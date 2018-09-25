 زيارة أردوغان المثيرة للجدل إلى ألمانيا: ما المتوقع؟ | سياسة واقتصاد | DW | 27.09.2018

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سياسة واقتصاد

زيارة أردوغان المثيرة للجدل إلى ألمانيا: ما المتوقع؟

تعتزم كل من ألمانيا وتركيا تحسين علاقتهما المتوترة منذ سنوات، وهذا هو هدف زيارة أردوغان إلى ألمانيا، فهل سينجح في ذلك؟، لاسيما وأن الجهات المشككة في فرص النجاح لا تقتصر على المعارضة في كل من برلين وأنقرة.

Türkei Angela Merkel & Recep Erdogan 2013 in Istanbul (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

عندما يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس (27 سبتمبر 2018) زيارته إلى ألمانيا، سيتطلع بالأساس إلى هدف: "ترك مرحلة السنوات الأخيرة في علاقتنا خلفنا بشكل كامل"،  كما أعلن مؤخرا. فالعلاقات بين برلين وأنقرة متوترة منذ سنوات وبشكل متزايد. عملت الحكومة التركية على تقييد زيارة ساسة ألمان إلى قاعدة إنجرليك التركية ثم اعتقال مواطنين ألمان في تركيا واتهام اردوغان للحكومة الألمانية بأنها تستخدم "أساليب نازية"- هذه فقط بعض نقاط الخلاف. وصلب الخلافات يتمثل في التوجهات الاستبدادية لحكومة اردوغان.

لكن الآن تحاول تركيا التقرب من ألمانيا وأوروبا. أنقرة تأمل في أن تساعد برلين وبروكسيل في استقرار البلاد بعدما زادت التوترات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية بسبب وجهات النظر المتباينة بشأن سوريا واعتقال قس أمريكي في تركيا والعقوبات الاقتصادية المترتبة عن ذلك. فبرلين وأنقرة تتطلعان إلى تحسين العلاقة الثنائية ـ وزيارة اردوغان من الـ 27 إلى الـ 29 من سبتمبر/ ايلول قد تكون الخطوة الأولى. لكن الحكومة الألمانية ليس لها توقعات عالية. المتحدث باسم الشؤون الخارجية لكتلة الاتحاد المسيحي، يورغن هارت يريد من اردوغان أن يُظهر بأنه " يؤمن بالقيم الأوروبية وحرية التعبير واستقلال العدالة.".  وتقارب جديد لن يحصل إلا إذا تم إطلاق سراح المواطنين الألمان المعتقلين في تركيا. وتفيد وزارة الخارجية الألمانية أن الأمر يتعلق بخمسة أشخاص.

Deutschland - Reaktionen auf die Wahlen in der Türkei in Hamburg (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

ترحيب جماهيري تركي في هامبورغ بفوز اردوغان في الانتخابات الأخيرة

مقاطعة المأدبة على شرف الرئيس

وسيستقبل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الرئيس التركي في قصر "بيلفو" بالتشريفات العسكرية، وستقام في المساء مأدبة عشاء على شرف اردوغان ـ ما يثير جدلا في ألمانيا.

فالعديد من الساسة الألمان أعلنوا أنهم لن يشاركوا في المأدبة، بينهم سفيم داغديلين. " لو تعلق الأمر بحوار، لكانت زيارة عمل عادية وليس الاستقبال بأعلى درجات البروتوكول لرئيس دولة يسجن الصحفيين ويأخذ الألمان كرهائن ويمارس سياسة مافيا حقيقية في السياسة الخارجية"، كما قالت داغديلين لدويتشه فيله.

وحتى رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي، كريستيان ليندنر أعلن عدم المشاركة في المأدبة. وأحد المنتقدين الكبار لأردوغان في ألمانيا وهو تشيم أوزدمير سيشارك في المأدبة وعلل خياره بالقول:" اردوغان يجب أن يراني ويتحملني أنا الذي أنتقد سياسته".

