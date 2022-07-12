 زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل لدعم اندماجها في الشرق الأوسط | DW الأخبار | DW | 13.07.2022

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DW الأخبار

زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل لدعم اندماجها في الشرق الأوسط

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل محطته الأولى في جولة تشمل الأراضي الفلسطينية والسعودية. وأكد بايدن لدى وصوله ضرورة تعزيز الشراكة مع إسرائيل والعمل على اندماجها في الشرق الأوسط

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