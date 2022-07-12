زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل لدعم اندماجها في الشرق الأوسط

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وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل محطته الأولى في جولة تشمل الأراضي الفلسطينية والسعودية. وأكد بايدن لدى وصوله ضرورة تعزيز الشراكة مع إسرائيل والعمل على اندماجها في الشرق الأوسط
يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن جولة إلى الشرق الأوسط يزور فيها إسرائيل والمناطق الفلسطينية والسعودية، في رحلة قد يشعر فيها بتغيير التحالفات ويضطر للالتفاف حول مواضيع معينة. فما أبرز الملفات المطروحة؟
على الرغم من أن الولايات المتحدة كانت دائما أوثق حليف لإسرائيل، إلا أن العلاقة بين الدولتين لم تخل من توترات أيضا. DW تستعرض كيف تطورت علاقات الدولتين منذ عام 1948.
تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بعيد وصوله إلى إسرائيل بإعطاء دفع لعملية "اندماج" إسرائيل في المنطقة، في وقت شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد على إعادة بناء "تحالف عالمي قوي" مع واشنطن ضد إيران.
بعد أن تعهد في 2018 بمعاملة القادة السعوديين على أنهم "منبوذون" على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن زيارته المرتقبة للسعودية، كاشفاً عن رمزية كونه أول رئيس يسافر من إسرائيل إلى جدة.
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