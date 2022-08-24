زيارة الملك تشالز الثالث إلى ألمانيا لإعادة تشكيل علاقات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي

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الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، يعزز العلاقات بين المملكة المتحدة وألمانيا، وهو أول ملك يخاطب البرلمان الألماني. كما زار الملك وحدة عسكرية ومزرعة ألبان عضوية وصانع أجبان.
وصل الملك تشارلز الثالث إلى ألمانيا، في أول زيارة دولة يقوم بها منذ إعلانه ملكا لبريطانيا، في إطار جهود لطي صفحة سنوات من العلاقات المضطربة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج لندن من التكتل.
بصحبة الرئيس والمستشار الألمانيين، وصل ملك بريطانيا تشارلز الثالث إلى البوندستاغ حيث ألقى كلمة أشاد خلالها بدعم ألمانيا لأوكرانيا. من جانبها أكدت رئيس البرلمان الألماني على متانة العلاقات بين بلاده وبريطانيا.
إذا أرادت الصين إنهاء الحرب في أوكرانيا، فبإمكانها ممارسة ضغط هائل على روسيا. في الوقت نفسه، فإنّ إطالة الحرب باتت تنهك الولايات المتحدة على ما يبدو. مع أنه يمكن للخصمين الكبيرين أن يعملا معًا من أجل السلام.
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تؤيد إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة "العدوان" الروسي في أوكرانيا، بتمويل وطاقم دوليين، معززة بذلك حملة لمحاكمة جريمة من هذا النوع منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
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