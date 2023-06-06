زيارة بلينكن للصين.. هل حققت أهدافها؟

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بعد سنوات من التوتر في العلاقات بين بكين وواشنطن.. وزير الخارجية الأمريكي يختتم زيارة للصين دامت يومين.. فهل حققت الزيارة أهدافها؟ وهل نجحت في تخفيف التوتر في علاقات البلدين؟
بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أول زيارة له إلى الصين منذ توليه منصبه ويجري خلالها محادثات مع المسؤولين الصينيين في محاولة لترميم العلاقة بين الطرفين. الزيارة سبق وأن أُجلت بسبب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
في ختام زيارة هي الأولى التي يقوم بها وزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ عام 2018، أنتوني بلينكن يلتقي كبار المسؤولين الصينيين، وفي ختام الزيارة التقى بالرئيس شي جينبينغ.
رغم المصافحة بين وزير خارجيتها ونظيره الأمريكي أمام الكاميرات، لكن خلف الأبواب المغلقة تؤكد بكين لواشنطن أن علاقاتهما "في أدنى مستوياتها منذ إقامتها" عام 1979. الطرفان تحدثا عن محادثات "صريحة" و"بناءة".
تشهد أوروبا جدلا محتدا حول القيادة الأمريكية للمعسكر الغربي وللنظام العالمي بشكل عام، وهناك إقرار بين النخبة الأوروبية بأهمية القيادة الأمريكية، غير أن هذه القيادة تواجه عدة مطبات وفق المؤرخ الاسكتلاندي نيال فيرغسون.
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