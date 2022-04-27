زيارة الرئيس الإماراتي إلى روسيا.. في أي إطار تندرج؟

بايدن: تهديدات بوتين بالسلاح النووي تنذر بحرب نهاية العالم

حذر الرئيس الأمريكي بايدن من أن تهديد نظيره الروسي بوتين باستخدام السلاح النووي في أوكرانيا يعرض البشرية لخطر حرب نهاية العالم، مؤكدا أن بوتين لم يكن يمزح في تهديداته. بينما دعا زيلنسكي الغرب لشن "ضربات وقائية" ضد روسيا.