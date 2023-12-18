زيادة عدد الفرق في مونديال الأندية "مشكلة" بالنسبة لبايرن

انتقد النادي البافاري (بايرن ميونيخ) رفع عدد الفرق المشاركة في مونديال الأندية، معتبرا ذلك "مشكلة بالنسبة له". يأتي هذا غداة الإعلان عن زيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة من 7 إلى 32 فريقا اعتبارا من عام 2025.

حذر هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ من التداعيات السلبية على ناديه بعد زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية اعتبارا من نسخة عام 2025. وشدد هاينر بعد فوز بايرن علىشتوتغارت بثلاثية نظيفة في منافسات الدوري الألماني على أن هذه الخطوة "وبكل وضوح تسبب مشكلة" بالنسبة للبافاري، وتابع أنه "يجب أن ننظر إلى أجندة المباريات بأكملها وعدد المباريات التي يخوضها الفريق واللاعبون"، مضيفا أن "جميع لاعبينا تقريبا هم لاعبون دوليون لذا سيكون الضغط هائلا".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن أمس الأحد عن زيادة عدد الفرق المشاركة في البطولةمن 7 أندية إلى 32 ناديا وستقام النسخة الأولى في الفترة من 15 حزيران/ يونيو إلى 13 تموز/يوليو 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر أن تنطلق بطولة مونديال الأندية المكونة من 63 مباراة بعد انتهاء الموسم المحلي في الدوريات الأوروبية وكذلك فترة التوقف الدولي لشهر حزيران/يونيو الذي سيشهد مباريات تصفيات كأس العالم أو الأدوار النهائية لبطولة دوري أمم أوروبا. وسيشارك 12 فريقا من أوروبا في مونديال الأندية عام 2025 حيث تأهل حتى الآن الفائزون بدوري أبطال أوروبا في المواسم الأخيرة تشيلسي وريال مدريد ومانشستر سيتي إضافة إلى بايرن وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان وبورتو وبنفيكا بفضل نتائجهم الإجمالية.

ويتبقى أربعة مقاعد أوروبية ستكون للفائز بلقب دوري الأبطال في 2024 إضافة إلى 3 أندية أخرى حسب التصنيف.

و.ب/ح.ز (د ب أ)