زيارة بن سلمان لباريس.. الأهداف والدلالات

شبح الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار يخيم على مظاهرات عيد العمال

في باريس وقعت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في عيد العمال، فيما تعرضت عمدة برلين للسب والقذف بالبيض، وشهدت إسطنبول مواجهات مع متظاهرين اعتقل خلالها العشرات، أما في أثينا فقد تظاهر الآلاف احتجاجا على تفشي الغلاء.