 زيادة عدد محاولات الهجرة غير الشرعية بين اللبنانيين | DW الأخبار | DW | 11.01.2022

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زيادة عدد محاولات الهجرة غير الشرعية بين اللبنانيين

تدفع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان العديدَ من اللبنانيين الى الهجرة غير القانونية والتي باتوا يرون فيها الامل الوحيد لحياة افضل.

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TOPSHOT - Approximately 40 migrants prepare to cross the Channel towards England on an inflatable boat at night near Wimereux, northern France, on October 16, 2021. (Photo by Marc SANYE / AFP) / The erroneous mention appearing in the metadata of this photo by Marc SANYE has been modified in AFP systems in the following manner: [Wimereux] instead of [Wimeraux]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require. (Photo by MARC SANYE/AFP via Getty Images)

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Migranten treffen mit einem Boot im Hafen von Roccella Jonica ein. Die italienische Küstenwache rettete vor der Küste in der Nacht über 250 junge Männer und Jungen, die meisten von ihnen aus Ägypten. +++ dpa-Bildfunk +++

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