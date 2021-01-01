 زيادة حالات الاشتباه بالتطرف اليميني في صفوف الجيش الألماني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.02.2021

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أخبار

زيادة حالات الاشتباه بالتطرف اليميني في صفوف الجيش الألماني

في أول تقرير سنوي لها، كشفت مفوضة شؤون الجيش الألماني في البوندستاغ إيفا هوغل، عن ازدياد حالات التطرف اليميني الجديدة المشتبه بها في صفوف الجيش الألماني العام الماضي، مؤكدة على ضرورة القيام بإجراءات أكثر للحد من التطرف.

جنود ألمان

ارتفع عدد حالات التطرف اليميني الجديدة المشتبه بها داخل صفوف الجيش الألماني العام الماضي إلى 477 (الصورة رمزية)

ارتفع عدد حالات التطرف اليميني الجديدة المشتبه بها داخل صفوف الجيش الألماني إلى 477 حالة العام الماضي، حسبما أعلنت مفوضة شؤون الجيش في البرلمان الألماني، إيفا هوغل، اليوم الثلاثاء (23 شباط/ فبراير) في برلين استناداً إلى بيانات وكالة الاستخبارات العسكرية (MAD).

مختارات

وبحسب التقرير، تم في عام 2019 تسجيل 363 حالة تطرف يميني في الجيش. كما ارتفع عدد المنتمين لمن يطلقون على أنفسهم "مواطني الرايخ" و"الإداريين الذاتيين" عام 2020 إلى 31 حالة، صعوداً من 16 حالة عام 2019.

وفيما يتعلق بحالات "التطرف الإسلامي"، انخفض عدد حالات الاشتباه الجديدة بين صفوف الجيش من 77 حالة في عام 2019 إلى 31 حالة في 2020.

وعن دور وكالة الاستخبارات العسكرية في الكشف عن هذه الحالات، قالت هوغل: "تؤدي وكالة الاستخبارات العسكرية وظيفة مهمة في مكافحة التطرف ويجب تعزيزها بشكل أكبر من حيث عدد العاملين"، مشيرة إلى أن زيادة حالات الاشتباه تظهر أنه لا تزال هناك حاجة لاتخاذ إجراءات على كافة الأصعدة في الجيش، عندما يتعلق الأمر بالتطرف اليميني، وقالت: "يتطلب الأمر توعية وعقوبات ووقاية على نحو حازم وشامل وسريع. هذه مهمة دائمة - في المجتمع ككل وبالتالي في الجيش الألماني".

وأكدت هوغل أن التثقيف السياسي هو الحل، مضيفة أنه يجب أن يكون "جزءاً لا يتجزأ من الخدمة اليومية". وهذا أول تقرير سنوي عن وضع الجيش الألماني الذي تقدمه هوغل بعد أن تولت المنصب في العام السابق. ووفقا للمادة "45 ب" من الدستور، يساعد مفوض القوات المسلحة في البرلمان الألماني في الرقابة البرلمانية على القوات المسلحة، لكنه يعتبر أيضاً محامياً عن الجنود، حيث يمكنهم اللجوء إليه في أي وقت.

م.ع.ح/ع.خ (د ب أ)

  • Ende der Wehrpflicht Dossierbild 2 (picture alliance/dpa)

    محطات في حياة الضابط الألماني المنتحل شخصية لاجئ سوري

    في تمَوز/ يوليوعام 2008 التحق "فرانكو أ." بالجيش الألماني لتأدية الخدمة العسكرية في بلدة إيدارأوبرشتاين التابعة لولاية راينلاند بفالتس في ألمانيا. وفي العالم التالي 2009 التحق بمجموعة من الجيش الألماني متمركزة في فرنسا، وهناك درس علوم السياسية والاجتماع بأكاديمية سانت سير العسكرية.

  • Symbolfoto akademischer Abschluß (Fotolia/Franny-Anne)

    محطات في حياة الضابط الألماني المنتحل شخصية لاجئ سوري

    قدم "فرانكو أ." في كانون الأول/ ديسمبر عام 2013 أطروحته للماجستير والتي انتقد فيها ما أسماه بـ "الخلط المتعمد الذي يطال السلاسة الأوروبية "، في إشارة إلى سياسة الهجرة التي تتسبب في الاختلاط بين الشعوب.

