 زيارة بن زايد إلى الدوحة.. هل تطوي خلافات الماضي؟ | مسائية DW | DW | 05.12.2022

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مسائية DW

زيارة بن زايد إلى الدوحة.. هل تطوي خلافات الماضي؟

رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد في زيارة رسمية لقطر هي الأولى منذ إنهاء المقاطعة، فهل تفتح هذه الزيارة صفحة جديدة في العلاقات بين الجارتين بعد سنوات من التوتر؟

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