وعضو الاتحاد المسيحي هارت يعتبر أن مع الاستقبال في قصر بيلفو لا يتم فقط تشريف اردوغان، بل تركيا. "أعتقد أنه من المقبول أن ننظم هذا الشيء، فاردوغان هو أهم شركائنا، لاسيما فيما يخص الأمن وسياسة اللجوء".

والمستشارة أنغيلا ميركل لن تشارك في المأدبة ـ وهذا ما أكدته الاثنين. وهذا ليس بالضرورة غير عادي ـ فالمستشارة تذهب فقط في الحالات الاستثنائية إلى هذه الاستقبالات. لكنها ستلتقي مع اردوغان مرتين خلال زيارته.

لا يمكن ترك الاقتصاد التركي يسقط

الوضع الاقتصادي التركي سيكون موضوعا محوريا خلال زيارة اردوغان إلى ألمانيا. فالرئيس التركي يصر على رأيه بأن اقتصاد بلاده قوي بما يكفي لتجاوز الأزمة الراهنة. لكن عملة ضعيفة وتضخما واضحا وبطالة عالية تتحدث لغة أخرى. وحتى ألمانيا لها مصلحة في أن يتعافى الاقتصاد التركي. " ما تريده تركيا هو علاقة ترتكز بوجه الخصوص على تعاون اقتصادي مقابل التعاون في قضايا الأمن على سبيل المثال على صعيد التعامل مع المقاتلين الذين يعودون من سوريا والعراق.. وهذا ربما هو نوع العلاقة الوحيدة التي يمكن لنا ربطها حاليا مع تركيا"، يقول كريستيان براكيل من مؤسسة هاينريش بول.

Türkische Lira fällt auf Rekordtief (picture-alliance/A.Gocher)

حل مشاكل تركيا الاقتصادية مرتبط إلى حد كبير بدعم ألمانيا والاتحاد الأوروبي

فما الذي يجب أن يحصل حتى تتحسن العلاقات الاقتصادية بين برلين وأنقرة؟ يورغن هارت يقول بأنه يتوجب على تركيا أن تضمن أن لا تقلق الشركات الألمانية على موظفيها في عين المكان: "اردوغان يجب أن يقبل بأن المستثمرين يرغبون في أن تكون الضمانات القانونية وحقوق الإنسان متوفرة للموظفين في عين المكان".

وأضاف هارت:" نعلم أن الاقتصاد التركي هش وله مشاكل بنيوية، لكن بغض النظر عن ذلك، فإن الأزمة الاقتصادية الحالية هي نتاج الأزمة السياسية العميقة في تركيا. إذا أرادت تركيا أن تتعافى اقتصاديا وتأمل في الحصول على الدعم من ألمانيا، فإنه يتوجب علينا أن نتحدث عن دولة القانون وليس فقط عن الاقتصاد".

المعارضة التركية تنتقد

ورغم هذه الآراء، فإن منتقدي اردوغان في تركيا لهم أمل ضعيف في أن يكون للحكومة الألمانية مصلحة في إثارة موضوع حقوق الإنسان داخل تركيا. "اردوغان يزور ألمانيا في الوقت الذي يدوس فيه حقوق الإنسان بالأرجل وسيُرحب به تحت هذه الظروف"، يقول غارو بايلان المقرب من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.

خطاب سياسي في مسجد!

في ألمانيا يعيش أكثر من ثلاثة ملايين شخص من أصول تركية. والجالية الألمانية التركية منقسمة بشكل عميق عندما يتعلق الأمر بالرئيس التركي. وفي الحقيقة أعطى الناخبون أصل تركي في ألمانيا ثلثي أصواتهم في الانتخابات التركية الأخيرة للرئيس اردوغان، لكن هناك جالية كردية تركية تنتقد بقوة اردوغان. ويعتزم اردوغان اختتام زيارته في كولونيا حيث سيلقي كلمة بمناسبة تدشين مسجد موله الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية الذي أثار في الآونة الأخيرة عناوين صحافة سلبية.

