسرائيل ستدعم مبادرة سلام أوكرانية في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل وتساعد في توفير نحو 200 مليون دولار لمشروعات الرعاية الصحية والبنية التحتية.

وأكد أن إسرائيل ستساعد أيضا في تطوير نظام ذكي للإنذار المبكر بالغارات الجوية.

وقال كوهين، من دون ذكر روسيا، إن إسرائيل ما زالت "متضامنة بقوة مع الشعب الأوكراني" وتدعم سيادة كييف وسلامة أراضيها. وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي: "أنا فخور بالوقوف بجانب أوكرانيا في مواجهة هذه الأوقات العصيبة".

وسوف يعيد كوهين فتح السفارة الإسرائيلية في كييف، والتي كانت قد أغلقت بسبب الحرب. وكان قد صرح لدى وصوله إلى كييف: "وصلت اليوم في أول زيارة يقوم بها وزير إسرائيلي إلى كييف منذ اندلاع الأعمال العدائية... وقفت إسرائيل إلى جانب الشعب الأوكراني، وإلى جانب أوكرانيا العام الماضي". وأضاف: "سنرفع اليوم العلم الإسرائيلي فوق السفارة الإسرائيلية في كييف، التي ستعود إلى النشاط المستمر بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين".

وأدانت إسرائيل، التي كان لديها علاقات جيدة بكل من روسيا وأوكرانيا، الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن مساعدتها لكييف اقتصرت على المعونات الإنسانية ومعدات الحماية.

وتحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي عاد إلى السلطة في ديسمبر/ كانون الأول، عن مراجعة السياسة الإسرائيلية بشأن الحرب الأوكرانية الروسية، لكنه لم يتعهد بتقديم أي أسلحة لكييف.

ويريد الإسرائيليون الحفاظ على خط اتصال مباشر مع روسيا، تم إنشاؤه في عام 2015، بشأن ضرباتهم العسكرية لما يشتبه في أنه أهداف إيرانية في سوريا حيث توجد حامية لموسكو. ويضعون أيضا في الاعتبار وضع الجالية اليهودية الكبيرة في روسيا.

ص.ش/ع.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)