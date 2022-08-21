 زيارة إلى كندا .. تعويل ألماني على كندا كبديل لروسيا في مجال المواد الخام | DW الأخبار | DW | 22.08.2022

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DW الأخبار

زيارة إلى كندا .. تعويل ألماني على كندا كبديل لروسيا في مجال المواد الخام

يعتزم المستشار الألماني شولتس خلال زيارته لكندا السعي لتوسيع التعاون بشكل كبير مع ثاني أكبر دولة في العالم في قطاع الطاقة.

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الجفاف دفع المزارعين الالمان الى البحث عن حلول كاللجوء لزراعة الدخن

المزارعون الألمان يبحثون عن حلول لمواجهة الجفاف 22.08.2022

Journalist and political expert Darya Dugina, daughter of Russian politologist Alexander Dugin, is pictured in the Tsargrad TV studio in Moscow, Russia, in this undated handout image obtained by Reuters on August 21, 2022. Tsargrad.tv/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

مقتل ابنة مفكر روسي مقرب من الكرملين في انفجار سيارة 21.08.2022

شهدت الطرق التركية في جنوب شرق البلاد السبت يومًا مأساويًا، إذ توفي ما لا يقل عن 32 شخصا في حادثي سير في موقعين منفصلين.

مقتل 32 على الأقل في حادثي سير في جنوب شرق تركيا 21.08.2022

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انطلقت الحلقة الأولى من المسلسل المنتظر بيت التنين (House of the Dragon) على منصتي إتش بي أو (HBO) وإتش بي أو ماكس

بدء عرض مسلسل "بيت التنين" 22.08.2022

تمر اليوم الذكرى الثلاثين على اسوأ تجاوز عنصري في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية

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تطبيق تكية في مصر بهدف الحد من إهدار الطعام وتوزيعه على المحتاجين يلقى رواجا في مصر

تطبيق "تكية" للحد من إهدار الطعم 22.08.2022

أضافت روسي أن الشخص الذي فخّخ سيارة دوغينا فرّ لاحقاً إلى استونيا وهو ما يتعارض مع إعلان منظمة روسية مسؤوليتها عن الحادث

تبادل للاتهامات بين روسيا وأوكرانيا بشأن الجهة المسؤوولة عن مقتل داريا دوغينا 22.08.2022

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بعد لقائه مع ترودو- شولتس: سنوسع نطاق تعاوننا في مجال الطاقة 22.08.2022

خلال زيارته إلى كندا وعقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الكندي ترودو، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن البلدين سيوسعان نطاق التعاون في مجال الطاقة. من جهته أكد ترودو أنهم يدرسون تصدير الغاز المسال إلى أوروبا رغم التحديات.

Germany's Chancellor Olaf Scholz (L) and Canada's Prime Minister Justin Trudeau give a statement during their bilateral meeting at the G7 summit at Elmau Castle, southern Germany, on June 27, 2022. - The Group of Seven leading economic powers are meeting in Germany for their annual gathering from June 26 to 28, 2022. (Photo by KERSTIN JOENSSON / AFP) (Photo by KERSTIN JOENSSON/AFP via Getty Images)

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تدعم أوكرانيا بقوة ألمانيا للتوقيع على اتفاقية استيراد الغاز المسال من كندا، وهو أمر يلعب لصالح أوكرانيا بعيدا عن حربها مع روسيا، لكن الاتفاقية تواجه تحديات كبيرة منها ما هو لوجسيتي ومنها ما هو بيئي.

German Chancellor Olaf Scholz and President of Egypt Abdel Fattah al-Sisi attend the Petersberg Climate Dialogue in Berlin, Germany July 18, 2022. REUTERS/Christian Mang

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A German national flag and a flag for the G7 Summit fly in the wind in Garmisch-Partenkirchen, southern Germany on June 20, 2022, a few days ahead of the start of the G7 Summit in Elmau. - Germany will host the G7 summit at Castle Elmau Hotel from June 26 until June 28, 2022. (Photo by Christof STACHE / AFP)

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الجوع والفقر والتغير المناخي وحرب أوكرانيا وتبعاتها؛ ملفات على طاولة قمة السبع الكبار في ألمانيا في انتظار النقاش والتوصل إلى حلول، وهو ما سيحدد دور ألمانيا القيادي ويضع المستشار شولتس أمام أول اختبار، فهل ينجح في ذلك؟