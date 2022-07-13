زيارة بايدن لإسرائيل تؤكد على شراكة وثيقة أمنيا واقتصاديا

أمريكا وإسرائيل توقعان تعهدا مشتركا بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية

من المنتظر أن توقع الولايات المتحدة وإسرائيل وثيقة بمنع إيران من حيازة سلاح نووي، وهو الاتفاق الذي يرى البعض أنه سيوسع العلاقة الأمنية طويلة الأمد بين البلدين. بايدن لم يستبعد استخدام القوة ضد إيران كـ"ملاذ أخير".