وترفض سفيم داغديلين من حزب اليسار مبدئيا زيارة اردوغان ـ من زيارة الدولة إلى الخطاب في المسجد : هذا الظهور الدعائي لأردوغان الذي سيستغله من ناحية السياسة الداخلية للاحتفاء به في تركيا كرجل دولة كبير، مكنته منه الحكومة الألمانية".

مارا بيرباخ/ م.أ.م

  • Griechenland Mazedonien Flüchtlinge bei Idomeni (Getty Images/M. Cardy)

    العلاقات التركية الأوروبية ـ محطات من الاتفاق والاختلاف

    أفضت أزمة تدفق اللاجئين على أوروبا إلى تقارب المصالح بين أنقرة وبروكسل، حيث عول الأوروبيون على أنقره في وقف هذا التدفق عبر أراضيها، فيما وجدت تركيا فرصتها في الاستفادة من هذه الفرصة التي قلما جاد بها الزمن.

  • Flüchtlinge in die Türkei (picture-alliance/AP Photo/L. Pitarakis)

    العلاقات التركية الأوروبية ـ محطات من الاتفاق والاختلاف

    يقضي الاتفاق باستقبال تركيا اللاجئين الذين يتم إعادتهم من اليونان مقابل استقبال أعضاء الاتحاد الأوروبي للاجئين سورين بطريقة قانونية، لكن هذا الاتفاق تضمن شروطا ما تزال خلافية منها إعفاء الموطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، وقيام تركيا بتعديل التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وهنا كانت العقد في المنشار أمام هذا الاتفاق.

  • Türkei Angela Merkel & Recep Erdogan 2013 in Istanbul (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    العلاقات التركية الأوروبية ـ محطات من الاتفاق والاختلاف

    المستشارة أنغيلا ميركل، التي تتحمل بلادها العبء الأكبر لتدفق اللاجئين، تزعمت جهود تقريب وجهات النظر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

  • Deutschland Bundestag Armenienresolution Abstimmung (Getty Images/AFP/S. Gallup)ذلك

    العلاقات التركية الأوروبية ـ محطات من الاتفاق والاختلاف

    لكن العلاقات بين برلين وأنقرة توترت بعد تبني البرلمان الألماني قرارا يصنف مجازر الأرمن عام قبل مئة بأنها "إبادة جماعية".

  • Türkei Putschversuch Gewalt eskaliert (picture-alliance/dpa/T. Bozoglu)

    العلاقات التركية الأوروبية ـ محطات من الاتفاق والاختلاف

    وما تزال العلاقات بين تركيا وألمانيا فاترة إثر قرار البرلمان الألماني فضلا عن إحباط أنقرة مما اعتبرته تضامنا فاترا معها في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو/ تموز، والذي بدأ على خلفيته فصلا جديدا من التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

  • Türkei Mugla Verhaftungen nach Putschversuch (picture-alliance/Zuma/T. Adanali)

    العلاقات التركية الأوروبية ـ محطات من الاتفاق والاختلاف

    فإثر حملة الاعتقالات وما أسمي بحملة "التطهير" التي نفذتها وتنفذها أنقرة على خلفية محاولة الانقلاب تلك وتكميم الأفواه، تصاعدت الانتقادات الأوروبية لأنقرة، ما أفضى مجددا إلى توترات في العلاقات وعرض الاتفاق بشأن اللاجئين للجمود وربما للفشل قريبا.

