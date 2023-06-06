زيارة بلينكن للصين.. هل حققت أهدافها؟

بلينكن يختتم زيارته لبكين بلقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ

في ختام زيارة هي الأولى التي يقوم بها وزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ عام 2018، أنتوني بلينكن يلتقي كبار المسؤولين الصينيين، وفي ختام الزيارة التقى بالرئيس شي جينبينغ.