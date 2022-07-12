زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل لدعم اندماجها في الشرق الأوسط

العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.. شراكة تاريخية تشوبها توترات

على الرغم من أن الولايات المتحدة كانت دائما أوثق حليف لإسرائيل، إلا أن العلاقة بين الدولتين لم تخل من توترات أيضا. DW تستعرض كيف تطورت علاقات الدولتين منذ عام 1948.