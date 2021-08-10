 زيارة الرئيس الجزائري لتركيا.. ماذا حققت؟ | مسائية DW | DW | 17.05.2022

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مسائية DW

زيارة الرئيس الجزائري لتركيا.. ماذا حققت؟

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يختتم زيارة لتركيا استغرقت ثلاثة أيام وتوجت بالتوقيع على اتفاقيات عدة في مجالات مختلفة.. إلى أين وصلت الشراكة الجزائرية التركية؟ وما دلالات توقيت الزيارة؟

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