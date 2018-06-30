زيادة كبيرة في نفقات الجيش الألماني بميزانية الدفاع الجديدة

سيقدم وزير المالية الألماني أولاف شولتس مسودة ميزانية الدفاع لعام 2019، وتتضمن زيادة كبيرة في إنفاق القوات المسلحة. وقالت مصادر حكومية في برلين يوم (الاثنين الثالث من يوليو/ تموز 2018) إنه من المقرر أن ترتفع ميزانية القوات المسلحة إلى 42.9 مليار يورو بزيادة قدرها أربع مليارات دولار مقارنة بالعام السابق.

وتعرضت ألمانيا لضغوط من الحلفاء بحلف شمال الأطلسي (ناتو) - وخاصة الولايات المتحدة - لزيادة ميزانية الدفاع الخاصة بها. وكان الجيش الألماني قد واجه سلسلة من الفضائح في السنوات القلائل الماضية شملت دبابات قديمة ومعدات معيبة. ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن الوحدة المخصصة لواجبات حلف الناتو لعام 2019 لا تفتقر إلى الدروع فحسب، بل تفتقر أيضاً إلى السترات الواقية من الرصاص والملابس الشتوية والخيام.

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وتطالب وزيرة الدفاع الألمانية منذ وقت طويل بزيادة ميزانية الجيش على المدى المتوسط لتبلغ 1.5% من إجمالي الناتج القومي سنويا والذي يصل حاليا إلى 60 مليار يورو. ويتمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خاصة بأن ترفع ألمانيا كشريك في حلف شمال الأطلسي "ناتو" نفقات الدفاع لديها بحلول عام 2024 كحد أقصى إلى ما لا يقل عن 2% من إجمالي الناتج القومي.

وفي سياق آخر، كشفت صحيفة"نيويورك تايمز" أن الرئيس ترامب وجه رسالة تحذر الشركاء في حلف الناتو من عدم وفائهم بإلتزامات مالية، وذكرت الصحيفة أن الرسالة كانت "حادة" لقادة ألمانيا وبلجيكا وكندا:

وإستنادا إلى الصحيفة فقد طلب الرئيس ترامب من المستشارة أنغيلا ميركل"بناء على محادثاتنا في زيارتك شهر أبريل الماضي، فان هنالك انزعاجا متصاعدا في الولايات المتحدة بشأن عدم وفاء بعض حلفائنا بإلتزاماتهم". كما أن من شأن ذلك أن يعطي أعضاء آخرين في حلف الناتو إمكانية عدم إحترام إلزاماتهم بالنفقات العسكرية، "لأنهم يرون في ألمانيا كنموذج".

ح.ز/ م.س (د.ب.أ، صحف)



