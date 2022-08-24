 زيارة الملك تشالز الثالث إلى ألمانيا لإعادة تشكيل علاقات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي | DW الأخبار | DW | 31.03.2023

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زيارة الملك تشالز الثالث إلى ألمانيا لإعادة تشكيل علاقات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي

الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، يعزز العلاقات بين المملكة المتحدة وألمانيا، وهو أول ملك يخاطب البرلمان الألماني. كما زار الملك وحدة عسكرية ومزرعة ألبان عضوية وصانع أجبان.

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