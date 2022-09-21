زيارة بن زايد إلى الدوحة.. هل تطوي خلافات الماضي؟

بعد السيسي وبن سلمان.. بن زايد يزور قطر ويشيد بالمونديال

بعد خلافات وقطع للعلاقات يبدو أن العلاقة بين قطر والإمارات في طريقها للتحسن. فلأول مرة منذ المقاطعة يزور رئيس دولة الإمارات الدوحة، وقد عقد لقاء مع أمير قطر في "خطوة أخرى نحو تعزيز التضامن والعمل الخليجي المشترك".