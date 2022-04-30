زيادة رسوم الغاز بألمانيا.. شولتس يتعهد بحزمة مساعدات جديدة

بعد الإعلان عن زيادة رسوم الغاز في ألمانيا بحلول الخريف المقبل، تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بإطلاق حزمة إجراءات جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وكتب شولتس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الإثنين (15 آب/أغسطس 2022): "التكاليف تتزايد - لا يمكن الالتفاف حول هذا الأمر. أسعار الطاقة مستمرة في الارتفاع"، وأضاف: "قمنا مسبقًا بتخفيف العبء عن المواطنات والمواطنين بـ30 مليار يورو، ونجهز حزمة مساعدات أخرى"، وأكد: "لن نترك أحدًا بمفرده مع ارتفاع التكاليف".







وأعلنت شركة "تريدينغ هاب يوروب"، وهي شركة محاصة لمشغلي شبكات نقل الغاز في ألمانيا، أن رسوم الدولة الإضافية للغاز ستبلغ 2.4 سنت لكل كيلووات/ساعة. وتهدف الرسوم إلى مساعدة مستوردي الغاز المتضررين من التكاليف الإضافية بسبب تراجع إمدادات الغاز الروسي، والذين يضطرون إلى شراء غاز أغلى ثمنًا من موردين خارج روسيا ويعانون من خسائر فادحة.

وسيتعين على العملاء دفع المزيد مقابل الغاز اعتبارًا من الخريف المقبل، وسيكون مبلغ التكلفة الإضافية حوالي 4,2 سنت لكل كيلووات/ساعة. وسيبلغ متوسط زيادة التكلفة بالنسبة لمنزل عائلي يبلغ استهلاكه السنوي من الغاز 20 ألف كيلووات/ساعة حوالي 484 يورو سنويًا.



وستدخل الرسوم الإضافية حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ولكن ليس من المتوقع أن تؤثر على فواتير الغاز حتى تشرين الثاني/نوفمبر أو كانون الأول/ديسمبر المقبلين بسبب اللوائح التي تحمي المستهلكين من تغيرات الأسعار.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، كريستيانه هوفمان، اليوم الإثنين في برلين: "إذا كانت االرسوم مستحقة في الأول من تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام، فمن المخطط تخفيف المزيد من الأعباء عن كاهل مواطني هذا البلد"، موضحة أن الائتلاف الحاكم سيناقش مقترحات لهذا الغرض، ومؤكدة أن الحكومة تستشعر أن المواطنين يواجهون أعباء إضافية كبيرة.

وأوضحت هوفمان أن مبلغ التكلفة الإضافية يبدو ضمن النطاق الذي افترضته الحكومة الألمانية في الأصل. وكان شولتس تحدث من قبل عن أعباء إضافية تبلغ عدة مئات من اليوروهات لكل أسرة.



في الوقت نفسه تعهد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك باتخاذ الدولة المزيد من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين، معلنًا تمديد برامج الإغاثة المخصصة للاقتصاد.

وقال هابيك الذي يشغل منصب نائب المستشار أولاف شولتس أيضًا، اليوم إن رفع الرسوم "ليست خطوة سهلة بأية حال من الأحوال"، ولكنها ضرورية للحفاظ على إمدادات التدفئة والطاقة في المنازل وفي القطاع الاقتصادي، وأضاف "وإلا فإن أمن الإمدادات سيتعرض للخطر".



م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)