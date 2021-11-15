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زيادة حالات قصر النظر نتيجة الإغلاق بسبب الوباء

خلال جائحة فيروس كورونا، أمضى العديد من الأطفال وقتًا أطول في البيت بسبب الإغلاق. تظهر بعض الدراسات الآن أن هذا قد يكون قد تسبب في ضعف نظر لدى الكثير من الأطفال.