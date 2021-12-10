زيادة عدد محاولات الهجرة غير الشرعية بين اللبنانيين

قضى العشرات منهم غرقا.. رقم قياسي في عدد المهاجرين الذين عبروا "المانش"

في عدد قياسي يناهز ثلاثة أضعاف المسجّل في عام 2020، عبر أكثر من 28 ألف مهاجر بحر المانش من فرنسا إلى إنكلترا على متن قوارب صغيرة في رحلات محفوفة بالمخاطر، قضى خلالها العشرات غرقا في أسوأ مأساة هجرة يشهدها هذا المعبر.