  • Sanduhr im Sand (Gerhard Seybert/Fotolia)

    محطات في حياة الضابط الألماني المنتحل شخصية لاجئ سوري

    وقوبلت رسالة الماجستير بانتقادات شديدة من قبل المشرف بسبب المضمون الذي انطوى على فكر قومي متطرف وعن نداء صريح للعنصرية. ودافع "فرانكو أ." عن نفسه بأن اللغة المستخدمة قد تكون حملت عبارات غير مرغوب بها وذلك لكتابتها ضمن فترة زمنية قصيرة.

  • Springerstiefel Bundeswher Soldaten Rekruten (picture-alliance/dpa)

    محطات في حياة الضابط الألماني المنتحل شخصية لاجئ سوري

    في تموز/يوليو 2015 منح رتبة ضابط بالجيش الألماني. وبعد عام تقريباً على تعيينه سجل نفسه كلاجئ سوري بإسم "دافيد بنيامين" في مدينة أوفنباخ. بعد ذلك نُقل إلى أحد مراكز إيواء اللاجئين التابعة لدائرة ايردينغ (ولاية بافاريا).

  • Deutschland Symbolbild Identitätsprüfung von Flüchtlingen (picture-alliance/dpa/F. Gentsch)

    محطات في حياة الضابط الألماني المنتحل شخصية لاجئ سوري

    في شباط/فبراير2016 انتقل الضابط المنتحل شخصية لاجئ سوري إلى كتيبة الجيش 291 في إلكيرش (إكيرتش) في فرنسا. وبعد عشرة أشهر حصل على الحماية الجزئية، التي تمنح مؤخرا في ألمانيا لمعظم طالبي اللجوء السوريين.

  • Deutschland Bundeskriminalamt in Wiesbaden (picture-alliance/dpa/F. von Erichsen)

    محطات في حياة الضابط الألماني المنتحل شخصية لاجئ سوري

    في شباط/فبراير2017 اعتقل في فيينا بشكل مؤقت بتهمة حيازة السلاح بدون ترخيص. ما أثار الشكوك حوله ودفع بالمكتب الفيدرالي لمكافحة الجريمة بتزويد جهاز المخابرات العسكرية بمعلومات حول انتحال الضابط الألماني لشخصية أخرى.

  • Anis Amri Pistole (picture-alliance/dpa/A. Medichini)

    محطات في حياة الضابط الألماني المنتحل شخصية لاجئ سوري

    في 26 نسيان /أبريل 2017 ألقي القبض على الضابط المذكور في مدينة هاملبورغ بايرن. كما اعتقل أحد شركائه ويدعى "ماتياس ف."، وهو طالب نشأ مع "فرانكو أ." في مدينة أوفنباخ. وذكرت وزارة الدفاع الألمانية أنه تم العثور بحوزة المتهم الثاني على ذخيرة ومعدات عسكرية تم الحصول عليها من الجيش الألماني.

  • Ursula von der Leyen (Reuters/H. Hanschke)

    محطات في حياة الضابط الألماني المنتحل شخصية لاجئ سوري

    بعد هذه الواقعة انتقدت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين في مقابلة مع القناة الثانية (ZDF) قادة الجيش وحملت ما "سوء القيادة" المسؤولية عن ما حدث مع الضابط المنتحل. في المقابل تزداد الضغوط التي تواجهها الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل على خلفية هذه الفضيحة.

  • Deutschland Verteidigungsministerium (Imago/blickwinkel/I. Schulz)

    محطات في حياة الضابط الألماني المنتحل شخصية لاجئ سوري

    في الثاني من شهرأيار/مايو بدأت التحقيقات في قضية الضابط المنتحل وأفادت تقارير أن وزارة الدفاع الألمانية عثرت على دلائل تشير إلى وجود خلية يمينية متطرفة ضمن القوات المسلحة الألمانية.

  • Symbolbild BKA Durchsuchung Festnahme (picture-alliance/dpa/W. Pfeiffer)

    محطات في حياة الضابط الألماني المنتحل شخصية لاجئ سوري

    في التاسع من أيار/ مايو ألقي القبض على مشتبه فيه ثالث في قضية "فرانكو أ." في مدينة كيل بولاية بادن- فورتمبرغ الألمانية. وأفادت السلطات أن المشتبه به هو "مكسمليان ت." وهوألماني يبلغ من العمر 27 عاماً. ويشتبه في أن يكون خطط لعمل إرهابي في ألمانيا. إعداد: إيمان ملوك


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