 زيارة الرئيس الإماراتي إلى روسيا.. في أي إطار تندرج؟ | مسائية DW | DW | 11.10.2022

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مسائية DW

زيارة الرئيس الإماراتي إلى روسيا.. في أي إطار تندرج؟

الرئيس الاماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يزور روسيا وملفا الحرب في أوكرانيا والنفط في صلب المحادثات مع بوتين.. ففي اي إطار تندرج هذه الزيارة؟ وكيف تنظر موسكو وواشنطن إلى الدور الإماراتي؟

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