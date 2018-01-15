زيادة كبيرة في أعداد المنضمين إلى حركة "مواطني الرايخ الألماني"

يتزايد في ألمانيا قلق السلطات، على مستوى الاتحاد والولايات، من حركة مواطني الإمبراطورية الألمانية أو "مواطني الرايخ الألماني" وحركة" المواطنين المستقلين"، حسب ما أظهر تقرير لهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، سيقوم بعرضه في برلين اليوم الثلاثاء (24 يوليو/ تموز 2018) وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر مع رئيس هيئة حماية الدستور هانز غيورغ ماسن.

وحسب تقرير 2017 يتواجد حاليا 16500 شخص نشط في الحركتين، بزيادة 3700 شخص عما كان في تقرير عام 2016. ووفقًا لما جاء في التقرير، الذي تناولته طبعة صحيفة "بيلد" اليوم الثلاثاء، فإن تلك المجموعات ليس لها هيكل موحد وتستخدم عدة مجموعات نفس الأسماء على الرغم من اختلاف المعتقدات وبناء على تقارير الاستخبارات الداخلية تتصف هذه الجماعات بالتشدد ولديها "صلة قوية بالأسلحة"، كما أن أعضاءها "على استعداد لاستخدام أسلحتهم للقيام بأخطر أعمال العنف.

أسلحة تمت مصادرتها من أيادي "مواطني الرايخ" في 2016 (أرشيف)

"أعداء للدولة ومتطرفون"

وأتباع حركة مواطني الرايخ الألماني لا يعترفون بوجود جمهورية ألمانيا الاتحادية كما يرفضون الكثير من القرارات التي تصدرها العديد من الهيئات والجهات الرسمية في ألمانيا. ويزعمون أن "الإمبراطورية الألمانية"، ما زالت قائمة بحدودها عام 1937، أي قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية بعامين.

أما حركة "الموطنين المستقلين" فيعطون لأنفسهم الحق إمكانية الخروج على ألمانيا الاتحادية ويدعون لأنفسهم استقلالية قانونية، حسب ما كتب موقع "تاغسشاو" الألماني.

وتتداخل الحدود بين الحركتين المتطرفتين، حيث يرفضان كثيرا دفع الضرائب أو الغرامات المالية. ويتم تصنيف أعضاء الحركتين من قبل الاستخبارات الداخلية كـ"أعداء للدولة ومتطرفين". وأغلب أعضاء هذه المجموعات من الرجال حيث يشكل الرجال فوق سن الأربعين ثلاثة أرباع أعضائها.

ص.ش/ح.ز (DW، د ب أ)