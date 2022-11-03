زيادة وزن الأطفال أثناء تدابير الإغلاق

تورم الكاحلين أو القدمين.. الأعراض والأسباب وطرق العلاج

غالبا ما يكون التورم في الكاحلين أوالقدمين عرض غير ضار، ولكنه قد يكون أيضاً علامة على مرض خطير. فما هي الأسباب المحتملة خلف هذا العرض وكيف يمكن التخفيف منه؟