زيارة إلى كندا .. تعويل ألماني على كندا كبديل لروسيا في مجال المواد الخام

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
يعتزم المستشار الألماني شولتس خلال زيارته لكندا السعي لتوسيع التعاون بشكل كبير مع ثاني أكبر دولة في العالم في قطاع الطاقة.
خلال زيارته إلى كندا وعقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الكندي ترودو، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن البلدين سيوسعان نطاق التعاون في مجال الطاقة. من جهته أكد ترودو أنهم يدرسون تصدير الغاز المسال إلى أوروبا رغم التحديات.
تدعم أوكرانيا بقوة ألمانيا للتوقيع على اتفاقية استيراد الغاز المسال من كندا، وهو أمر يلعب لصالح أوكرانيا بعيدا عن حربها مع روسيا، لكن الاتفاقية تواجه تحديات كبيرة منها ما هو لوجسيتي ومنها ما هو بيئي.
أكد المستشار شولتس والرئيس السيسي، خلال زيارة الأخير إلى برلين، على تعزيز الشراكة بين بلديهما، خصوصًا في مجال الطاقة، مع استعداد مصر لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا بعد تسييله. لكن ماذا بشأن قضية حقوق الإنسان في مصر؟
الجوع والفقر والتغير المناخي وحرب أوكرانيا وتبعاتها؛ ملفات على طاولة قمة السبع الكبار في ألمانيا في انتظار النقاش والتوصل إلى حلول، وهو ما سيحدد دور ألمانيا القيادي ويضع المستشار شولتس أمام أول اختبار، فهل ينجح في ذلك؟
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول