زيارة بيربوك الجديدة لكييف تؤكد على دعم ألمانيا لأوكرانيا

وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك صباح اليوم الاثنين (11 سبتمبر/ أيلول 2023) إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة، هي الرابعة لها إلى أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية في شباط/فبراير 2020.

ولدى وصولها شددت المسؤولة الألمانية على أنّ مكان أوكرانيا "داخل الاتحاد الأوروبي"، وأن بلادها ستواصل دعم كييف نحو الانضمام إلى التكثل الأوروبي. وقالت إن أوكرانيا تدافع أيضا عن "حريتنا جميعا"، مشددة إنه "مثلما تقف أوكرانيا أمامنا (للحماية)، يمكنها أيضا الاعتماد علينا".

وحصلت أوكرانيا على وضع مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ حزيران/يونيو 2022. وفي ذلك الوقت حددت المفوضية الأوروبية سبع أولويات للإصلاح، واعتبرت أن بعضها قد تم تحقيقه جزئيا. ومن المتوقع صدور تقرير مرحلي جديد من اللجنة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

الدعم الأمريكي الجديد لأوكرانيا، هل يغير مسار الحرب؟

في ذات الوقت حثّت بيربوك على بذل المزيد من جهود الإصلاح، على سبيل المثال في مكافحة الفساد. وقالت إن سجل كييف في مجال الإصلاح القضائي والتشريعات الإعلامية "مثير للإعجاب بالفعل..لكن لا يزال هناك طريق يجب قطعه في تنفيذ قانون مكافحة الأوليغارشية ومحاربة الفساد".

وعلى خلفية الهجمات الروسية المستمرة على البنية التحتية وإمدادات الطاقة، قالت بيبروك إن هناك مساعٍ لربط شبكة الطاقة مع أوكرانيا بشكل أوثق، مضيفة أنه لا ينبغي للأسر أن تخشى على إمداداتها إذا استهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محطات تحويل الكهرباء، مؤكدة أن ألمانيا لن تتخلى عن "دعم أوكرانيا في دفاعها ضد العدوان الروسي: اقتصاديا وعسكريا وإنسانيا".

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)