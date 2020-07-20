زيارة تبون إلى القاهرة.. هل حققت أهدافها؟

الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية

بعد نحو شهر من إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب قررت الجزائر أن تغلق "فورا" مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وفق ما أعلنت الرئاسة. فما تأثير ذلك على الخطوط الملكية المغربية؟