زيارة تبون إلى القاهرة.. هل حققت أهدافها؟

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في القاهرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يبحث مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون ملفات إقليمية ودولية عديدة وجهود التحضير للقمة العربية المقبلة.. هل حققت زيارة تبون أهدافها؟ وعلى ماذا اتفق الطرفان واختلفا؟
أقصي المنتخب الجزائري لكرة القدم من منافسات أمم إفريقيا من الدور الأول للبطولة، في مشهد حفل بالكثير من الجدل والشد والجذب ليس فقط على المستوى الرياضي وإنما أيضاً على المستوى السياسي.
شكلت نسبة المقاطعة القياسية السمة الأبرز في الانتخابات التشريعية الجزائرية في تكرار لسيناريو الاستفتاء على الدستور الذي شهد بدوره عزوف الناخبين، ما يُكرس القطيعة بين قطاعات واسعة من الشعب الجزائري ومؤسسات النظام.
"زواج بقرار جمهوري"، وصف أطلق على زواج دبلوماسي مصري من سيدة مغربية. إذ يحظر القانون المصري زواج الدبلوماسيين من أجنبيات، باستثناء العربيات. بيد أن موافقة الرئيس السيسي كانت شرطا لإتمام الزواج.
بعد نحو شهر من إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب قررت الجزائر أن تغلق "فورا" مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وفق ما أعلنت الرئاسة. فما تأثير ذلك على الخطوط الملكية المغربية؟
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