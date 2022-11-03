 زيادة وزن الأطفال أثناء تدابير الإغلاق | صحتك بين يديك | DW | 03.11.2022

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صحتك بين يديك

زيادة وزن الأطفال أثناء تدابير الإغلاق

أدت الجائحة في كثير من البلدان إلى إغلاق المرافق العامة وحظر التجول. نتيجة لذلك ازداد وزن الأطفال والشباب كثيراً، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والكبد الدهني. مثال من الولايات المتحدة الأمريكية.

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