زيادة وزن الأطفال أثناء تدابير الإغلاق

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أدت الجائحة في كثير من البلدان إلى إغلاق المرافق العامة وحظر التجول. نتيجة لذلك ازداد وزن الأطفال والشباب كثيراً، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والكبد الدهني. مثال من الولايات المتحدة الأمريكية.
بحسب منظمة الصحة العالمية، يعاني ما يقرب من ربع البالغين في أوروبا من البدانة المفرطة، ما يجعل انتشار البدانة أعلى من أي منطقة أخرى باستثناء الأمريكيتين.
غالبا ما يكون التورم في الكاحلين أوالقدمين عرض غير ضار، ولكنه قد يكون أيضاً علامة على مرض خطير. فما هي الأسباب المحتملة خلف هذا العرض وكيف يمكن التخفيف منه؟
صحيح أن جائحة كورونا لم تحصد أرواح كثير من أطفال ألمانيا، إلا أنها تسببت في أذى غير مسبوق لهم سواء بدنيا أو نفسيا. ويطالب متخصصون بتطوير استراتيجيات للإبقاء على المدراس والحضانات مفتوحة في حالة تطور الجائحة.
أشارت دراسات أوروبية إلى تزايد معدل التدخين وتعاطي الكحوليات في بعض بلدان القارة خلال الجائحة، فيما كانت فئة الشباب وصغار السن الأكثر تضررا، فما الأسباب؟
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