  • Belgien Martin Schulz und Tayyip Erdogan (picture-alliance/epa/J. Warnand)

    العلاقات التركية الأوروبية ـ محطات من الاتفاق والاختلاف

    وكرد على محاولة الانقلاب رفضت أنقره تعديل قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل، كما أنها تسعى لاستصدار تشريع لإعادة العمل بعقوبة الإعدام التي كانت أنقره قد ألغتها بطلب من الاتحاد الأوروبي ضمن شروط مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد. وهذا ربما يشكل رصاصة الرحمة على هذه المفاوضات. (الصورة لأردوغان مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتز)

  • Türkei Izmir Verhaftungen nach Putschversuch (picture-alliance/AA/E. Atalay)

    العلاقات التركية الأوروبية ـ محطات من الاتفاق والاختلاف

    وظهرت دعوات من داخل الاتحاد الأوروبي لوقف محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، حيث شككت النمسا في قدرة تركيا على الوفاء بالمعايير الأوروبية الخاصة بالديمقراطية. لكن الاقتراح النمساوي لم يحظ سوى بدعم ضئيل داخل الاتحاد رغم الاستياء داخل التكتل إزاء أنقره.

  • Mevlut Cavusoglu Türkei mit Omer Celik Federica Mogherini Johannes Hahn (picture-alliance/dpa/F.Aktas)

    العلاقات التركية الأوروبية ـ محطات من الاتفاق والاختلاف

    في بداية سبتمبر/أيلول الماضي سعى الاتحاد الأوروبي مع تركيا لاختبار الأجواء لعودة التقارب بين الجانبين عقب التوتر منذ الانقلاب الفاشل، وقال وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبور "نحتاج لتقارب ونحتاج لتطبيع الوضع". وقد عقد أول اجتماع بين وزراء خارجية التكتل مع وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا عمر جليك، كما زارت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني تركيا.

  • Türkei Festnahmen bei der Tageszeitung Cumhuriyet (picture-alliance/dpa/S. Suna)

    العلاقات التركية الأوروبية ـ محطات من الاتفاق والاختلاف

    لكن التوتر عاد مجددا بين أنقره والاتحاد الأوروبي وبينها وبين برلين على خلفية تضييق أنقره على حرية الصحافة واعتقال صحفيين، وكذلك اعتقال نواب معارضين مؤيدين للأكراد. ووصل الأمر بأردوغان مؤخرا إلى اتهام برلين بـ "إيواء إرهابيين"، وهو ما رفضته برلين.


 

مختارات

الأزمة المالية في تركيا.. ألمانيا طوق النجاة؟

في ظل استمرار أزمتها الاقتصادية، لجأت تركيا إلى ألمانيا من أجل الحصول على الدعم السياسي والاقتصادي من أقوى اقتصاد أوروبي. وتسعى من خلال زيارة أردوغان المرتقبة وزيارة صهره التمهيدية لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. (22.09.2018)  

الصحفي الألماني-التركي يوجيل يتهم الحكومة الألمانية بـ"الخيانة"

حصل الصحفي الألماني-التركي دينيز يوجيل، الذي يواجه تهما بالإرهاب في تركيا، جائزة إعلامية في ألمانيا تكريما لشجاعته. وفي كلمته انتقد زيارة أردوغان المرتقبة لألمانيا واتهمها بـ "خيانة الطامحين لمجتمع حر ديمقراطي علماني". (19.09.2018)  

أردوغان سيفتتح رسميا مسجد "ديتيب" المركزي في كولونيا

أعلن الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور المسجد المركزي الجديد التابع للاتحاد في مدينة كولونيا وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي سيقوم بها اردوغان لألمانيا نهاية الشهر الجاري. (19.09.2018)  

العلاقات التركية الأوروبية ـ محطات من الاتفاق والاختلاف

العلاقات التركية الأوروبية، والتركية الألمانية على وجه الخصوص، لم تكن يوما في غاية التناغم، لكنها شهدت خلال السنة الماضية فترة تقارب مصالح، أعقبتها توترات بلغت أوجها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان. (05.11.2016)  

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أعلن الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور المسجد المركزي الجديد التابع للاتحاد في مدينة كولونيا وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي سيقوم بها اردوغان لألمانيا نهاية الشهر الجاري.

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