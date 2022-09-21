زيارة بن زايد إلى الدوحة.. هل تطوي خلافات الماضي؟

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رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد في زيارة رسمية لقطر هي الأولى منذ إنهاء المقاطعة، فهل تفتح هذه الزيارة صفحة جديدة في العلاقات بين الجارتين بعد سنوات من التوتر؟
بعد خلافات وقطع للعلاقات يبدو أن العلاقة بين قطر والإمارات في طريقها للتحسن. فلأول مرة منذ المقاطعة يزور رئيس دولة الإمارات الدوحة، وقد عقد لقاء مع أمير قطر في "خطوة أخرى نحو تعزيز التضامن والعمل الخليجي المشترك".
شهد مونديال قطر حضوراً لافتاً للمرأة الخليجية على وجه الخصوص، والعربية بشكل عام، لمواكبة منتخبات المغرب والسعودية وقطر وتونس. حضور المغربيات برز بشكل قوي أيضا مع عبور منتخب بلدهن إلى الدور الـسادس عشر.
تحولت أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط إلى استعراض للتوترات السياسية التي تجتاح واحدة من أكثر مناطق العالم تقلباً، وسط اتهام الدولة المضيفة، قطر بلعب دور غامض في أزمات المنطقة.
تعهدت قطر بأن مونديال كأس العالم الذي تستضيفه سيكون أول بطولة محايدة كربونيا، بيد أن خبراء ألقوا بظلال من الشكوك حيال ذلك الأمر. فكيف يمكن تنظيم بطولة رياضية كبيرة خالية من الانبعاثات الكربونية؟
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