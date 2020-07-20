 زيارة تبون إلى القاهرة.. هل حققت أهدافها؟ | مسائية DW | DW | 25.01.2022

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مسائية DW

زيارة تبون إلى القاهرة.. هل حققت أهدافها؟

في القاهرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يبحث مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون ملفات إقليمية ودولية عديدة وجهود التحضير للقمة العربية المقبلة.. هل حققت زيارة تبون أهدافها؟ وعلى ماذا اتفق الطرفان واختلفا؟

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