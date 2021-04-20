زودر يقبل بقرار "المسيحي الديمقراطي" بترشح لاشيت لخلافة ميركل

أعلن رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، قبوله لتصويت هيئة رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، لصالح ترشيح أرمين لاشيت عن التحالف ليتنافس على منصب المستشار في الانتخابات المقبلة.

وقال زودر، الذي يشغل منصب رئيس حكومة ولاية بافاريا، في ميونيخ اليوم الثلاثاء (20 ابريل/نيسان 2021): "أوفي بذلك بالكلمة التي أعطيتها".

وقبل التصويت قالزودر إنه وحزبه المسيحي الاجتماعي البافاري سيحترمون قرار الشقيق الأكبر، الحزب المسيحي الديمقراطي. وينهي زودر بذلك المنافسة داخل التحالف المسيحي على الخليفة المحتمل للمستشارة ميركل.

وقال زودر: "لقد تم إلقاء النرد، أرمين لاشيت هو مرشح التحالف المسيحي لمنصب المستشار"، معلنا دعمه للاشيت دون استياء وبقوة كاملة، مضيفا أن المهم الآن هو التآزر.

وبمجرد تأكيد القرار رسمياً، سيخوض لاشيت الانتخابات كمرشح مشترك لمنصب المستشار عن الكتلة المحافظة، التي تضم حزب لاشيت المسيحي الديمقراطي وحزب زودر المسيحي الاجتماعي البافاري.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف المسيحي هو أكبر كتلة في البرلمان ومتصدر في استطلاعات الرأي، ما يضع لاشيت في موقع رئيسي لخلافة أنغيلا ميركل، التي ستتنحى بعد أكثر من 15 عاماً في السلطة.

ع.ح./ع.ش. (د ب أ)