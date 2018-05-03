زوكربيرغ: سياستنا الجديدة ستغضب الكثيرين

أكد مارك زوكربيرغ مدير ومؤسس فيسبوك، أن شركته ستدافع عن مبادئ مثل حرية التعبير وتشفير المصادر، حتى لو كان ذلك يعني مواجهة ردود فعل عنيفة من الآخرين.

وقال زوكربيرغ الجمعة (31 يناير/ كانون الثاني 2020) في مؤتمر قمة سيليكون سيلوبس للتكنولوجيا في ولاية يوتا: "هذا هو النهج الجديد، وأعتقد أنه سوف يغضب الكثير من الناس. لكن بصراحة، كان النهج القديم هو الآخر سبباً للمشاكل، اذلك دعونا نجرب شيئًا مختلفًا".

وشدّد على مسؤولية فيسبوك بحذف المحتوى المتعلق بالإرهاب واستغلال الأطفال والتحريض على العنف، إلا أنه عبر عن عدم ارتياحه إزاء الطلبات المتزايدة لقمع أنواع عدة من المشاركات على الموقع. وأكد إن هدف شركته لفترة طويلة هو عدم القيام بأي شيء يمكن اعتباره "شديد العدوانية" لكنه الآن يغير هذا النهج في مواجهة ما يراه إفراطا في فرض الرقابة على المحتوى.

وقال ملياردير التكنولوجيا البالغ من العمر 35 عامًا أن منصة فيسبوك ستواصل الكفاح من أجل التشفير، وهو موقف آخر أثار جدلاً في الأشهر الأخيرة وتعرضت الشركة لانتقادات شديدة لأنها سمحت للسياسيين بالكذب في الإعلانات، في الوقت الذي قرر فيه موقع تويتر عدم نشر الاعلانات السياسية نهائياً. زوكربيرغ أكد في خطابه أن هدفه في العقد المقبل "ليس أن يكون محبوبا، بل أن يكون مفهوما".

ع.أ.ج/ م.م