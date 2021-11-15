زيادة حالات قصر النظر نتيجة الإغلاق بسبب الوباء

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خلال جائحة فيروس كورونا، أمضى العديد من الأطفال وقتًا أطول في البيت بسبب الإغلاق. تظهر بعض الدراسات الآن أن هذا قد يكون قد تسبب في ضعف نظر لدى الكثير من الأطفال.
دخل الإغلاق التام في النمسا حيز التنفيذ اليوم الاثنين سعيا لوقف انتشار كوفيد19، ما أدى لاحتجاجات واسعة وسط موجة رابعة تهدد كامل أوروبا. كما ستكون النمسا أول دولة أوروبية تفرض التطعيم بحلول شباط / فبراير من العام المقبل.
هل تحذو ألمانيا حذو النمسا بفرض إغلاق تام للحياة العامة بسبب تفشي الموجة الرابعة من جائحة كورونا؟ إجراء قاسي يتردد السياسيون في فرضه أمام المعارضة الشعبية، غير أن هناك مؤشرات تؤكد توجه ألمانيا للإغلاق الشامل.
مع عودة تصاعد الإصابات بكورنا في البلاد يُعقد في ألمانيا اليوم اجتماع حاسم لبحث سبل مواجهة الجائحة، وسط دعوات لتشديد القيود. وسبق الاجتماع قرار للمحكمة الدستورية بقانونية الإجراءات الحكومية "في ظل الخطر الشديد للوباء".
تفشي فيروس كورونا في ألمانيا بشكل غير مسبوق، تحولت معه من بلد "نموذج"، يُقتدى به عالميا في سياسات محاربة الجائحة، إلى بؤرة مقلقة للوباء. فما هي خلفيات هذا التحول كما يرى ذلك المحللون والمعلقون الألمان؟
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