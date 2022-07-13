 زيارة بايدن لإسرائيل تؤكد على شراكة وثيقة أمنيا واقتصاديا | DW الأخبار | DW | 14.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

زيارة بايدن لإسرائيل تؤكد على شراكة وثيقة أمنيا واقتصاديا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته لإسرائيل على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وشدد بايدن على تعزيز الشراكة مع إسرائيل لمواجهة التحديات المشتركة .

مشاهدة الفيديو 02:07

المزيد من المركز الإعلامي

بايدن يصل إسرائيل ويحتاج إلى تعامل دقيق مع المواقف الشائكة في الشرق الأوسط

زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل لدعم اندماجها في الشرق الأوسط 13.07.2022

إعلان القدس.. بداية شراكات أمنية بين إسرائيل والعرب؟

إعلان القدس.. بداية شراكات أمنية بين إسرائيل والعرب؟ 14.07.2022

مفاوضات فيينا بشأن نووي إيران.. هل فشلت الدبلوماسية؟

مفاوضات فيينا بشأن نووي إيران.. هل فشلت الدبلوماسية؟ 07.06.2022

إسرائيل والإمارات.. نحو مرحلة جديدة من التعاون؟

إسرائيل والإمارات.. نحو مرحلة جديدة من التعاون؟ 10.06.2022

المزيد DW الأخبار

DW Covid-19 Spezial Sendungslogo arabisch

الأثر الاقتصادي والاجتماعي للوباء 14.07.2022

يبحث الصحفي العلمي في قناة دي دبليو، ديريك ويليامز، عن الدور الذي يمكن أن تلعبه الحيوانات في نقل فيروس كورونا.

هل يمكن أن تصاب الحيوانات البرية والداجنة بفيروس كورونا؟ 14.07.2022

البرتغال, كورونا, موجة, أوميكرون بي إيه 5, عدوى, إصابات,

البرتغال تتغلب على موجة أوميكرون 14.07.2022

مشردون بسبب كورونا

مشردون بسبب كورونا 14.07.2022

اقرأ أيضا

U.S. President Joe Biden, left, and Israel's Prime Minister Yair Lapid, sign a security pledge at the Waldorf Astoria Hotel in Jerusalem, Thursday, July 14, 2022. (Atef Safadi/Pool via AP)

"إعلان القدس".. بايدن يؤكد تعهده بدعم إسرائيل ضد إيران 14.07.2022

في تتويج لزيارته إلى إسرائيل، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن في "إعلان القدس" الذي وقعه مع يائير لابيد بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، كما جدد التزام بلاده الدائم بأمن إسرائيل ودعمه لتفوقها العسكري بالمنطقة.

Kombobild | Joe Biden und Mohammed bin Salman Al Saud United States President Joe Biden makes remarks prior to awarding the Medal of Freedom during a ceremony in the East Room of the White House in Washington, DC on Thursday, July 7, 2022. Credit: Chris Kleponis / CNP 201122 -- RIYADH, Nov. 22, 2020 -- Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud chairs the final session of the second day of the G20 summit in Riyadh, Saudi Arabia, on Nov. 22, 2020. The Saudi Arabia s Group of 20 G20 presidency proposed an initiative to enhance access to pandemic tools during the G20 Leaders Summit, the Saudi Press Agency reported on Sunday. /Handout via Xinhua SAUDI ARABIA-RIYADH-G20-INITIATIVE-PANDEMIC TOOLS-ACCESS G20xSaudixArabia PUBLICATIONxNOTxINxCHN

زيارة بايدن للسعودية.. الحفاظ على حليف تاريخي في أوقات صعبة 14.07.2022

تأتي زيارة بايدن إلى السعودية في ظروف صعبة، فالشريكان التقليديان ابتعدا عن بعضهما في الآونة الأخيرة، وتغيرت الأولويات في ظل الحرب بأوكرانيا، ولم تعد قضايا حقوق الإنسان تحظى بالاهتمام! فهل تعود العلاقات إلى سابق عهدها؟

September 15, 2020 - Tampa, Florida, USA - JOE BIDEN boars plane after a round table with military veterans, talking about their needs and concerns, at Hillsborough Community College in Tampa. (Credit Image: © Adam Schultz/Biden via ZUMA Wire/ZUMAPRESS.com

زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط.. إعادة اكتشاف منطقة متغيرة؟ 12.07.2022

يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن جولة إلى الشرق الأوسط يزور فيها إسرائيل والمناطق الفلسطينية والسعودية، في رحلة قد يشعر فيها بتغيير التحالفات ويضطر للالتفاف حول مواضيع معينة. فما أبرز الملفات المطروحة؟

U.S. President Joe Biden, Israeli caretaker Prime Minister Yair Lapid and Israeli Defence Minister Benny Gantz stand in front of Israel's Iron Dome defence system, during a tour at Ben Gurion Airport, in Lod, near Tel Aviv, Israel, July 13, 2022. Gil Cohen-Magen/Pool via REUTERS

أمريكا وإسرائيل توقعان تعهدا مشتركا بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية 14.07.2022

من المنتظر أن توقع الولايات المتحدة وإسرائيل وثيقة بمنع إيران من حيازة سلاح نووي، وهو الاتفاق الذي يرى البعض أنه سيوسع العلاقة الأمنية طويلة الأمد بين البلدين. بايدن لم يستبعد استخدام القوة ضد إيران كـ"ملاذ أخير".