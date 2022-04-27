زيارة الرئيس الإماراتي إلى روسيا.. في أي إطار تندرج؟

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الرئيس الاماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يزور روسيا وملفا الحرب في أوكرانيا والنفط في صلب المحادثات مع بوتين.. ففي اي إطار تندرج هذه الزيارة؟ وكيف تنظر موسكو وواشنطن إلى الدور الإماراتي؟
حذر الرئيس الأمريكي بايدن من أن تهديد نظيره الروسي بوتين باستخدام السلاح النووي في أوكرانيا يعرض البشرية لخطر حرب نهاية العالم، مؤكدا أن بوتين لم يكن يمزح في تهديداته. بينما دعا زيلنسكي الغرب لشن "ضربات وقائية" ضد روسيا.
استعادة أوكرانيا أراض كانت روسيا قد احتلتها في بداية الحرب والتقارير عن بداية تشققات داخل نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترسمان علامتي استفهام حول مصير مغامرة بوتين في أوكرانيا.
منح الرئيس الروسي بوتين المتعاقد السابق مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية ادوارد سنودن، اللاجئ في روسيا، الجنسية الروسية. في وقت وصلت العلاقات بين واشنطن وموسكو إلى أدنى مستوياتها التاريخية على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا.
كما كان متوقعا، انتخب المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات العربية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للبلاد، وذلك غداة وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. والشيخ محمد كان الحاكم الفعلي للبلاد طوال سنوات مرض أخيه.
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