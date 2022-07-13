زيارة بايدن لإسرائيل تؤكد على شراكة وثيقة أمنيا واقتصاديا

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته لإسرائيل على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وشدد بايدن على تعزيز الشراكة مع إسرائيل لمواجهة التحديات المشتركة .
في تتويج لزيارته إلى إسرائيل، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن في "إعلان القدس" الذي وقعه مع يائير لابيد بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، كما جدد التزام بلاده الدائم بأمن إسرائيل ودعمه لتفوقها العسكري بالمنطقة.
تأتي زيارة بايدن إلى السعودية في ظروف صعبة، فالشريكان التقليديان ابتعدا عن بعضهما في الآونة الأخيرة، وتغيرت الأولويات في ظل الحرب بأوكرانيا، ولم تعد قضايا حقوق الإنسان تحظى بالاهتمام! فهل تعود العلاقات إلى سابق عهدها؟
يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن جولة إلى الشرق الأوسط يزور فيها إسرائيل والمناطق الفلسطينية والسعودية، في رحلة قد يشعر فيها بتغيير التحالفات ويضطر للالتفاف حول مواضيع معينة. فما أبرز الملفات المطروحة؟
من المنتظر أن توقع الولايات المتحدة وإسرائيل وثيقة بمنع إيران من حيازة سلاح نووي، وهو الاتفاق الذي يرى البعض أنه سيوسع العلاقة الأمنية طويلة الأمد بين البلدين. بايدن لم يستبعد استخدام القوة ضد إيران كـ"ملاذ أخير".
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