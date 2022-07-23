 زيارة بن سلمان لباريس.. الأهداف والدلالات | مسائية DW | DW | 27.07.2022

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مسائية DW

زيارة بن سلمان لباريس.. الأهداف والدلالات

بعد زيارة دامت يومين إلى العاصمة اليونانية أثينا.. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في باريس المحطة التالية لجولته الأوروبية الجديدة.. فما أهداف الزيارة؟ وما دلالاتها؟

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