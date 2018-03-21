"زووم" يزيح "كيكي" وسط تحذيرات جدية من هذا الهوس

على أنغام "ميكي" لمغني الهيب هوب "ليل ياشتي"، جلس نشطاء أمام كاميراتهم مؤدين تحدي زووم، وبحركات تشبه قيادة سيارة، يقوم الشخص بفتح الباب ويجلس على كرسي، ثم يربط حزام الأمان، ويشغل سيارته الوهمية، قبل أن يقوم شخص آخر بسحبه من رجليه بسرعة كبيرة.

هذا تحدي جديد ظهر بعد تحدي كيكي الشهير الذي حذر منه رجال الشرطة حول العالم.

البعض صنع من التحدي قصة ممتعة..

هوس التحدي لم يقتصر فقط عل الشباب وصغار السن، بل كان للمسنين نصيبا منه أيضا.

كذلك الحيوانات شاركت في هذا التحدي، حيث يمكن رؤية كلب مستلقي على الأرض قبل أن يقوم صاحبه بسحبه من قدميه.

وأظهرت بعض مقاطع الفيديو خطورة هذا التحدي على الأطفال بسبب ارتطام رؤوسهم على الأرض بعد سحبهم ما قد يؤدي إلى إصابات خطيرة، وقد حذر الأطباء من خطورة هذا التحدي على صحة الأطفال.

هذا التحذير ياتي بعد تحذير مشابه جاء بسبب تحدي كيكي الذي ظهر منذ أيام وتسبب بالعديد من الحوادث، نظرا لكونه يجري تصويره في أماكن عامة وفي الشوارع العامة خلال سير السيارات، وبخطوات متوافقة مع كلمات أغنية "إن ماي فيلينغ" لمغني الهيب هوب "درايك" .

ودفع تحدي كيكي بعض الدول العربية إلى إصدار تحذير بالسجن لكل من يشارك فيديو يظهر تحدي كيكي على صفحته، نظرا لخطورة السلوك على المشارك والآخرين من مستخدمي الطريق، إضافة إلى كونه مخالفا لقيم بعض المجتمعات وآدابها العامة.

فلماذا يلجأ بعض الناس إلى تحديات تعرض صحتهم وسلامتهم وسلامة الآخرين ربما إلى الخطر؟

س.آ / ع.خ (DW)