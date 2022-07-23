زيارة بن سلمان لباريس.. الأهداف والدلالات

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بعد زيارة دامت يومين إلى العاصمة اليونانية أثينا.. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في باريس المحطة التالية لجولته الأوروبية الجديدة.. فما أهداف الزيارة؟ وما دلالاتها؟
من اليونان يستهل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أول زيارة له إلى الاتحاد الأوروبي منذ مقتل خاشقجي، وذلك قبل أن يصل فرنسا. زيارة بن سلمان تأتي وسط متغيرات وظروف إقليمية ودولية ليس آخرها حرب أوكرانيا وأزمة الطاقة.
وقعت السعودية واليونان عدة اتفاقيات في مجالات الانترنت والطاقة وغيرها، في إطار زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لأثينا، وهي الزيارة الأولى له لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
في باريس وقعت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في عيد العمال، فيما تعرضت عمدة برلين للسب والقذف بالبيض، وشهدت إسطنبول مواجهات مع متظاهرين اعتقل خلالها العشرات، أما في أثينا فقد تظاهر الآلاف احتجاجا على تفشي الغلاء.
يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولة خليجية بين الإمارات وقطر والسعودية سيتم خلالها توقيع اتفاقيات لبيع طائرات الرافال المقاتلة لأبوظبي، في الوقت الذي يحاول فيه ماكرون تقديم بلاده كقوة توازن في المنطقة.
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