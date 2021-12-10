زيادة عدد محاولات الهجرة غير الشرعية بين اللبنانيين

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تدفع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان العديدَ من اللبنانيين الى الهجرة غير القانونية والتي باتوا يرون فيها الامل الوحيد لحياة افضل.
بعد عامين من انهيار اقتصادي غير مسبوق يفاقمه شلل سياسي، لم يعد لبنان نقطة انطلاق للاجئين فحسب بل أيضاً لمواطنيه الذين أرهقتهم الأزمات وبات غالبيتهم تحت خط الفقر.
إذا كانت سماء كاليه صافية يمكن للمهاجرين منها رؤية منحدرات دوفر البيضاء في المملكة المتحدة، حيث يقبع حلم الوصول إليه بالهرب عبر الشاحنات بينما يأمل آخرون في العبور في قوارب صغيرة، ليبقى حلم الهجرة صامدا.
في عدد قياسي يناهز ثلاثة أضعاف المسجّل في عام 2020، عبر أكثر من 28 ألف مهاجر بحر المانش من فرنسا إلى إنكلترا على متن قوارب صغيرة في رحلات محفوفة بالمخاطر، قضى خلالها العشرات غرقا في أسوأ مأساة هجرة يشهدها هذا المعبر.
استثنت باريس لندن من اجتماع أوروبي مهم حول شبكات التهريب، بينما أعلن البابا فرنسيس تألمه لموت مهاجرين ببحر المانش ومناطق أخرى داعيا لمزيد من المساعدة للمهاجرين، فيما أنقذ خفر سواحل إيطاليا نحو 250 مهاجرا انجرف قاربهم.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول